Avec deux visites de haut niveau en moins d'un mois, les États-Unis espèrent rétablir les liens avec l'Arabie saoudite après plusieurs années de désaccord et de méfiance croissante.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken arrivera la semaine prochaine pour rencontrer des responsables du premier exportateur mondial de pétrole, a indiqué le département d'État. Cette visite fait suite à celle effectuée le 7 mai par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

Bien qu'aucune avancée ne soit attendue, les analystes estiment que le but de ce voyage est de regagner un peu d'influence auprès de Riyad sur les prix du pétrole, de repousser l'influence de la Chine et de la Russie, et de nourrir l'espoir d'une éventuelle normalisation israélo-saoudienne.

Dans un bref communiqué, le département d'État a déclaré que M. Blinken se rendrait du mardi au jeudi pour discuter de la coopération économique et sécuritaire, ainsi que pour une réunion du Conseil de coopération États-Unis-Golfe et une conférence sur la lutte contre les militants de l'État islamique.

Il devra faire face à une relation américano-saoudienne mise à mal par des différends sur l'Iran et le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, et affaiblie par l'affaiblissement d'un accord pétrole contre sécurité qui a uni les pays pendant des décennies.

Le président Joe Biden a pris un départ difficile avec Riyad après avoir déclaré en 2019 qu'il le traiterait comme "le paria qu'il est" et, peu après son entrée en fonction en 2021, avoir publié une évaluation du renseignement américain selon laquelle le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait approuvé l'opération visant à capturer ou à tuer Khashoggi.

L'Arabie saoudite a nié toute implication du prince héritier.

Malgré une visite de M. Biden en Arabie saoudite en juillet 2022 destinée à améliorer les relations, Riyad a irrité Washington trois mois plus tard lorsque le groupe OPEP+, qui comprend la Russie, a réduit la production de pétrole avant les élections américaines de mi-mandat où les prix de l'essence étaient en jeu.

Les difficultés sont antérieures à l'administration Biden.

Les dirigeants saoudiens étaient mécontents de la négociation par les États-Unis de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui, selon les pays du Golfe, les rendait vulnérables à la possibilité que Téhéran finisse par se doter d'armes nucléaires. L'Iran nie toute ambition de ce type.

Et alors que le président américain Donald Trump a abandonné le pacte en 2018, Riyad était en colère contre son incapacité à prendre des mesures de rétorsion contre l'Iran après une attaque de drones et de missiles en 2019 contre les installations pétrolières saoudiennes d'Abqaiq et de Khurais.

Washington et Riyad ont imputé ces attaques à Téhéran, qui en a nié la responsabilité.

"Ils (les Saoudiens) voulaient voir les décombres rebondir à Téhéran après Abqaiq", a déclaré David Des Roches, de l'Université nationale de défense des États-Unis, ajoutant que Riyad s'attendait à ce que M. Trump réagisse en ordonnant des frappes aériennes.

Les autorités saoudiennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

LA FIN DU PÉTROLE CONTRE LA SÉCURITÉ ?

Deux changements à long terme viennent s'ajouter aux défis auxquels Blinken est confronté.

Premièrement, le pilier de longue date des relations américano-saoudiennes, à savoir la fourniture de sécurité par les États-Unis en échange d'un approvisionnement régulier en pétrole saoudien, s'est étiolé.

Les États-Unis, aujourd'hui premier producteur mondial de pétrole, ne sont plus aussi dépendants du brut saoudien qu'ils l'étaient dans les années 1970.

"Les deux côtés de l'équation - l'accès privilégié à l'énergie saoudienne et la défense de l'Arabie saoudite par les États-Unis contre les défis étrangers - semblent avoir disparu", a déclaré Chas Freeman, ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie saoudite.

Deuxièmement, la montée en puissance de la Chine, qui est désormais le premier acheteur de pétrole saoudien et la première source d'importations saoudiennes, ainsi que le "pivot" des États-Unis vers l'Asie, ont incité Riyad à couvrir ses paris géopolitiques.

"Pendant la guerre froide, les États-Unis pouvaient compter sur les Saoudiens pour soutenir leurs grandes initiatives stratégiques. À la fin de la guerre froide, les Saoudiens n'avaient pas vraiment le choix", explique Gregory Gause, professeur à Texas A & M. "Aujourd'hui, ils ont le choix", ajoute-t-il.

"Aujourd'hui, ils ont le choix", ajoute-t-il. "La période d'unipolarité américaine est pratiquement terminée, les Saoudiens l'ont compris et envisagent d'autres options.

Signe de l'évolution des allégeances, l'Arabie saoudite et l'Iran ont déclaré en mars qu'ils prévoyaient de rétablir leurs relations diplomatiques à l'issue de pourparlers tenus à Pékin et dont la teneur n'a pas été révélée.

DES RELATIONS NORMALES AVEC ISRAËL PEU PROBABLES

L'un des objectifs du voyage de M. Blinken est de renforcer le fait que "les États-Unis sont un acteur fort qui est dans la région pour y rester [...] et que nous ne laisserons pas un vide que d'autres concurrents pourraient combler", a déclaré à la presse le secrétaire d'État adjoint Daniel Benaim.

Même s'ils sont tendus, il est peu probable que les liens soient véritablement rompus, car Riyad a besoin de l'armée américaine pour assurer l'approvisionnement en pétrole du Golfe - un rôle que ni la Chine ni la Russie, qui a étendu son influence dans la région, ne semblent prêtes à jouer - et Washington souhaite que Riyad modère les prix du pétrole sur le marché mondial.

Néanmoins, il est peu probable que les États-Unis atteignent un de leurs objectifs en temps utile : convaincre Riyad de suivre l'initiative prise en 2020 par des pays arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre des "accords d'Abraham".

Mercredi, la principale diplomate américaine pour le Moyen-Orient, Barbara Leaf, a qualifié d'"hyperventilation" les informations parues dans la presse israélienne sur cette possibilité.

Elle a déclaré que le prince héritier saoudien avait d'autres priorités - notamment son plan Vision 2030 visant à moderniser l'économie de l'Arabie saoudite et à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole - et que des mesures plus modestes, telles que des échanges sportifs, pourraient améliorer les liens avec Israël.

"Ce sera le plus difficile", a déclaré un responsable du Golfe sous couvert d'anonymat, suggérant qu'une normalisation était peu probable tant que le roi saoudien Salman était en vie et que le Premier ministre israélien de droite Benjamin Netanyahu était au pouvoir.