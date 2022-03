Analyse - Les actions d'Asie du Sud-Est brillent alors que les matières premières se redressent en raison de la crise ukrainienne

Ce regain d'intérêt s'explique par la flambée des prix des produits de base, qui est synonyme de bonnes nouvelles, notamment pour les principaux producteurs que sont l'Indonésie et la Malaisie, ainsi que par les liens économiques ténus entre l'Asie du Sud-Est et les nations en guerre que sont la Russie et l'Ukraine.

Les perturbations de l'approvisionnement causées par le conflit et les sanctions occidentales qui ont suivi ont fait monter en flèche les prix des produits de base, le Brent, le charbon, l'huile de palme et le nickel atteignant des sommets pluriannuels.

"Les prix des produits de base sont maintenant susceptibles d'être plus élevés pendant plus longtemps", a déclaré Jerry Goh, un gestionnaire d'investissement en actions asiatiques de la maison de fonds abrdn.

"Nous nous attendons à ce que la Malaisie et l'Indonésie continuent de bénéficier d'excédents commerciaux, ce qui devrait soutenir les recettes publiques et encourager les dépenses de consommation."

Les flux étrangers vers les actions en Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, ont augmenté à 1,2 milliard de dollars en février, selon les données de Reuters, le plus important depuis avril 2019, après des sorties nettes pendant une grande partie de 2019 et 2020 et seulement de petites entrées en 2021.

Les flux de février vers les actions thaïlandaises ont été les plus élevés depuis au moins 2008 et les Philippines ont également connu des afflux. En revanche, l'Inde et Taïwan, les chouchous des investisseurs en 2021, ont tous deux enregistré des sorties en février.

L'Indonésie est le premier exportateur mondial d'huile de palme, de charbon thermique et un important producteur de nickel, de cuivre et d'étain raffiné, tandis que la Malaisie est le deuxième producteur et exportateur mondial de palme.

"La reprise de l'activité économique sur ces deux marchés devrait également favoriser la reprise des revenus domestiques", a ajouté M. Goh.

Les qualités défensives du groupement de nations de l'ANASE pourraient s'exercer dans les mois à venir, alors que le conflit Russie-Ukraine s'intensifie, a déclaré Kenneth Tang, gestionnaire de portefeuille senior pour les actions asiatiques chez Nikko Asset Management.

L'indice le plus large des actions mondiales du MSCI a chuté de 11 % depuis le début de l'année, mais l'Indonésie, avec des gains de près de 5 % depuis le début de l'année, est le marché asiatique le plus performant après que l'indice composite de Jakarta ait atteint un record la semaine dernière.

Les producteurs de charbon Adaro Energy et Bayan Resources ont atteint des niveaux record.

Les actions de la Malaisie voisine ont atteint un sommet de 10 mois la semaine dernière, après le bond de 6,3 % enregistré en février.

Selon les économistes de Morgan Stanley, l'Indonésie et la Malaisie proposent donc une "couverture parfaite contre la stagflation", car ce sont les deux seuls exportateurs nets de matières premières en Asie, hors Japon.

Abrdn indique qu'elle privilégie les secteurs exposés aux marchés des matières premières, mais a également souligné que l'Asie du Sud-Est, où les coûts sont faibles, était bien placée pour attirer davantage d'investissements directs étrangers dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement dans des domaines tels que les véhicules électriques et le stockage de l'énergie.

La bonne performance des marchés indonésiens pourrait être de bon augure pour les cotations d'actions, car la plus grande entreprise technologique du pays, GoTo, cherche à lancer une introduction en bourse nationale qui pourrait lever au moins 1 milliard de dollars au premier semestre, selon des sources.

L'année dernière, les levées de fonds indonésiennes par le biais d'introductions en bourse ont atteint leur plus haut niveau en dix ans, alimentées par l'intérêt des investisseurs pour les entreprises technologiques.

"VENDEZ CE QUE VOUS POSSÉDEZ".

Les flux étrangers vers les actions d'Asie du Sud-Est constituent un changement radical par rapport aux années précédentes, lorsque la pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les vies et la croissance économique de nombreux pays de la région.

Les perspectives économiques s'améliorent.

L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, a enregistré un excédent budgétaire de 2 milliards de dollars en janvier, grâce à l'explosion des recettes fiscales.

Cela a fait évoluer la perception selon laquelle la Malaisie et l'Indonésie sont vulnérables pendant les périodes de resserrement de la politique de la Fed, comme c'est le cas actuellement, grâce à une forte présence étrangère sur leurs marchés obligataires.

La propriété étrangère représentait 28 % des actions indonésiennes en janvier, contre 37 % en mars 2013, selon Nomura. Les non-résidents ne détiennent plus qu'un quart de la dette publique malaisienne. Ils détiennent moins d'un cinquième de la dette publique indonésienne, contre 39 % à la fin de 2019.

"Il y a un adage, 'Vous vendez ce que vous possédez', et ce que les investisseurs étrangers possèdent en ce moment en Asie, c'est l'Inde, Taïwan, et un peu la Corée", a déclaré Chetan Seth, stratège actions Asie-Pacifique chez Nomura.

"Ils ne possèdent pas beaucoup d'Asie du Sud-Est, alors combien peuvent-ils en vendre ?".