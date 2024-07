Après des années de travail informel en tant qu'ouvrier agricole, Federico Olivieri, 29 ans, n'en croyait pas ses yeux lorsqu'un immense chantier est apparu à côté de chez lui, en Sicile, avec des offres de formation pour les nombreux emplois spécialisés requis.

Le programme du plus grand groupe de construction italien, Webuild, fait partie d'un nombre croissant d'"académies" gérées et financées par des entreprises frustrées par le manque de savoir-faire de nombreux demandeurs d'emploi.

"Nous nous attaquons au problème de manière proactive. Si les compétences n'existent pas, nous les créerons nous-mêmes", a déclaré à Reuters Gianluca Grondona, directeur des ressources humaines, de l'organisation et des systèmes de Webuild, à propos du programme lancé par le groupe en novembre.

L'inadéquation des compétences est un problème international, mais pour l'Italie, dont le taux d'emploi est le plus bas de l'UE et dont la productivité stagne depuis plus de vingt ans, le problème est aigu.

Malgré un grand nombre de personnes à la recherche d'un emploi ou en dehors du marché du travail, les taux d'inoccupation s'élevaient à 2,5 % au premier trimestre 2024, ce qui correspond à la moyenne de l'UE, selon les données d'Eurostat, l'agence statistique de l'Union européenne. À titre de comparaison, ce taux était de 2,8 % en France et de 0,9 % en Espagne au cours de la même période.

Les écoles et collèges professionnels sont moins nombreux et moins populaires en Italie que dans la plupart des pays européens, a souligné le groupe de réflexion Prometeia dans un rapport publié en juin, et même ceux qui existent ne parviennent pas à former des étudiants possédant l'expertise requise.

Dans le même temps, trop de jeunes gens étudient encore des matières moins demandées par le marché, telles que les sciences humaines.

Le problème s'est aggravé avec le développement rapide des nouvelles technologies, alors que Rome investit dans des projets d'infrastructure soutenus par l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance post-COVID, d'une valeur d'environ 200 milliards d'euros (214 milliards de dollars).

De grandes entreprises comme Webuild, le constructeur naval Fincantieri et le groupe ferroviaire public Ferrovie dello Stato (FS) prennent les choses en main.

En plus de ses programmes d'apprentissage, FS entretient des relations avec les universités et les écoles pour offrir aux étudiants des cours plus ciblés.

"À mesure que l'entreprise évolue, les compétences changent et nous avons besoin de capacités spécifiques, en particulier lorsqu'il s'agit d'emplois numériques et basés sur l'intelligence artificielle", a déclaré Adriano Mureddu, son directeur des ressources humaines.

FORAGE DES TUNNELS

Olivieri, agronome de formation, a été frustré par une succession de contrats temporaires et sous-payés dans un secteur agricole sicilien mis à mal par les importations d'agrumes bon marché.

Il a rejoint le programme de Webuild cette année et travaille désormais avec des tunneliers sur le site de l'entreprise, sur la côte est de la Sicile.

"Les cours sont une opportunité incroyable pour ceux qui sont prêts à apprendre quelque chose de nouveau... vous ne pouvez pas rater une telle occasion", a-t-il déclaré.

Webuild a pour objectif de recruter dans ses académies du travail quelque 3 000 personnes sur les 10 000 nouvelles recrues qu'elle envisage pour les trois prochaines années. Les académies sont situées à proximité de ses chantiers d'infrastructure, principalement dans les régions du sud où le taux de chômage est élevé.

Lorenzo Esposito Corcione, un jeune homme de 19 ans qui a étudié à l'école nautique de Gênes, est l'une des 80 personnes embauchées par Fincantieri après avoir été formées dans le cadre du programme "Masters of the Sea" lancé il y a huit mois. Ce programme a attiré 17 000 candidats.

"Sans cette formation, je ne serais pas là", a déclaré Esposito Corcione à Reuters à la fin de son service d'électricien au chantier naval du port de Monfalcone, dans le nord-est du pays.

"Il y a un monde de différence entre ce que j'ai étudié à l'école et ce qui se fait réellement ici, sur le chantier.

LE PROBLÈME DES CHIFFRES

L'Italie est confrontée à un problème non seulement de compétences, mais aussi de nombre. Sa population est l'une des plus âgées au monde et son taux de fécondité est le plus bas, avec 1,2 enfant par femme.

L'Unioncamere estime qu'au cours des cinq prochaines années, l'Italie aura besoin de 3,1 à 3,6 millions de nouveaux travailleurs.

D'ici à 2050, l'Italie comptera près de 5 millions d'habitants en moins, dont plus d'un tiers aura plus de 65 ans, selon les prévisions de l'ISTAT, l'office national des statistiques. De nombreux secteurs d'activité, de la construction à l'agriculture en passant par le tourisme, ont besoin d'une main-d'œuvre plus jeune.

Malgré sa rhétorique anti-immigration, le gouvernement de droite de Giorgia Meloni a discrètement augmenté l'année dernière les quotas de visas de travail pour les citoyens non européens à 452 000 pour la période 2023-2025, soit une augmentation de près de 150 % par rapport aux trois années précédentes.

L'Italie a attiré des travailleurs d'autres pays de l'UE, malgré des salaires relativement bas, mais cela n'a pas permis de remédier à l'inadéquation des compétences.

Pour l'instant, les académies et les formations proposées par les grandes entreprises atténuent le problème, offrant des opportunités inestimables à des personnes comme Pasquale Infante, 28 ans, qui vient de commencer à travailler comme tuyauteur à l'usine Fincantieri de Marghera, près de Venise.

"Ces programmes sont bons pour les travailleurs et pour les entreprises... ils enseignent aux gens les compétences dont ils ont besoin", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9351 euro)