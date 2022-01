Analyse - Les craintes d'inflation, les efforts antitrust de Biden pourraient condamner l'accord sur les poulets de Sanderson et Wayne.

L'accord est envisagé alors même que le département américain du travail a déclaré début janvier que l'inflation était à son plus haut niveau depuis près de 40 ans. Les prix du poulet ont augmenté de 10,4 % l'année précédente.

L'administration du président Joe Biden, préoccupée par la hausse des prix en général et dans le secteur de la viande en particulier, a annoncé au début du mois qu'elle dépenserait un milliard de dollars et établirait de nouvelles règles afin de remédier à l'absence de "concurrence significative" dans le secteur de la transformation de la viande.

Le ministère de la justice, s'il décide de combattre l'accord devant les tribunaux, pourra faire valoir qu'il y a déjà eu fixation des prix dans le secteur.

Pourtant, les parts de marché des deux entreprises ne sont pas aussi importantes que ce que l'on voit souvent dans les contestations de fusions, selon les experts. Wayne et Sanderson combinées auraient une part de marché de 13,5 %, selon deux personnes connaissant bien le dossier.

Le négociant en matières premières Cargill et l'investisseur agricole Continental Grain ont déclaré en août qu'ils prévoyaient d'acheter Sanderson Farms Inc - le troisième plus grand producteur de poulet des États-Unis - pour 4,53 milliards de dollars. Signe que les autorités de réglementation examinent sérieusement l'opération, les sociétés ont reçu une deuxième demande d'informations supplémentaires en décembre.

Entre-temps, l'accord a suscité des inquiétudes des deux côtés de l'allée politique. Les sénateurs Chuck Grassley, un républicain, et Elizabeth Warren, une démocrate, ont tous deux exhorté le ministère de la justice à examiner de près la transaction proposée, car elle pourrait entraîner une hausse des prix.

Le bureau du procureur général du Minnesota a également contacté d'autres États pour contribuer à l'enquête fédérale, selon une source au fait de la question. Le bureau du procureur général de l'État du Minnesota n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le plan consiste à fusionner Sanderson Farms avec son rival Wayne Farms, plus petit, appartenant à Continental Grain.

Tyson Foods Inc est en tête du marché américain du poulet avec 21 %, Pilgrim's Pride Corp est deuxième avec 17 % et Sanderson troisième avec 10 %. Perdue et Koch Foods sont quatrième et cinquième avec respectivement 7 % et 6 %, selon un livre d'information des investisseurs de Tyson portant sur l'exercice 2019 et publié en 2020.

Un autre argument pour ne pas tenter de saborder l'opération est que les deux entreprises servent des secteurs différents du marché du poulet, Sanderson se concentrant sur la vente au détail et Wayne sur l'approvisionnement des restaurants.

Mais Pilgrim's Pride a plaidé coupable en février 2021 d'avoir conspiré pour fixer les prix du poulet et répercuter les coûts sur les consommateurs et autres acheteurs. Tyson a déclaré en juin 2020 qu'elle avait signalé elle-même au ministère de la Justice qu'elle fixait les prix.

Les experts antitrust ont convenu que la fixation des prix - même si Sanderson et Wayne n'étaient pas impliqués - serait citée comme preuve d'un marché concentré.

"C'est un facteur qui pèse contre la fusion, même si les parts de marché ne sont pas élevées, a déclaré William Kovacic, ancien président de la Federal Trade Commission.

Scott Gant, un associé du cabinet d'avocats Boies Schiller Flexner qui représente les distributeurs alimentaires U.S. Foods et Sysco, dans un procès de 2018 alléguant la fixation des prix du poulet contre Sanderson et d'autres, a déclaré que le discours dur de la Maison Blanche ainsi que la hausse des prix et les allégations de fixation des prix ne sont pas de bon augure pour l'approbation de la transaction proposée.

"Il a une bataille difficile à mener", a-t-il déclaré.