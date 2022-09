Analyse - Les dirigeants de l'OPEP+ aiment le pétrole à 100 $, mais ne le défendront pas nécessairement.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres alliés, connue sous le nom d'OPEP+, pompe plus de 40 % des 100 millions de barils par jour de la production mondiale. Le groupe exerce une puissante influence sur les prix mondiaux des carburants par le biais de sa politique d'approvisionnement.

L'OPEP+ ne déclare pas explicitement son niveau de prix préféré. De hauts responsables de l'Arabie saoudite et de la Russie ont déclaré ces dernières semaines que l'objectif politique du groupe était de veiller à ce que l'offre mondiale de pétrole corresponde à la demande, et non de défendre un certain prix.

"Notre objectif est simple : examiner l'équilibre entre l'offre et la demande sur une période d'au moins un an et le plus souvent d'un an et demi", a déclaré à Reuters une source haut placée de l'OPEP+ ayant connaissance du dossier.

"Il y a trop de variables qui échappent au contrôle humain, comme par exemple le COVID en 2020 et la crise financière de 2008, nous devons donc faire preuve d'humilité."

L'une des mesures clés de l'équilibre entre l'offre et la demande est toutefois le prix. Lorsque la demande menace de dépasser l'offre, les prix augmentent, et vice versa. Les déclarations des membres du groupe et le fait qu'ils augmentent ou réduisent l'offre donnent une idée de ce que les producteurs considèrent comme un rendement raisonnable pour leur pétrole.

Les signaux récents suggèrent un niveau de prix préféré d'environ 90 à 100 dollars le baril pour le Brent, ont déclaré à Reuters les trois sources gouvernementales et les analystes.

C'est plus élevé que le niveau précédemment perçu d'environ 75 dollars que les observateurs de l'OPEP+ considéraient comme le prix que le groupe souhaitait voir début 2021.

Le pétrole s'est négocié entre 100 et 120 dollars pendant la majeure partie du deuxième trimestre, ce qui a alarmé les gouvernements de nombreux pays qui étaient déjà confrontés à une inflation galopante.

Depuis plus d'un an, les États-Unis ont poussé l'Arabie saoudite et d'autres producteurs à pomper davantage pour refroidir la hausse des prix.

Mais les principaux producteurs de pétrole, dont l'Arabie saoudite, ont fait des déclarations publiques ces dernières semaines pour soutenir les prix qui avaient chuté vers 90 $ dans un contexte de perspectives affaiblies pour l'économie et la demande mondiales.

Ces déclarations ont culminé avec la réduction symbolique par l'OPEP+ de son objectif de production de pétrole de 100 000 barils par jour (bpj), que de nombreux analystes ont interprétée comme un signal que le groupe défendrait les prix au-dessus de 90 $.

Le corridor des prix a augmenté avec la hausse des coûts des matériaux et l'inflation, a déclaré une autre source informée des débats du gouvernement saoudien et une autre source de l'industrie, facteurs qui signifient que les producteurs doivent générer des revenus plus élevés à partir du pétrole pour équilibrer leurs budgets.

"Un prix du pétrole à 120-130 dollars est risqué et l'Arabie saoudite l'empêchera, mais à 100 dollars, cela n'aura pas un impact énorme sur l'économie mondiale - l'Arabie saoudite serait à l'aise avec ce prix", a déclaré l'une des trois sources.

Alors que la plupart des producteurs de l'OPEP+ dépendent des revenus du pétrole et ont des exigences différentes en matière de prix du pétrole pour équilibrer leurs budgets, l'Arabie saoudite et la Russie n'ont pas d'objectif de prix officiel. Les responsables saoudiens n'ont pas parlé ouvertement d'un objectif de prix ou d'une aspiration de prix depuis des années.

UNE MANNE POUR L'ÉTAT

Les coffres des nations pétrolières, y compris ceux de l'Arabie saoudite, ont été vidés par l'effondrement des prix induit par la pandémie de 2020. Les prix élevés les aident à renflouer leurs coffres.

En avril, le Fonds monétaire international a projeté le prix du pétrole au seuil de rentabilité de l'Arabie saoudite - le prix du pétrole auquel elle équilibrerait son budget - à 79,20 $ le baril. Le gouvernement saoudien ne divulgue pas son prix du pétrole supposé au seuil de rentabilité.

"Plus de 100 dollars, c'est une aubaine pour l'État", a déclaré Karen Young, senior fellow au Middle East Institute à Washington. "Je pense que le niveau confortable est tout ce qui dépasse 80 $, mais la politique fiscale est flexible."

Un pétrole à 100 $ est également nécessaire pour que les entreprises du monde entier maintiennent des niveaux d'investissement sains afin que l'offre suive la demande, a déclaré la source familière avec la pensée du gouvernement saoudien.

RABAIS RUSSES

Même après être tombé à 90 $ le baril, le pétrole reste relativement cher.

Le Brent n'est repassé au-dessus de 90 dollars qu'en février, après s'être négocié sous ce niveau depuis 2014.

La Russie a des motivations différentes de celles de l'Arabie saoudite pour sa zone de confort en matière de prix. Cette année, Moscou a dû vendre son brut à un prix inférieur aux prix de référence aux acheteurs d'Asie, car l'Europe et les États-Unis ont interdit ou découragé les importations de pétrole russe en représailles à la guerre en Ukraine.

La Russie veut du pétrole à pas moins de 100 $ pour compenser les rabais, ont déclaré deux sources industrielles familières avec la pensée russe. Le vice-premier ministre Alexander Novak a rejeté l'idée qu'il y ait eu une quelconque collusion sur les prix.

"Nous ne parlons pas de la formation des prix, mais de l'adéquation de l'offre sur le marché, de sorte que d'une part il n'y ait pas d'excès, et d'autre part il n'y ait pas de pénurie", a déclaré Novak ce mois-ci.

Par le passé, l'OPEP a tenté sporadiquement de maintenir les prix à un certain niveau. En 2000, le groupe a mis en place un mécanisme de bande de prix pour maintenir le pétrole entre 22 et 28 dollars. Lorsque les prix ont grimpé bien au-delà de 28 dollars quelques années plus tard, la bande a été suspendue.

L'Arabie saoudite et l'OPEP ont également favorisé un pétrole à 100 $ à différents moments. L'Arabie saoudite a approuvé pour la première fois un pétrole à 100 $ en 2012 et, en 2018, des responsables saoudiens disaient, lors de réunions privées, qu'un pétrole entre 80 et 100 $ était souhaitable, selon des sources de l'époque.

Des aspirations aussi élevées ont pris du retard après que des développements, notamment le boom du pétrole de schiste aux États-Unis et une offre excédentaire mondiale et un effondrement des prix qui en ont résulté, les ont rendues irréalistes, tout comme la chute des prix pendant la pandémie de COVID.

Aujourd'hui, l'offre restreinte soutient à nouveau les prix. La croissance du schiste a baissé dans la liste des préoccupations de l'OPEP et les prévisionnistes s'attendent toujours à une croissance solide de la demande de pétrole en 2023, malgré une croissance économique plus faible et des craintes de récession.

L'OPEP+ semble rechercher 90 dollars comme prix minimum, a déclaré Tamas Varga du courtier en pétrole PVM, en se référant au Brent.

Les plans du G7 pour un plafonnement des prix du pétrole russe visant à réduire les revenus de Moscou tout en maintenant l'écoulement de son pétrole pourraient soutenir davantage les prix si Moscou riposte, a-t-il ajouté.

"Cela implique que l'alliance a l'intention de défendre le prix plancher de 90 dollars et intervient à un moment où la proposition de plafonnement du prix du pétrole russe pourrait entraîner des mesures de rétorsion de la part de la Russie, ce qui resserrerait davantage l'équilibre pétrolier", a-t-il déclaré.