Analyse-Le relâchement des conditions financières menace la lutte contre l'inflation des banques centrales

La reprise des actions et la baisse des rendements des obligations d'État depuis la hausse de juin de la Fed signifient que les conditions financières s'assouplissent en fait, bien que l'économie américaine ait été frappée par un ensemble de 150 points de base de hausses de taux lors de cette réunion et de la suivante.

Les conditions financières reflètent la disponibilité du financement dans une économie. Elles dictent les plans de dépenses, d'épargne et d'investissement des entreprises et des ménages. Les banques centrales souhaitent donc qu'elles se resserrent pour aider à contrôler l'inflation, qui dépasse actuellement largement leurs niveaux cibles.

L'indice des conditions financières (FCI) largement suivi aux États-Unis, compilé par Goldman Sachs, qui tient compte des coûts d'emprunt, des niveaux d'actions et des taux de change, s'est relâché de quelque 80 points de base (pb) depuis la réunion de juin de la Fed.

Un indice similaire de la Réserve fédérale de Chicago, qui suit les conditions financières indépendamment de la conjoncture économique, est devenu négatif, ce qui implique que les conditions sont souples par rapport à ce que la situation économique actuelle suggère habituellement.

Dans la zone euro, les conditions se sont également assouplies d'environ 40 points de base, selon Goldman Sachs, et les marchés monétaires ont écarté la plupart des hausses de taux prévues pour 2023.

"En juin, nous pensions que les conditions financières (américaines) étaient globalement là où elles devaient être pour provoquer le ralentissement nécessaire pour ramener l'activité, la croissance des salaires et la hausse des prix à l'objectif fixé", a déclaré Daan Struyven, économiste mondial senior chez Goldman Sachs.

"Notre meilleure estimation est qu'ils ont assoupli un peu trop".

Ce changement de conditions a été motivé par les craintes de récession, qui ont incité les marchés à réduire non seulement le niveau de relèvement attendu par la Fed, mais aussi à prévoir des baisses de taux l'année prochaine. Cela suggère que les investisseurs pensent que la Fed sera plus préoccupée par un ralentissement de l'économie que par l'inflation l'année prochaine.

Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, suite à la hausse des taux de la banque en juillet ont également été interprétés par certains investisseurs comme impliquant un "pivot dovish".

Les marchés monétaires s'attendent désormais à ce que les hausses de la Fed s'arrêtent à environ 3,6 % en mars prochain, contre les 4 % et plus attendus avant la hausse de juin, suivies de quelque 50 points de base de réduction d'ici la fin de 2023.

Depuis la hausse de juin, le S&P 500 a gagné 13 %, les prix du pétrole ont baissé de 22 % et les rendements du Trésor américain à 10 ans ont diminué de 70 pb. Les marchés du crédit se sont également redressés.

Certes, les conditions financières sont encore quelque 200 pb plus serrées que le plancher record de fin 2021, et les actions restent en baisse de 10 % pour 2022.

Goldman estime qu'un resserrement de 100 pb de l'ICF amputera la croissance économique d'un point de pourcentage l'année prochaine.

Mais le récent assouplissement s'approche de ce que la banque appelle une "boucle FCI", a déclaré Struyven.

"Si vous voyez un assouplissement supplémentaire très important des conditions financières, cela ne serait probablement pas durable car les perspectives d'activité, de croissance des salaires et d'inflation sembleraient trop chaudes."

TRAVAIL INACHEVÉ

Ce risque se reflète déjà dans les jauges de marché des attentes d'inflation à long terme.

Le taux d'équilibre américain à 10 ans a augmenté d'environ 15 points de base à 2,44 % depuis début juillet. Les attentes de la zone euro ont également augmenté.

"Cette interprétation dovish est la raison pour laquelle les attentes d'inflation ont été poussées à nouveau à la hausse. Cela montre bien que la Fed a encore un travail inachevé devant elle", a déclaré Patrick Saner, responsable de la stratégie macro chez Swiss Re.

Les données de la semaine dernière montrant que l'inflation américaine est restée inchangée en juillet au lieu d'augmenter ont alimenté un nouvel assouplissement des conditions financières.

Mais les récentes données sur l'emploi et la croissance des salaires aux États-Unis indiquent que les marchés du travail sont de plus en plus serrés.

Les économistes ont l'obligation de noter que le taux de chômage américain, à 3,5 %, est bien inférieur au niveau le plus bas -- 4,4 % selon le Congressional Budget Office -- qu'il peut atteindre sans stimuler l'inflation.

La croissance annuelle des salaires de 5,2 % est bien supérieure aux 3,5 % que Goldman estime nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed.

REPOUSSER LES LIMITES

Plusieurs responsables politiques de la Fed ont repoussé le changement des prix du marché, soulignant leur détermination à poursuivre le resserrement de la politique jusqu'à ce que les pressions sur les prix s'atténuent.

Ils affirment également qu'il est peu probable que la Fed passe à la réduction des taux en 2023. Une tarification de ces réductions resserrerait les conditions financières.

Les conditions financières doivent se resserrer davantage et pour que cela se produise, "il faut soit voir des baisses des actifs à risque, des prix des actions, soit des hausses des rendements à plus long terme. Typiquement, c'est une combinaison", a déclaré Saner.

Goldman Sachs prévoit que les rendements du Trésor américain à 10 ans atteindront 3,30 % d'ici la fin de l'année, contre 2,80 % aujourd'hui.

D'autres sont sceptiques quant aux évaluations actuelles des actions. Morgan Stanley s'attend à ce que le S&P 500 chute de quelque 9 % d'ici juin prochain.

Les analystes d'UBS font remarquer que le marché boursier est actuellement compatible avec un retour de l'inflation de base à 1,5 %-2 %. Si elle finit par être supérieure d'un point de pourcentage, les ajustements de valorisation impliquent une baisse de 25 % du S&P 500, estiment-ils.

"Les vœux pieux sur les marchés ne font que rendre le travail plus difficile, en assouplissant les conditions financières et en exigeant davantage de resserrement monétaire pour compenser", a averti Bill Dudley, ancien directeur de la Fed de New York, dans un article d'opinion pour Bloomberg News au début du mois d'août.