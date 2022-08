Analyse - Le stockage complet du gaz n'est pas une solution à la pénurie énergétique hivernale de l'Europe

Suite à la ruée vers le carburant au cours de l'été après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, principal fournisseur de gaz européen, le stockage de gaz en Europe est maintenant rempli à 79,94 %, selon les données de Gas Infrastructure Europe, ce qui permet aux pays de dépasser leur objectif de 80 % de stockage complet d'ici novembre.

Dans une année normale, cela pourrait couvrir le pic hivernal de la consommation de gaz en Europe. Mais en 2022, avec des flux russes déjà fortement réduits - la quantité de gaz qu'elle envoie par Nord Stream 1, sa principale voie d'acheminement vers l'Europe, n'est qu'à 20 % de sa capacité - le stockage ne permettra pas de combler le solde.

Un stockage complet de gaz pourrait soutenir les pays européens pendant, au mieux, environ trois mois, selon Aurora Energy Research. En Allemagne, où se trouve près d'un quart du stockage de l'UE, le gaz stocké pourrait répondre à 80 à 90 jours de demande moyenne.

"Pour faire face à cette situation de crise, la réduction de la demande sera encore plus importante que le stockage", a déclaré à Reuters Simone Tagliapietra, chargée de recherche au groupe de réflexion Bruegel.

Avec environ 888 térawattheures (TWh) de gaz actuellement stockés, les pays de l'UE ont déjà dépassé les 858 TWh que leurs stocks avaient atteint avant l'hiver dernier.

Mais si les pays ne parviennent pas à réduire leur consommation de carburant, les cavernes de gaz de l'Europe seront toujours vides en mars, selon une modélisation de la société de renseignement ICIS partagée avec Reuters - même dans un scénario où une partie du gaz russe continue à circuler tout l'hiver et où le temps n'est pas exceptionnellement froid.

Pour éviter une crise d'approvisionnement hivernale, les pays doivent réduire chaque mois leur consommation de gaz de 15 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon ICIS. Cela laisserait le stockage post-hiver rempli à 45 % si la Russie continuait à envoyer du gaz, et à 26 % si la Russie réduisait ses flux à partir d'octobre.

La combinaison de l'absence de gaz russe et d'une réduction agressive de la consommation de gaz dans les industries et les bâtiments "pourrait entraîner un rationnement de l'électricité" cet hiver, a déclaré Mauro Chavez Rodriguez, directeur de recherche sur le gaz en Europe chez Wood Mackenzie.

Pourtant, jusqu'à présent, les réductions soutenues de la demande de gaz à l'échelle nécessaire ne se sont pas produites, bien que de multiples industries aient été contraintes par les prix extraordinaires du gaz de réduire leur production - un phénomène qui touche désormais deux tiers de la capacité de production d'engrais en Europe.

LES ILLUMINATIONS S'ESTOMPENT

Fin juillet, les pays de l'UE ont convenu de réduire leur consommation de gaz de 15 % cet hiver par rapport aux niveaux moyens de l'hiver 2017-2021. La consommation de gaz de l'Europe au cours de la première moitié du mois d'août était de 11 % inférieure à la moyenne sur cinq ans, selon ICIS.

La consommation de gaz de l'industrie allemande a chuté de 21 % en juillet par rapport à la moyenne 2018-2021, mais avant cela, aucun autre mois n'avait connu une baisse supérieure à 14 %, selon les données du régulateur fédéral de l'énergie.

Contrairement à la plupart des gouvernements européens, l'Allemagne a introduit certaines exigences pour économiser l'énergie. Elles entrent en vigueur le mois prochain et comprennent une interdiction du chauffage au gaz pour les piscines privées, une réduction des illuminations des points de repère publics et une interdiction pour les magasins chauffés de garder leurs portes ouvertes toute la journée.

Matthias Buck, directeur Europe chez Agora Energiewende, a déclaré que l'Allemagne doit réduire de 20 à 25 % sa consommation de gaz cet hiver. Il s'agit notamment de réduire la demande des ménages - une mesure qui, selon lui, doit s'accompagner d'une action gouvernementale plus importante pour protéger les ménages à faibles revenus de la hausse des coûts du gaz et de l'électricité.

Si l'on ne parvient pas à économiser du gaz cet hiver, il sera beaucoup plus difficile de remplir les stocks pour l'hiver prochain. Si cela se produisait et que la Russie réduisait les flux, l'année prochaine, le stockage européen pourrait être vidé dès novembre, selon l'Oxford Institute of Energy Studies.

Les importations de gaz naturel liquéfié ont aidé l'Europe à remplir rapidement le stockage cette année, mais en l'absence de flux russes en 2023, le marché du GNL, fortement approvisionné, ne serait pas en mesure de ramener les installations de stockage de l'Europe à des niveaux confortables avant l'hiver - ce qui rendrait crucial pour les pays de simplement utiliser moins de gaz.

"Le stockage est le filet de sécurité, mais une réduction très significative de la demande est ce dont nous avons besoin en priorité dans cette crise", a déclaré Matthias Buck.