Analyse - Les actions du secteur de la vente au détail aux États-Unis sont peut-être encore trop chères pour les investisseurs.

Les actions des détaillants américains et des valeurs axées sur la consommation ont été battues la semaine dernière, mais elles ne sont peut-être pas encore assez basses pour tenter les investisseurs à long terme qui s'inquiètent toujours de savoir si l'inflation galopante continuera à nuire aux résultats des entreprises et à inciter les consommateurs à réduire leurs dépenses.

La semaine dernière, les biens de consommation de base ont plongé de 8,6 % et les biens de consommation discrétionnaire ont chuté de 7,4 %, soit les plus fortes baisses de tous les secteurs du S&P 500, l'inflation martelant les résultats des entreprises. Les actions de certaines sociétés ont connu des résultats bien pires, Walmart ayant chuté de 19,5 % sur la semaine et Target de 29 % après des résultats décevants.

Les investisseurs craignent que d'autres baisses soient à prévoir si les consommateurs réduisent leurs dépenses face à la hausse des prix. Parmi les rapports de résultats attendus cette semaine figurent Best Buy mardi et Dollar General et Costco Wholesale jeudi.

"Je pense que les investisseurs ont été alertés par le fait que le consommateur est touché par une inflation plus élevée... plus tôt que ce que la Bourse avait prévu", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management. "Nous n'en sommes qu'au début de la baisse des prix et du changement des habitudes de dépenses des gens."

Le dernier indice des prix à la consommation a bondi de 8,3 % sur une base annuelle. Les prix de l'essence sont plus de 50 % plus élevés qu'il y a un an, selon l'AAA.

La Fed a promis de continuer à augmenter les taux d'intérêt américains jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée, un facteur clé qui frappe l'appétit pour le risque des investisseurs et qui place le S&P 500 à l'orée d'un marché baissier, défini comme une baisse de 20 % par rapport à son record.

Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners, pense que la flambée des prix du pétrole et de l'essence continuera de saper les dépenses de consommation. "Je serais très prudente à l'égard du commerce de détail discrétionnaire à ce stade", a-t-elle déclaré. "Tant de gens sont affectés par les prix élevés de l'essence et du carburant."

Une enquête de Morgan Stanley a révélé que plus de la moitié des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses au cours des six prochains mois en raison de l'inflation. La banque a déclaré que la plupart des réductions devraient provenir de catégories telles que les sorties au restaurant et les chaussures et vêtements.

Certes, l'effondrement du cours des actions a rendu les valorisations plus tentantes. Le ratio cours/bénéfices à terme de l'indice de la distribution S&P 500, dont Amazon représente la moitié du poids, est descendu à 25,4 fois, contre 33,9 fois à la fin de 2021, selon Refinitiv Datastream.

Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, a déclaré qu'il examinerait probablement de plus près dans les prochains jours si les actions Target justifient un achat après avoir glissé de 25 % le jour de la publication de ses résultats. "Une action comme Target, lorsqu'elle chute de 25%, vous devez l'examiner", a déclaré Tuz. "Vous pouvez décider de ne pas l'acheter, mais c'est l'un des principaux détaillants américains."

Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones, a déclaré que si le "risque/récompense devient certainement plus intéressant" dans le commerce de détail, elle veut voir des preuves du reflux de l'inflation.

"Bien que nous voyions des opportunités intéressantes se former, nous aimerions avoir une certaine confirmation de l'histoire de l'inflation avant de vraiment intervenir", a déclaré Mahajan.