Analyse - Les banques européennes s'apprêtent à vivre des moments difficiles après une décennie d'argent bon marché.

Ils ont déjà dû faire face à la flambée de l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt, un mouvement de pincement qui comprime les emprunteurs, ainsi qu'au conflit en Ukraine qui a ébranlé l'économie européenne, notamment en limitant ses approvisionnements en énergie.

UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas et UniCredit pourraient donner le ton aux investisseurs lorsqu'ils publieront leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.

D'un côté, des taux d'intérêt plus élevés sont bons pour les banques car elles peuvent facturer davantage pour les prêts. Mais elles souffrent si les clients, aux prises avec la hausse des prix et des coûts d'emprunt, ne peuvent pas rembourser.

conditions économiques difficiles ont mis les investisseurs dans une humeur prudente, ce qui signifie que les banques européennes, comme leurs rivales américaines, gagneront moins d'argent sur les transactions et la vente de produits d'investissement.

En Europe, les banques allemandes sont au centre de la tempête car le pays est particulièrement dépendant de l'énergie russe et son économie sera durement touchée par toute pénurie d'approvisionnement.

Giles Edwards, un analyste de l'agence de notation S&P, a déclaré que toute crainte concernant les banques européennes cette année dépendra de la manière dont les emprunteurs parviendront à rembourser leurs prêts.

Bien qu'il ne s'attende pas à une forte augmentation immédiate des créances douteuses, il a déclaré qu'il surveillait "les indicateurs d'alerte précoce, les signes qu'il y a une pression, une sorte de pression lente commençant essentiellement à faire sauter quelques boutons ici et là".

Les analystes attendent également de voir ce qu'il adviendra d'Uniper, la compagnie d'électricité allemande qui est en pourparlers avec le gouvernement pour un renflouement.

Les banques allemandes pourraient encore devoir provisionner davantage pour les pertes sur prêts qui en résulteraient, a déclaré Michael Rohr, analyste de l'agence de notation Moody's.

Au cours des deux derniers mois, les analystes ont réduit les prévisions de bénéfices de la plus grande banque allemande, la Deutsche Bank, qui est sortie d'une série de crises, et ont relevé les prévisions concernant le montant des provisions pour créances douteuses dont elle a besoin. Pour Deutsche, le plus grand risque est "une récession sévère", a déclaré Rohr.

D'autres signes d'avertissement clignotent.

Les banques de la zone euro ont resserré l'accès au crédit au deuxième trimestre et continueront à être prudentes, selon une enquête de la Banque centrale européenne.

Et les banques coopératives allemandes ont déclaré qu'elles s'attendaient à une "baisse considérable" de leurs bénéfices cette année, car elles se préparent à des pertes de crédit.

Soulignant ces inquiétudes, les actions des banques de la zone euro ont chuté de plus de 22 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice paneuropéen STOXX 600 des actions qui a baissé d'environ 13 %.

UN RALENTISSEMENT DE L'ÉCONOMIE

La BCE, qui a relevé les taux d'intérêt de manière surprenante de 50 points de base jeudi afin de maîtriser l'emballement des prix, a également mis en garde auparavant contre des périls potentiels, tels qu'une surchauffe du marché immobilier.

Pendant la pandémie, les gouvernements ont dépensé des milliards pour soutenir une grande partie de l'économie, mais la BCE a déclaré que cette fois-ci, ils pourraient ne pas être en mesure de le faire.

En Espagne, un haut responsable économique espagnol, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que les banques sont généralement vulnérables, soulignant un grand nombre de prêts sous surveillance spéciale pour défaut de paiement et la levée potentielle des moratoires de paiement.

"Je ne sais pas quel sera l'impact réel ... et ... cela m'inquiète", a déclaré le responsable. Santander et BBVA publient leurs résultats du deuxième trimestre à la fin du mois.

En Italie, en proie à une crise politique, la pression s'accentue sur les obligations d'État du pays, ce qui érode également les coussins de capital des banques, car les obligations d'État italiennes qu'elles détiennent perdent de la valeur.

La dépendance de l'Italie au gaz russe et l'importance de son secteur manufacturier, composé principalement de petites entreprises, augmentent les risques de récession.

Près de 300 milliards d'euros (soit plus de 40 %) des prêts aux entreprises italiennes sont garantis par l'État après que les banques ont utilisé des mesures d'urgence pendant la pandémie pour refinancer les dettes existantes.

Alors que les banques britanniques devraient afficher des résultats solides, Tom Merry, consultant en stratégie bancaire chez Accenture, a déclaré qu'il s'attendait à une augmentation des provisions pour créances douteuses.

Selon un sondage d'analystes, NatWest devrait passer de la libération de 38 millions de livres (45,43 millions de dollars) de liquidités mises de côté contre les défauts de paiement potentiels dans ses résultats du premier trimestre, à de nouvelles charges de dépréciation de 136 millions de livres.

Dans les services bancaires d'investissement à marge plus élevée, les banques européennes sont susceptibles de voir une chute des frais bancaires en glissement annuel similaire à celle signalée par leurs rivales américaines plus tôt ce mois-ci, selon les analystes.

JPMorgan et Morgan Stanley ont déclaré que les frais de banque d'investissement ont chuté de plus de la moitié par rapport à l'année précédente. Les volumes de fusion aux États-Unis ont chuté de 29 % au cours du premier semestre de cette année, selon les données de Refinitiv, alors qu'ils ont augmenté de 1 % en Europe.

Barclays, avec son importante activité aux États-Unis, pourrait connaître une performance similaire à celle de ses rivaux de Wall Bourse, tandis que des banques comme HSBC et Standard Chartered, avec leur concentration sur l'Asie, pourraient s'en sortir mieux.

