Analyse-Les conditions financières américaines se sont assouplies. Jusqu'à présent, la Fed est d'accord avec cela

Mais contrairement à l'été dernier, lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a repoussé les limites face à un ensemble similaire de mouvements du marché, les banquiers centraux américains pourraient cette fois-ci être plutôt d'accord avec cela.

La semaine prochaine, la Fed devrait ralentir le rythme effréné des hausses de taux d'intérêt cette année, Powell annonçant une augmentation d'un demi-point de pourcentage du taux directeur, dans une fourchette de 4,25 % à 4,5 %.

La Fed a augmenté les taux de 75 points de base à chacune de ses quatre dernières réunions, cherchant à élever les coûts d'emprunt suffisamment haut pour mordre dans la croissance économique.

L'anticipation que la plus petite hausse de taux de décembre signifie que la Fed est plus proche de la fin des hausses de taux, ainsi que les données montrant que l'inflation pourrait se refroidir et les remarques de Powell selon lesquelles lui et ses collègues "ne veulent pas trop serrer", ont alimenté le récent assouplissement des conditions financières.

Graphique : Dans la mauvaise direction ? https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/gkplwwmqyvb/chart_eikon.jpg Et ce, malgré le fait que Powell et d'autres responsables politiques ont répété à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas fini de relever les taux et qu'ils ne le feront pas tant qu'ils ne seront pas convaincus que l'inflation, qui s'élève actuellement à 6 % selon l'indicateur préféré de la Fed, se dirige vers l'objectif de 2 % de la Fed.

Pourtant, selon Sonia Meskin, économiste chez BNY Mellon Investment Management, "ils ne me semblent pas aussi préoccupés par le relâchement des conditions financières" qu'ils ne l'étaient cet été, alors que les hausses de taux venaient à peine de commencer.

"Je m'attendrais à ce qu'il réitère qu'ils vont maintenir une politique restrictive pendant un certain temps, mais je ne pense pas qu'il soit susceptible de dire quoi que ce soit au-delà de cela, et la raison en est qu'ils veulent en fait garder leurs options ouvertes", a-t-elle déclaré.

La Fed devra probablement relever le taux directeur "un peu plus haut" que les 4,6 % prévus par les décideurs en septembre, a déclaré M. Powell à la fin du mois dernier.

Les nouvelles projections des décideurs de la Fed publiées après la réunion de la semaine prochaine devraient refléter cela, ainsi qu'une prévision d'aucune réduction du taux directeur avant 2024.

LES COÛTS D'EMPRUNT DES CONSOMMATEURS ET DES ENTREPRISES DIMINUENT

Mais les données sur l'inflation ou le marché de l'emploi pourraient être inférieures aux prévisions, ce qui permettrait à la Fed de s'appuyer sur l'assouplissement des conditions financières et d'arrêter les hausses de taux à un stade plus bas que prévu.

Ou bien les choses pourraient empirer, peut-être parce que les contraintes de l'offre de main-d'œuvre continuent d'alimenter la hausse des salaires et de pousser l'inflation à la hausse, une possibilité à laquelle Powell a fait allusion dans des remarques récentes et qu'il pourrait reprendre la semaine prochaine.

Il existe également une incertitude quant au degré réel de resserrement de la politique. Des chercheurs de la Fed de San Francisco ont récemment essayé de capturer l'effet de l'orientation prospective de la Fed et des réductions de son bilan, et ont conclu que la politique monétaire est en fait plus stricte aujourd'hui que ne le suggère le taux des fonds fédéraux.

Graphique : La politique monétaire américaine plus stricte qu'il n'y paraît ? https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/movaknxrjva/chart.png Cela pourrait alimenter les arguments selon lesquels l'économie et les marchés du travail sont prêts à s'affaiblir l'année prochaine, ce qui atténuerait les pressions inflationnistes.

Certains économistes s'attendent à ce que M. Powell continue à mettre l'accent sur les risques de ne pas en faire assez pour lutter contre l'inflation plutôt que d'aller trop loin, une hausse du chômage étant une partie douloureuse mais nécessaire du processus.

"La Fed veut que les conditions du marché financier soient plus strictes", a déclaré Ryan Sweet d'Oxford Economics, car c'est ainsi qu'elle ralentit l'économie et fait baisser l'inflation, un processus qui inclura probablement aussi une hausse du chômage. "Ils deviennent un peu frustrés".

Le prêt moyen à taux fixe sur 30 ans pour les logements résidentiels, qui a atteint plus de 7 % en octobre contre environ 3 % un an plus tôt, a baissé à environ 6,3 % au cours de la semaine la plus récente. Les rendements des emprunts d'entreprise les plus risqués sont tombés à environ 8,6 %, contre environ 9,6 % à la mi-octobre. Et ces baisses sont intervenues malgré le fait que la Fed ait relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage, à 3,75 %-4 %, début novembre.

Entre-temps, le taux de chômage est resté à un faible niveau de 3,7 %, inférieur à ce que les décideurs de la Fed pensaient qu'il serait, alors que le resserrement de la politique ralentissait l'économie.

Graphique : Rendements des obligations d'entreprises, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/CONDITIONS/dwpkddgmqvm/chart.png Une partie de la raison pour laquelle la Fed peut être plus à l'aise avec l'assouplissement des conditions financières maintenant qu'en été est simplement que la Fed a déjà augmenté les taux d'intérêt de près de 4 points de pourcentage.

Elle s'attend à ce que les effets de ces coûts d'emprunt plus élevés sur l'économie dans son ensemble prennent encore un certain temps avant de se faire sentir.

"Autant ils aimeraient ne pas avoir un assouplissement prématuré des conditions financières, autant le coût de cela était beaucoup plus élevé à l'époque qu'aujourd'hui", a déclaré Eric Stein de Morgan Stanley Investment Management. "Ils sont beaucoup plus proches de là où ils doivent aller".