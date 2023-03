L'accord surprise conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite en vue de rétablir les relations diplomatiques propose aux États-Unis de nombreuses raisons d'être intrigués, notamment une voie possible pour maîtriser le programme nucléaire de Téhéran et une chance de cimenter un cessez-le-feu au Yémen.

Il contient également un élément qui ne manquera pas de susciter un profond malaise à Washington : le rôle de la Chine en tant qu'intermédiaire de paix dans une région où les États-Unis exercent depuis longtemps leur influence.

L'accord a été annoncé à l'issue de quatre jours de pourparlers à Pékin entre les deux rivaux du Moyen-Orient, dont l'existence n'avait pas été révélée auparavant. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré vendredi que si Washington n'était pas directement impliqué, l'Arabie saoudite tenait les responsables américains informés des pourparlers avec l'Iran.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont devenues très conflictuelles sur des questions allant du commerce à l'espionnage, et les deux puissances rivalisent de plus en plus pour exercer une influence dans des régions du monde éloignées de leurs propres frontières.

M. Kirby a semblé minimiser l'implication de la Chine dans l'évolution de la situation de vendredi, affirmant que la Maison-Blanche estime que les pressions internes et externes, notamment la dissuasion saoudienne efficace contre les attaques de l'Iran ou de ses mandataires, ont finalement amené Téhéran à la table des négociations.

Toutefois, Jeffrey Feltman, ancien haut fonctionnaire des États-Unis et de l'ONU, a déclaré que le rôle de la Chine, plutôt que la réouverture des ambassades après six ans, était l'aspect le plus important de l'accord.

"Cet accord sera interprété - probablement à juste titre - comme une gifle à l'administration Biden et comme la preuve que la Chine est une puissance montante", a déclaré M. Feltman, membre de la Brookings Institution.

POURPARLERS SUR LES ARMES NUCLÉAIRES

L'accord intervient alors que l'Iran accélère son programme nucléaire après deux années de tentatives américaines infructueuses pour relancer l'accord de 2015 qui visait à empêcher Téhéran de produire une bombe nucléaire.

Ces efforts ont été compliqués par la répression violente des manifestations par les autorités iraniennes et par les sanctions sévères imposées par les États-Unis à Téhéran en raison d'accusations de violations des droits de l'homme.

Brian Katulis, du Middle East Institute, a déclaré que pour les États-Unis et Israël, l'accord propose une "nouvelle voie possible" pour relancer les négociations sur le nucléaire iranien qui sont au point mort, avec un partenaire potentiel à Riyad.

"L'Arabie saoudite est profondément préoccupée par le programme nucléaire iranien. "Si cette nouvelle ouverture entre l'Iran et l'Arabie saoudite doit être significative et avoir un impact, elle devra répondre aux préoccupations concernant le programme nucléaire iranien - sinon, l'ouverture n'est qu'optique.

L'accord de vendredi propose également l'espoir d'une paix plus durable au Yémen, où un conflit déclenché en 2014 a été largement considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

La trêve conclue en avril dernier sous l'égide de l'ONU a largement tenu malgré son expiration en octobre sans que les parties se soient mises d'accord pour la prolonger.

Gerald Fierestein, ancien ambassadeur américain au Yémen, a déclaré que Riyad "n'aurait pas accepté cela sans obtenir quelque chose, qu'il s'agisse du Yémen ou d'autre chose, c'est plus difficile à voir".

RÔLE CROISSANT DE LA CHINE

L'implication de la Chine dans la négociation de l'accord pourrait avoir des "implications significatives" pour Washington, a déclaré Daniel Russel, le plus haut diplomate américain pour l'Asie de l'Est sous l'ancien président Barack Obama.

M. Russel a déclaré qu'il était inhabituel que la Chine agisse de son propre chef pour aider à négocier un accord diplomatique dans le cadre d'un différend auquel elle n'était pas partie.

"La question est de savoir s'il s'agit d'un signe avant-coureur. "Serait-ce un précurseur d'un effort de médiation chinois entre la Russie et l'Ukraine lorsque Xi se rendra à Moscou ?

En ce qui concerne l'Iran, il n'est pas certain que les résultats soient favorables aux États-Unis, a déclaré Naysan Rafati, analyste principal de l'Iran à l'International Crisis Group.

"L'inconvénient est qu'en un temps utile où Washington et ses partenaires occidentaux augmentent la pression contre la République islamique [...] Téhéran pensera qu'il peut rompre son isolement et, étant donné le rôle de la Chine, bénéficier de la couverture d'une grande puissance", a déclaré M. Rafati.

L'implication de la Chine a déjà suscité le scepticisme de Washington quant aux motivations de Pékin.

Le représentant républicain Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, a rejeté l'image de la Chine en tant qu'intermédiaire de la paix, déclarant qu'elle "n'est pas une partie prenante responsable et qu'on ne peut pas lui faire confiance en tant que médiateur juste ou impartial".

M. Kirby a déclaré que les États-Unis surveillaient de près le comportement de Pékin au Moyen-Orient et ailleurs.

"En ce qui concerne l'influence de la Chine dans cette région, en Afrique ou en Amérique latine, ce n'est pas comme si nous avions des œillères", a-t-il déclaré. "Nous continuons certainement à observer la Chine lorsqu'elle tente de gagner de l'influence et de s'implanter ailleurs dans le monde, dans son propre intérêt égoïste.

Néanmoins, l'implication de Pékin renforce la perception d'une puissance et d'une influence chinoises croissantes qui contribuent à l'image d'une présence mondiale des États-Unis en perte de vitesse, a déclaré Jon Alterman, du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington.

"Le message pas si subtil que cela que la Chine envoie est que si les États-Unis sont la puissance militaire prépondérante dans le Golfe, la Chine est une présence diplomatique puissante et sans doute croissante", a-t-il déclaré.