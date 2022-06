Analyse - Les décideurs de la Fed voient une incertitude proche du record.

La dernière fois qu'ils étaient aussi inquiets de sous-estimer la détérioration à venir du marché du travail, c'était au plus profond de la Grande Récession. Mais ils sont encore plus inquiets de surestimer une baisse espérée de l'inflation, comme le montrent les documents https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20220615.htm qui retracent la confiance et les risques perçus dans leurs prévisions.

Ces données permettent de comprendre pourquoi les responsables politiques sont si déterminés à relever rapidement les taux d'intérêt, même si cela entraîne une baisse de la croissance et du chômage plus importante que prévu, et pourquoi c'est la clarté des perspectives d'inflation qui déterminera la politique.

"Il est clair que la trajectoire de l'inflation continue d'être le facteur clé pour déterminer la vitesse à laquelle la Fed atteindra et dépassera la zone neutre afin de réduire l'inflation de manière claire et convaincante", ont écrit les économistes de Morgan Stanley, en référence à la norme fixée par le président de la Fed, Jerome Powell, pour déclarer la victoire sur les pressions sur les prix et ralentir les hausses de taux.

Les 18 responsables politiques de la Fed ont l'obligation d'être plus qu'incertains quant à leurs prévisions d'inflation et de croissance économique, et tous sauf un font la même remarque quant à leurs projections du taux de chômage, selon les données. Les mêmes documents montrent également qu'aucun responsable politique ne pense que ses prévisions sont trop pessimistes, et la plupart pensent qu'elles pourraient sous-estimer les risques.

Cela signifie que, bien que les prévisions de la Fed incarnent l'atterrissage "doux" auquel elle aspire - l'inflation tombant à 2,2 % d'ici 2024, l'économie avançant à 1,9 % et le chômage n'augmentant que d'un demi-point pour atteindre 4,1 % - elle craint que les choses ne soient pires, notamment pour l'inflation.

Cela signifie également, comme dans le cas de la décision de dernière minute de cette semaine de procéder à un changement de 75 points de base après des résultats d'inflation pires que prévu, que ce que Powell appelle "une période extraordinairement difficile et incertaine" laissera certainement les investisseurs dans l'expectative.

RYTHME RAPIDE DES HAUSSES DE TAUX

Incontestablement, les taux d'intérêt vont augmenter, et rapidement : 17 des 18 décideurs de la Fed voient le taux cible au moins à 3,6 % d'ici l'année prochaine, soit deux points de pourcentage de plus qu'aujourd'hui, et cinq le voient au-dessus de 4 %.

Mais est-ce là où ils finiront ? Même le président de la Fed, M. Powell, ne le sait pas. "Je pense que nous le saurons quand nous y arriverons", a déclaré Powell aux journalistes mercredi.

"Le FOMC cherchant à rester agile dans un contexte d'incertitude accrue, les orientations définies par les communications ne doivent pas être considérées comme gravées dans la pierre", ont déclaré les économistes de Barclays dans une obligation aux clients après la réunion du Federal Open Market Committee de cette semaine.

C'est un avertissement que les investisseurs devront garder à l'esprit lorsque les collègues de M. Powell commenceront vendredi à faire leurs premières déclarations publiques après la réunion politique de cette semaine, et lorsque M. Powell témoignera la semaine prochaine devant les législateurs du Capitole.