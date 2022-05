Analyse : Les banques doivent faire face à un revers de fortune après la guerre et la "grande dépression".

Mais si les décideurs politiques espèrent que les banques aideront à éviter la récession en ouvrant leurs propres robinets de prêt, ils pourraient être déçus, ont déclaré à Reuters des banquiers, des analystes et des investisseurs.

Les banques doivent rapidement faire face à une forte augmentation du risque de faire des affaires, car les emprunteurs, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, jonglent avec la hausse des coûts des prêts et la flambée des coûts.

Pendant ce temps, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé l'Europe au bord de la récession et a déclenché des pertes pour des banques comme la Société Générale en France et la Raiffeisen en Autriche.

La banque française Crédit Agricole et l'italienne UniCredit ont également constitué des provisions pour les pertes liées à la guerre, mais les effets, bien que ressentis plus fortement en Europe, se répercutent dans le monde entier.

"La guerre, et son impact sur l'inflation des prix, change la donne", a déclaré Carsten Brzeski, économiste à la banque néerlandaise ING, ajoutant : "Les consommateurs mettront des années à retrouver leur pouvoir d'achat, perdu par l'inflation. Et les entreprises seront également touchées".

Ce qui inquiète certains investisseurs, c'est que des fissures commencent déjà à apparaître dans les bilans des banques, les résultats montrant que les coussins de capital de JP Morgan, Barclays, HSBC, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse et Citi ont tous diminué au cours des trois premiers mois de 2022.

La fin prolongée d'un cycle haussier de 40 ans sur les obligations a provoqué des pertes douloureuses pour de nombreuses banques, tandis que d'autres accumulent également des dettes à problèmes après les blocages dus à la pandémie qui ont paralysé le commerce mondial et fermé des milliers d'entreprises dans le monde.

Certaines banques ont abandonné leurs plans de rachat d'actions à faible valeur au vu de leur dérapage de capital, malgré l'affichage de bénéfices sains dans la banque d'investissement, aidés par la volatilité des marchés financiers.

"Nous nous attendions à d'énormes rachats puis, soudainement, ceux-ci ont été annulés ou modérés", a déclaré Barrington Pitt Miller, directeur des investissements de Wykeham Overseas Advisors.

"Les gens pensaient que les grandes banques étaient assises sur d'énormes positions de capital excédentaire ... cette dynamique est maintenant en lambeaux", a-t-il ajouté.

PERTE D'INTÉRÊT

Alors que la hausse des taux d'intérêt devrait en théorie être une bonne nouvelle pour les banques, qui peuvent normalement augmenter leurs marges et donc leurs bénéfices, la situation n'est pas aussi claire en 2022.

La hausse historique de 50 points de base (pb) des taux de la Réserve fédérale mercredi a signalé que la plus grande économie du monde s'inquiète davantage de l'inflation que du ralentissement de la croissance.

Et en Europe, les coûts d'emprunt évoluent dans une direction similaire. La Banque centrale européenne pourrait relever ses taux d'intérêt dès juillet, ont déclaré des sources à Reuters, tandis que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 25 points de base pour les porter à 1 % jeudi et a prévenu que la Grande-Bretagne risquait de subir la double peine d'une récession et d'une inflation supérieure à 10 %.

La hausse des taux peut aider certains prêteurs à encaisser les couvertures prises pour compenser les chutes du marché obligataire, mais elle oblige également les banques à renforcer leurs contrôles d'accessibilité financière, de nombreux clients devant avoir des difficultés à rembourser leurs prêts, cartes de crédit et hypothèques.

Le mois dernier, Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan, a mis en garde contre les retombées économiques de la guerre et de l'inflation galopante, après l'effondrement des bénéfices du premier trimestre de la plus grande banque américaine.

JPMorgan est considérée comme un baromètre de l'économie américaine et ses résultats sont de mauvais augure pour les banques du monde entier.

"Les récessions des années 1980 et 1990 ont suivi une reprise de l'inflation similaire à celle que l'on connaît aujourd'hui", a déclaré Keith Wade, économiste en chef et stratège chez Schroders.

GRANDE DÉPRESSION

La Commission européenne a prévu que l'économie des 19 membres de la zone euro se contractera d'un taux record de 7,7 % cette année, un effondrement qui, selon le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni, n'a pas été observé depuis la Grande Dépression.

Ce scénario s'explique en grande partie par le choc de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale et par le préjudice causé à des moteurs économiques comme l'Allemagne, qui dépend du pétrole et du gaz russes pour ses besoins énergétiques.

Mercredi, l'UE a proposé ses sanctions les plus sévères à ce jour contre la Russie, y compris un embargo progressif sur le pétrole qui pourrait causer de nouveaux problèmes aux emprunteurs et aux banques.

Le cabinet de conseil EY a prévu cette semaine que 3,4 % des prêts européens seraient impayés cette année, et qu'ils augmenteraient encore en 2023. Ce chiffre est bien plus élevé que les 2,4 % enregistrés l'année dernière, bien qu'il soit inférieur aux niveaux de défaut observés à la suite de la crise de la dette de la zone euro.

EY a également prédit que la croissance des prêts ralentirait en général.

La société de restructuration Begbies Traynor prévoit également des temps sombres pour l'avenir, après avoir signalé une augmentation de 19 % en glissement annuel des entreprises britanniques en situation de détresse financière critique au premier trimestre, alors que les mesures d'aide de la COVID s'essoufflent et que les coûts montent en flèche.

Ken Orchard, gestionnaire de fonds chez T. Rowe Price, a déclaré qu'alors que la hausse des taux serait normalement une occasion de prêter, ce n'était "pas le bon moment pour ajouter du crédit" dans un contexte de conflit en Ukraine et de mauvaises perspectives pour la croissance chinoise.