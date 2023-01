Analyse - Les accusations de tir sur "Rust" d'Alec Baldwin pourraient être difficiles à prouver.

Le procureur du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, a déclaré jeudi que son bureau allait déposer des accusations d'homicide involontaire contre l'acteur de "30 Rock" et l'armurier du film, Hannah Gutierrez Reed, après plus d'un an d'enquête sur la fusillade du 2021 octobre.

Baldwin, 64 ans, a déclaré qu'on lui avait dit que l'arme ne contenait pas de balles réelles lorsqu'elle lui a été remise et qu'il n'a pas appuyé sur la gâchette. Son avocat a qualifié jeudi la décision d'inculper pénalement l'acteur de "terrible erreur judiciaire".

Les experts juridiques ont déclaré qu'ils doutaient qu'un jury condamne Baldwin pour la fusillade, qui s'est produite lors d'une répétition sur le plateau en octobre 2021, si les preuves montrent que la tragédie est un accident qui s'est produit malgré les mesures de sécurité mises en place pour l'éviter.

"C'est une décision d'accusation très agressive, et la défense a un dossier solide", a déclaré l'avocat spécialisé dans les dommages corporels et ancien procureur Neama Rahmani, qui n'est pas impliqué dans l'affaire "Rust".

Le bureau de Carmack-Altwies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'accusation la plus grave que les procureurs poursuivent - qui est passible de cinq ans de prison - exigerait qu'ils démontrent au-delà d'un doute raisonnable que Baldwin était plus qu'une simple négligence.

Les experts juridiques ont déclaré que cela nécessiterait probablement de prouver que son comportement était imprudent, ou "un écart extrême par rapport au soin qu'une personne raisonnable exercerait dans des circonstances similaires".

En annonçant les accusations jeudi, Carmack-Altwies a déclaré lors d'une interview sur CNN que "toute personne qui manipule une arme à feu a le devoir de s'assurer... qu'elle ne va pas tirer un projectile et tuer quelqu'un".

Mais les experts juridiques ont remis en question l'application de cette norme si les experts en armes sur le plateau de tournage ont dit à Baldwin que l'arme était sûre.

Ils ont déclaré que les accusations criminelles sont rares, même dans les cas de décès accidentels par balle qui ont lieu dans des cadres non professionnels sans protocoles de sécurité.

UNE BATAILLE DIFFICILE

La responsabilité criminelle est "extensible", à moins que les procureurs "puissent démontrer qu'il s'agissait d'une imprudence absolue en termes de niveau de sécurité sur le plateau", a déclaré l'avocat de la défense et ancien procureur des États-Unis du Nouveau-Mexique, John Anderson, qui n'est pas impliqué dans l'affaire.

"Ici, il semble qu'ils avaient intégré de multiples contrôles de sécurité", a déclaré Anderson.

Les experts interrogés par Reuters n'ont pas pu citer d'autre cas où des accusations criminelles ont découlé d'une mort accidentelle par balle sur un plateau de tournage.

Lorsque le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, a été mortellement touché par une arme à feu mal inspectée sur le tournage de "The Crow" en 1993, les procureurs ont conclu qu'il s'agissait d'un accident causé par la négligence et ont refusé d'engager des poursuites.

Andrea Reeb, le procureur spécial nommé dans l'affaire "Rust", a déclaré jeudi dans un communiqué que "les preuves montrent clairement un modèle de mépris criminel pour la sécurité sur le plateau de tournage de "Rust"".

En avril, l'agence de sécurité des travailleurs du Nouveau-Mexique a infligé une amende de 137 000 dollars à la société de production du film pour ce qu'elle a décrit comme des manquements "délibérés" à la sécurité. Et des poursuites civiles en cours contre Baldwin ont affirmé que la réduction systémique des coûts a conduit à des conditions dangereuses sur le plateau, allégations que Baldwin et la société de production du film ont démenties.

Mais les procureurs seraient confrontés à une charge beaucoup plus lourde dans une affaire criminelle et devraient probablement démontrer des manquements extraordinaires à la sécurité dans tous les domaines, selon les experts juridiques.

Les accusations d'homicide involontaire sont les plus courantes dans les accidents de la route mortels impliquant une imprudence extrême, comme l'intoxication ou une vitesse excessive, selon les experts.

Aucune des informations publiquement disponibles n'indique que l'état d'esprit de Baldwin était suffisamment imprudent pour répondre à cette norme, a déclaré l'avocat de la défense et ancien procureur Joshua Ritter.

"Nous n'avons pas toutes les preuves, mais il semble toujours que les procureurs soient confrontés à une bataille difficile. Il semble évident que toutes les personnes impliquées pensaient qu'elles ne faisaient que répéter une scène," a déclaré Ritter.