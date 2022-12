Analyse-Les détaillants se tournent vers les robots pour lutter contre l'inflation des coûts

Avec des marchandises emballées de manière plus dense jusqu'à son toit, le nouvel entrepôt, qui s'étend sur la taille de plus de 15 terrains de football, réduit le besoin de sites - et de travailleurs - supplémentaires, ce qui entraîne à terme une baisse des coûts.

Alors que le commerce de détail a été plus lent à adopter l'automatisation que des secteurs tels que l'automobile et l'électronique, il a accéléré le rythme - de l'introduction de caisses automatiques de base dans les magasins à l'utilisation de robots et d'IA dans les chaînes d'approvisionnement.

Aujourd'hui, le resserrement des marchés du travail, l'augmentation des salaires et la pression des dépenses de consommation obligent l'industrie à aller plus loin.

Les installations mondiales de robots industriels ont augmenté de 31 % en 2021 en glissement annuel, tandis que les ventes de robots de service ont augmenté de 37 %, le secteur du commerce de détail étant un moteur important des deux, selon la Fédération internationale de la robotique.

Mark Shirley, responsable de la logistique chez Primark, entreprise fondée en Irlande, a déclaré que l'investissement de 25 millions d'euros (26 millions de dollars) dans l'automatisation du site de Roosendaal apporterait un bénéfice de 8 millions d'euros par an à partir de la quatrième année, en plus des économies réalisées du fait de ne pas avoir à louer un autre entrepôt.

Il estime que l'utilisation de grues automatisées plutôt que de chariots élévateurs manuels a augmenté l'efficacité du site de 80 %.

Et surtout, l'utilisation de véhicules autonomes signifie que l'entreprise n'a plus à faire face à la concurrence sur le marché du travail néerlandais extrêmement serré, un défi ressenti dans de nombreuses économies avancées.

"Lorsque vous prenez l'industrie dans son ensemble, les gens se dirigent vers cette voie pour atténuer leurs risques en matière de main-d'œuvre", a déclaré Shirley à Reuters.

Il estime que le secteur de la vente au détail est automatisé à 40 %, mais voit ce chiffre passer à 60-65 % au cours des trois ou quatre prochaines années.

La marche des robots est visible dans les boutiques de mode et les magasins d'alimentation du monde entier, alors qu'une industrie qui emploie des millions de personnes est aux prises avec le coût de la hausse des salaires, de l'énergie et des matières premières.

En outre, les clients limitent leurs dépenses. Amazon, le plus grand détaillant en ligne du monde, a prévenu que les budgets d'achat étaient serrés, en particulier en Europe.

Dans la région, les détaillants adoptent des approches différentes. Carrefour, le plus grand distributeur alimentaire d'Europe, a promis de réduire ses coûts et de simplifier ses gammes, tandis que Tesco, le plus grand distributeur britannique, a accepté une baisse de ses bénéfices.

Dans le secteur de l'habillement, Inditex, propriétaire de Zara, a augmenté ses prix pour contrer la flambée des coûts, tandis qu'AB Foods, propriétaire de Primark, a déclaré que le détaillant de mode à bas prix limiterait ses augmentations de prix, malgré une inflation à deux chiffres sur bon nombre de ses marchés, car les clients ne pouvaient pas se permettre de payer davantage.

Cela rend l'automatisation encore plus importante.

Alors que les processus des détaillants en ligne sont largement automatisés, de vastes parties des opérations d'un détaillant traditionnel sont encore effectuées manuellement, selon les consultants de McKinsey.

"Nous sommes à un stade où la technologie s'améliore et devient moins chère, et les arguments en faveur de l'automatisation dans certains de ces domaines deviennent beaucoup plus convaincants", a déclaré Anita Balchandani, qui dirige leur pratique de la consommation en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne l'industrie de la mode, McKinsey s'attend à ce que les entreprises de mode doublent leurs investissements dans la technologie, passant de 1,6 % à 1,8 % de leurs revenus en 2021 à 3,0 % à 3,5 % en 2030.

Selon le cabinet, les marques de mode qui intègrent pleinement les processus numériques pourraient réduire de moitié le temps nécessaire à la commercialisation d'un produit. Cela pourrait à son tour entraîner une augmentation de 8 % des ventes de produits à prix plein et une baisse de 20 % des coûts de fabrication.

Ces mêmes forces poussent à l'automatisation dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires, les entreprises investissant dans des robots de nettoyage, des étiquettes électroniques de bord de rayon et dans des technologies qui les aident à comprendre les niveaux de stock en temps réel et à gérer le réapprovisionnement.

L'AVENIR

Le pionnier britannique de l'épicerie en ligne Ocado surfe sur la vague, en vendant ses entrepôts automatisés et ses robots légers à des détaillants aux États-Unis, en Europe et en Asie, dans l'espoir d'automatiser à terme l'ensemble du processus, de la ferme et de l'usine au réfrigérateur de l'acheteur.

Dans la chaîne Sam's Club, propriété de Walmart aux États-Unis, près de 600 robots développés par Brain Corp nettoient les sols des magasins et scannent les étagères pour vérifier les niveaux de stock et les prix.

"Les détaillants disent que les robots sont l'avenir", a déclaré à Reuters Michel Spruijt, directeur des ventes de Brain Corp, ajoutant que ce changement pourrait "libérer les travailleurs de tâches fastidieuses". Sa société fournit également de la robotique à Schnucks, Kroger, Carrefour et Albert Hypermarkets.

Le regain d'intérêt pour l'automatisation offre des opportunités aux groupes logistiques, aux entreprises de robotique et aux entreprises comme Amazon.

Alors qu'elle a fait les gros titres avec des magasins utilisant des caméras pour supprimer la nécessité d'une caisse, son unité Amazon Web Services a également travaillé avec des groupes tels qu'Adidas et Zalando pour mettre rapidement à l'échelle des produits populaires et stimuler les ventes.

Certains syndicats ont toutefois repoussé l'automatisation. Le syndicat des travailleurs du commerce USDAW au Royaume-Uni a déclaré que les employeurs gaspillaient trop souvent de l'argent dans des technologies qui ne fonctionnent pas correctement et ne dispensaient pas la formation nécessaire.

Et certains avertissent qu'étant donné l'évolution rapide des marchés, l'automatisation à grande échelle ne conviendra pas à tout le monde.

Dan Myers, directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande de la société de transport XPO Logistics, a déclaré que les détaillants qui investissent des dizaines de millions de livres pour un retour sur investissement pouvant aller jusqu'à dix ans doivent être certains que leur modèle commercial ne changera pas entre-temps.

"Il y a toujours un compromis entre l'agilité et la flexibilité d'une approche humaine et l'efficacité d'une approche automatisée", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,9703 euros)