Analyse - Les bourses de crypto-monnaies n'excluent pas les Russes, ce qui fait craindre une porte dérobée des sanctions.

Les sanctions occidentales, qui visent à comprimer l'économie russe et à la couper du système financier mondial, ont contraint des entreprises et des sociétés financières en masse à cesser leurs activités dans le pays.

Cependant, bon nombre des plus grandes bourses de crypto-monnaies du monde, dont Binance et les bourses américaines Kraken et Coinbase, n'ont pas décidé d'interdire totalement les clients russes, malgré l'appel du gouvernement ukrainien en ce sens. Ils ont déclaré qu'ils examineraient les utilisateurs et bloqueraient toute personne visée par les sanctions.

L'impasse illustre le fossé idéologique entre le secteur financier traditionnel et le monde des cryptomonnaies, qui trouve ses racines dans les idéaux libertaires et la méfiance envers les gouvernements.

Les bourses de crypto-monnaies ont fait valoir que l'exclusion d'une nation entière irait à l'encontre de l'éthique du bitcoin, qui propose un accès aux paiements sans surveillance gouvernementale.

Pourtant, certains spécialistes de la lutte contre le blanchiment d'argent ont averti que les bourses pourraient garder une voie ouverte aux Russes pour déplacer de l'argent à l'étranger, sapant ainsi les efforts occidentaux pour faire pression sur la Russie afin qu'elle recule dans la guerre.

"Il ne fait aucun doute que les sanctions sont réduites", a déclaré Ross Delston, avocat américain et ancien régulateur bancaire, ajoutant que les cryptomonnaies "offrent une possibilité de fuite vers la sécurité qui n'aurait pas existé autrement".

Si la plupart des bourses exigent des vérifications d'identité, la rigueur des règles de "connaissance du client" diffère d'un secteur à l'autre, ce qui inquiète les régulateurs qui voient dans les crypto-monnaies un véhicule pour l'argent illicite.

Les experts en cryptomonnaies et en lutte contre le blanchiment d'argent ont déclaré que les personnes visées par les sanctions peuvent essayer de transférer des fonds via des pièces dites de confidentialité - une catégorie de cryptomonnaies qui obscurcit davantage l'identité des utilisateurs que le bitcoin. Les partisans disent qu'elles proposent aux utilisateurs une meilleure protection contre la surveillance intrusive des gouvernements.

LA RUÉE VERS LE ROUBLE

Les ménages et les entreprises russes se sont précipités pour convertir les roubles en devises étrangères, alors que le rouble a atteint un plancher record de 110 par rapport au dollar mercredi [...].

Certains signes suggèrent également que les gens s'empressent de convertir leur épargne en cryptomonnaies : le volume des échanges entre le rouble et les cryptomonnaies a atteint 15,3 milliards de roubles (140,7 millions de dollars) lundi, soit un triplement par rapport à la semaine précédente, selon le chercheur CryptoCompare.

Ce pic a inquiété les régulateurs, la Commission européenne cherchant à savoir si les crypto-monnaies sont utilisées pour contourner les sanctions, a déclaré mercredi un responsable européen.

Le Trésor américain et l'organisme de surveillance financière britannique n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire.

La position des bourses de crypto-monnaies va à l'encontre de celle de plusieurs sociétés de paiement traditionnelles et de sociétés fintech qui ont réagi aux sanctions en restreignant leurs services en Russie.

La société de paiement Wise et le processeur de transfert de fonds Remitly ont, par exemple, suspendu leurs services de transfert d'argent en Russie, tandis qu'Apple Inc a limité l'utilisation d'Apple Pay.

Les géants américains des cartes de paiement Visa Inc et Mastercard Inc ont également bloqué plusieurs sociétés financières russes sur leurs réseaux.

VALEURS LIBERTAIRES

Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a demandé dimanche aux bourses de crypto-monnaies https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1497922588491792386 de bloquer les adresses des portefeuilles numériques des utilisateurs russes, une mesure qui les empêcherait effectivement d'échanger des crypto-monnaies.

Le PDG de Kraken, Jesse Powell, a déclaré qu'il n'acquiescerait pas https://twitter.com/jespow/status/1498112741684363265, qualifiant le bitcoin d'"incarnation des valeurs libertaires".

Le blocage des utilisateurs d'un pays entier "ne punit pas nécessairement ceux qui sont réellement responsables et qui se sont peut-être déjà préparés à l'éventualité de sanctions générales", a déclaré un porte-parole de Kraken.

Kraken se conforme aux exigences légales et réglementaires de toutes les juridictions où il opère, ont-ils ajouté.

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a également refusé de bannir tous les utilisateurs russes, mais dit bloquer les comptes de tous les clients visés par les sanctions. "La crypto était destinée à offrir une plus grande liberté financière aux personnes à travers le monde", a-t-elle déclaré lundi.

Binance représente plus de 40 % de tous les échanges de crypto en roubles, selon CryptoCompare. Un porte-parole de Binance a refusé de commenter ce chiffre ou de donner des détails sur les utilisateurs sanctionnés qu'elle avait bloqués.

La bourse de cryptomonnaies américaine Coinbase Global Inc. a également déclaré qu'elle n'imposerait pas une interdiction générale des transactions impliquant des Russes, mais qu'elle bloquerait les comptes des personnes visées par les sanctions.

Pourtant, continuer à opérer en Russie pose probablement des risques pour les échanges eux-mêmes, a averti Joby Carpenter, spécialiste de la crypto et du financement illicite à l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

"Les échanges et, en fin de compte, les banques où les cryptoactifs dérivent devront être attentifs à ces efforts pour éviter d'enfreindre les sanctions ou la législation sur le terrorisme", a déclaré Carpenter.

(1 $ = 108,7200 roubles)