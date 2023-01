Analyse - Le yen japonais ressent la chaleur de la politique dure de la Banque du Japon.

Le yen a baissé de plus de 2% après que la Banque du Japon a déclaré qu'elle s'en tenait à sa politique controversée de contrôle des rendements, au mépris des attentes du marché concernant une modification de son plafond de rendement ou d'autres paramètres. Ces attentes avaient entraîné une hausse de 14 % du yen au cours des trois derniers mois. Sur le marché obligataire, où la banque centrale s'est battue contre les bailleurs de fonds pour défendre son plafond de rendement, la BOJ a racheté un si grand nombre d'obligations d'État japonaises à 10 ans que la liquidité du marché s'est pratiquement tarie.

Les spéculateurs se sont tournés vers le yen, une cible plus facile où leurs paris sur la politique de la BOJ ont induit des fluctuations massives et des niveaux historiques de volatilité.

Moh Siong Sim, stratège en matière de devises à la Bank of Singapore, a déclaré qu'il s'agissait de savoir quand, et non pas si, la BOJ changeait sa position ultra-doviste, et que le marché continuerait à tester cela en poussant le yen à la hausse.

"Pour nos clients, ils considèrent le yen comme une monnaie de financement. Cela pourrait devoir changer", a déclaré Sim.

Jusqu'à la fin de l'année dernière, l'attitude dovish de la BOJ face aux hausses de taux agressives de la Réserve fédérale et des autres grandes banques centrales signifiait que le yen était bon marché et faible, ce qui en faisait la devise parfaite pour emprunter pour des investissements.

Mais ce n'est plus aussi facile maintenant, a déclaré M. Sim.

"Une histoire unilatérale commence à se retourner, et cela implique maintenant un peu plus d'un acte d'équilibre, entre le faible coût d'emprunt et les mouvements de la devise."

Alors que le yen s'est redressé de plus de 15 % depuis son plus bas niveau en 32 ans (151,94 par dollar) jusqu'au pic de la semaine dernière (près de 127), la volatilité a grimpé en flèche. La volatilité au jour le jour des options sur le yen est de 54 %, son plus haut niveau depuis six ans.

DES PARIS PLUS IMPORTANTS SUR LE YEN

Les analystes s'attendent à ce que les paris sur l'abandon prochain par la BOJ de sa politique de contrôle de la courbe des taux deviennent plus importants et plus bruyants, pour un certain nombre de raisons.

Certains investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale utilise les preuves d'une inflation croissante et un changement de garde à la BOJ en avril comme une excuse pour faire un geste. Les investisseurs nationaux affirment que les pressions exercées par la gestion d'une courbe de rendement fortement déformée et le dysfonctionnement croissant du marché obligataire sont une raison suffisante pour que la BOJ agisse.

La majeure partie de cette spéculation doit être canalisée vers le yen.

Tareck Horchani, responsable des transactions, prime brokerage, chez Maybank Securities, a déclaré que les fonds macro ont acheté des structures dérivées et des options de vente sur la paire dollar-yen, pariant sur le fait que le yen se dirige vers 115 ou 110.

Même les gestionnaires de fonds d'actions investissant au Japon ont cessé de couvrir leur exposition aux devises dans l'espoir de tirer profit de l'appréciation du yen, a-t-il ajouté. James Athey, un directeur d'investissement chez le gestionnaire de fonds abrdn, détient une position longue sur le yen depuis un certain temps.

"Nous étions assez bien positionnés pour le mouvement de la BOJ en décembre. Nous avions une surpondération importante sur le yen japonais, (et) dans la foulée, nous avons pris des bénéfices sur une partie de notre position en yens", a déclaré Athey.

Les hausses des rendements obligataires et du yen pourraient créer un vent vicieux de flux de rapatriement de fonds au Japon, mais certains investisseurs s'attendent à ce que le chemin de la hausse du yen ne suive pas une ligne droite.

Parmi ceux qui observent la situation depuis la touche, on trouve les fonds spéculatifs qui ont pris un coup sur leurs opérations à court terme sur le yen, qui ont été extrêmement rentables pendant environ 10 mois en 2022 jusqu'à un renversement rapide du yen au cours des derniers mois.

"Les fonds spéculatifs macro qui ont perdu de l'argent au cours des derniers mois de 2022 sur leurs positions longues en dollars sont juste légèrement positionnés pour une reprise du yen et s'inquiètent d'un retournement brutal", a déclaré Horchani de Maybank.

Une telle incertitude est également un défi pour les allocations des investisseurs en actions, qui ont bénéficié d'un yen moins cher l'année dernière, alors que les exportations sont devenues plus compétitives et que de nombreuses entreprises japonaises ont vu leurs bénéfices augmenter, ce qui a fait grimper le Nikkei.

"Le débat sur l'avenir de la politique de la BOJ est loin d'être réglé", a déclaré Howard Smith, partenaire et gestionnaire de portefeuille chez Indus Japan Strategies.

Smith voit toujours de la valeur dans les actifs et les entreprises japonaises alors que le yen se dirige vers 120 par dollar, voire 110, mais pour l'instant il n'est que partiellement non couvert dans les produits long-short de son fonds.