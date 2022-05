Analyse : Les Russes ressentent peu de douleur économique pour le moment, mais les perspectives à long terme s'assombrissent

Le président américain Joe Biden a peut-être promis que les sanctions occidentales causeraient des ravages économiques en Russie, mais l'entreprise de Kechin attire toujours des clients dans la ville de Saransk, située à 510 km (320 miles) au sud-est de Moscou.

"Il n'y a pas de crise profonde. En général, tout va bien", a-t-il déclaré. "Tout le monde parle d'une baisse du pouvoir d'achat, mais je ne l'ai pas remarqué."

Pourtant, cette confiance n'est peut-être pas tout à fait bien placée, si l'on en croit certains indicateurs. Le commerce avec le monde extérieur a plongé, les consommateurs sont peu enclins à dépenser et la hausse des prix des produits de base commence à comprimer le budget des ménages.

Les responsables russes insistent sur le fait que l'économie résiste. La banque centrale a abaissé les taux d'intérêt de trois points de pourcentage pour les porter à 11 % jeudi et prévoit de réduire ses prévisions d'inflation pour cette année, qui sont actuellement de 18 à 23 %.

En raison du contrôle des capitaux et de l'ordre donné aux exportateurs de vendre la moitié de leurs gains en devises fortes, le rouble s'est redressé et, à environ 66 pour un dollar américain, il est plus fort qu'avant que la Russie n'envoie ses forces armées en Ukraine le 24 février. [RU/RUB]

Le président Vladimir Poutine, qui a salué le départ des entreprises étrangères qui ont bradé ou tout simplement abandonné les actifs russes, a déclaré que la Russie ne pouvait pas être isolée du commerce mondial.

Mais tout le monde n'est pas convaincu que l'économie en sortira indemne. Roman, un jeune homme de 25 ans vivant à Moscou, qui a demandé à ne pas être identifié par son nom complet, a déclaré que la vie de la classe moyenne n'était pas "radicalement différente" d'avant mais qu'il voyait des signes inquiétants.

"Une chose qui me dérange ... c'est la hausse constante des prix des produits de consommation courante et même des légumes. Je pense que cela indique que le pire est encore à venir", a-t-il déclaré. "La situation du marché du travail dans ma sphère ne me rend pas non plus très optimiste."

LA CRISE DE LA DEMANDE

Certains indicateurs justifient ses inquiétudes. Les recettes de la TVA, qui reflètent les dépenses de consommation, ont chuté de 54 % en avril en glissement annuel, a indiqué le quotidien Kommersant, citant des données préliminaires du ministère des Finances.

Le ministre de l'économie, Maxim Reshetnikov, a déclaré vendredi qu'il y avait une "crise de la demande" dans les entreprises et les dépenses de consommation.

La Russie a cessé de publier la plupart des données sur les flux financiers, mais les chiffres compilés par la Banque de Finlande sur la base des données douanières locales montrent que les importations ont plongé - et pas seulement en provenance de l'Ouest.

Les exportations chinoises vers la Russie ont baissé d'un quart en avril et les expéditions du Vietnam, de la Corée du Sud, de la Malaisie et de Taïwan ont diminué de plus de moitié, selon la banque.

Le ministre de l'économie a déclaré que les fabricants rétablissaient les chaînes d'approvisionnement brisées par les sanctions et a indiqué que 2 000 "entreprises de base" pourraient accéder à des programmes de prêts préférentiels.

Mais l'inflation reste à son plus haut niveau depuis deux décennies, à plus de 17 %. Cela signifie qu'une augmentation de 10 % des pensions et du salaire minimum annoncée par Poutine laisse de nombreux ménages face à une réduction de leurs revenus en termes réels.

La hausse des prix n'est peut-être pas le plus gros problème de la Russie. Le rouble fort a déjà fait baisser fortement l'inflation hebdomadaire, mais il ne permettra pas d'écarter la menace plus large que représente l'isolement croissant de la Russie pour la production économique.

M. Reshetnikov a déclaré qu'il y avait "des craintes que nous puissions entrer dans une spirale déflationniste, lorsqu'une réduction de l'argent dans l'économie entraîne une réduction de la production, une baisse des prix, etc.".

Entre-temps, le financement d'une campagne militaire en Ukraine exercera une pression sur le budget. Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré vendredi que Moscou avait besoin de "ressources financières énormes" pour ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale".

STIMULUS

La Russie a déjà puisé dans son Fonds national de richesse, qui dispose d'environ 110 milliards de dollars d'actifs liquides, pour soutenir les dépenses, qui sont en hausse de 22 % cette année, a déclaré le ministre de l'économie.

Le ministre des finances a déclaré que Moscou avait prévu 8000 milliards de roubles (123 milliards de dollars) de mesures de relance pour "les circonstances actuelles", bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer clairement la part d'argent frais et la période.

L'impact total sur la production économique et les emplois du retrait des entreprises occidentales, allant des constructeurs automobiles aux banques, n'est pas encore connu.

Sergei Guriev, professeur d'économie à Sciences Po en France, s'attend à ce que l'impact se fasse sentir plus fortement au cours des prochains mois.

"La vraie douleur n'a pas encore commencé car certaines entreprises sortantes paient encore les salaires et certaines entreprises poursuivent la production en utilisant leurs stocks de pièces importées", a déclaré Guriev, qui est également ancien économiste en chef de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Les économistes de Morgan Stanley voient une baisse de 13 % de la consommation des ménages en 2022 et une chute de 23 % des investissements. L'économiste régionale en chef de la banque, Alina Slyusarchuk, a déclaré dans une obligation que le taux de croissance potentiel à long terme de la Russie n'était plus que de 1 %.

Les perspectives semblent s'assombrir pour les petites entreprises russes, bien qu'il y ait peu de moyens de l'évaluer avec précision, étant donné que si peu de données officielles sont désormais publiées et que les entreprises ne sont plus tenues de communiquer leurs résultats.

"Très peu d'entreprises veulent créer une stratégie ou planifier des contrats à long terme et à grande échelle en ce moment", a déclaré Anastasia Kiseleva, partenaire d'une petite société de relations publiques à Moscou.

"Les entreprises - surtout les petites - seront engagées dans un mode de survie pure, sans développer ou créer quoi que ce soit de nouveau."

Le mode survie n'est toutefois pas nouveau pour de nombreux Russes, qui ont vécu plusieurs crises profondes depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

"Le pire est devant nous", a déclaré Evgeniy Sheremetov, qui dirige une société de tourisme près du lac Baïkal en Sibérie. "Mais les habitants de ce pays sont habitués aux difficultés. J'ai ma maison d'été, avec des pommes de terre et des concombres. Après les années 1990, rien ne peut me faire peur."