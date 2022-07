Analyse : Les 2,5 secondes qui ont scellé les défaillances fatales de Shinzo Abe en matière de sécurité

L'incapacité à protéger Abe du deuxième tir a suivi ce qui semble être une série de défaillances de sécurité dans la période précédant l'assassinat du plus ancien Premier ministre japonais le 8 juillet, ont déclaré les experts japonais et internationaux.

Le meurtre d'Abe dans la ville de Nara, dans l'ouest du pays, par un homme utilisant une arme artisanale a choqué une nation où la violence par arme à feu est rare et où les politiciens font campagne au plus près du public avec une sécurité légère.

Les autorités japonaises - y compris le Premier ministre Fumio Kishida - ont reconnu des lacunes en matière de sécurité, et la police dit enquêter.

En plus des experts en sécurité, Reuters a parlé à six témoins sur les lieux et a examiné plusieurs vidéos disponibles en ligne, prises sous différents angles, afin de reconstituer un compte rendu détaillé des mesures de sécurité avant la fusillade.

Après avoir laissé Abe, 67 ans, exposé par derrière alors qu'il parlait sur un îlot de circulation sur une voie publique, son équipe de sécurité a permis au tireur - identifié par la police comme étant Tetsuya Yamagami, 41 ans - de s'approcher à quelques mètres d'Abe sans être contrôlé, en portant une arme, ont montré les images.

"Ils auraient dû voir l'attaquant se diriger très délibérément vers l'arrière du premier ministre et intervenir", a déclaré Kenneth Bombace, directeur de Global Threat Solutions, qui a assuré la sécurité de Joe Biden lorsqu'il était candidat à la présidence.

Yamagami s'est approché à environ 7 mètres (23 pieds) d'Abe avant de tirer son premier coup, qui l'a manqué, a déclaré le journal Yomiuri, citant des sources d'investigation. Il a tiré le deuxième coup, qui a touché, à environ 5 mètres, selon le journal.

Les gardes du corps d'Abe ne semblaient pas avoir d'"anneaux concentriques de sécurité" autour de lui, a déclaré John Soltys, un ancien Navy SEAL et officier de la CIA, aujourd'hui vice-président de la société de sécurité Prosegur. "Ils n'avaient aucune sorte de surveillance dans la foule".

Interrogée sur l'analyse des experts, la police préfectorale de Nara, chargée de la sécurité de l'étape de la campagne d'Abe, a déclaré à Reuters dans un communiqué que le département était "engagé à identifier de manière approfondie les problèmes de sécurité" liés à la protection d'Abe, refusant de faire d'autres commentaires.

La vidéo montre qu'après le premier tir, Abe se tourne et regarde par-dessus son épaule gauche. Deux gardes du corps se précipitent pour se mettre entre lui et le tireur, l'un d'eux soulevant un mince sac noir. Deux autres se dirigent vers le tireur, qui se rapproche à travers la fumée.

Bien que la sécurité d'Abe ait plaqué l'assaillant quelques instants plus tard et l'ait arrêté, c'était la "mauvaise réponse" pour certains membres de la sécurité de se lancer à la poursuite du tireur au lieu d'agir pour protéger Abe, a déclaré Mitsuru Fukuda, professeur à l'Université Nihon spécialisé dans la gestion des crises et le terrorisme.

Il y avait suffisamment de sécurité, "mais aucun sentiment de danger", a déclaré Yasuhiro Sasaki, un officier de police à la retraite de la préfecture de Saitama, près de Tokyo, qui s'occupait de la sécurité des VIP. "Tout le monde a été surpris et personne n'est allé vers l'endroit où se trouvait Abe".

La police de Tokyo, en charge des gardes du corps des personnalités politiques, a renvoyé les questions à la police de Nara.

L'Agence nationale de police, qui supervise les forces de police locales, a déclaré que le meurtre d'Abe était le résultat d'un manquement de la police à ses responsabilités et a indiqué qu'elle avait mis en place une équipe chargée de revoir les mesures de sécurité et de protection et d'envisager des mesures concrètes pour éviter qu'un incident aussi grave ne se reproduise.

"Nous reconnaissons qu'il y a eu des problèmes non seulement dans la réponse sur place, comme la mise en place de la sécurité et de la protection, le déploiement du personnel et les procédures de sécurité fondamentales, mais aussi dans la manière dont l'Agence nationale de police a été impliquée", a-t-elle déclaré en réponse aux questions de Reuters.

Reuters n'a pas pu joindre Yamagami, qui reste en garde à vue, pour un commentaire et n'a pas pu déterminer s'il avait un avocat.

CELA AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉ

Les images montrent quatre gardes du corps à l'intérieur des garde-corps pendant qu'Abe parlait, selon Koichi Ito, un ancien sergent de l'équipe d'assaut spéciale de la police métropolitaine de Tokyo, aujourd'hui consultant en sécurité. Leur nombre a été corroboré par le politicien local Masahiro Okuni, qui était sur les lieux.

Lorsque l'ancien premier ministre s'est avancé pour prendre la parole, on pouvait voir Yamagami sur les images vidéo en arrière-plan, applaudissant.

Alors que Yamagami s'avançait derrière Abe, la sécurité n'a pas semblé intervenir, selon les images.

Abe aurait dû avoir un garde du corps dédié à la protection rapprochée pour l'éloigner, a déclaré un membre du service de sécurité diplomatique américain, qui protège les diplomates de haut rang et les dignitaires étrangers.

"Nous l'aurions attrapé par la ceinture et le col, nous l'aurions protégé avec notre corps et nous nous serions éloignés", a déclaré l'agent.

Katsuhiko Ikeda, ancien surintendant général de la police de Tokyo, qui a dirigé la sécurité des sommets du Groupe des Huit en 2000 et 2008, a déclaré que la situation aurait évolué très différemment si le service de sécurité d'Abe avait été suffisamment proche pour l'atteindre en une ou deux secondes.

Ito, l'ancien sergent de police, a déclaré que la sécurité aurait pu arrêter le premier tir si elle avait été vigilante et avait communiqué.

"Même s'ils l'ont manqué, il y avait une fenêtre de plus de deux secondes avant le deuxième tir, donc ils auraient certainement pu l'empêcher", a-t-il dit. "Si Abe avait été protégé correctement, cela aurait pu être évité."