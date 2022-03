Analyse-Les entreprises occidentales se débattent avec les "demi-extrémités" de la Russie.

Plus de 400 entreprises se sont retirées de Russie depuis le lancement de son attaque contre l'Ukraine le 24 février, selon une liste compilée par Jeffrey Sonnenfeld, professeur à la Yale School of Management. Elles ont laissé derrière elles des actifs qui valaient des centaines de milliards de dollars au total avant l'invasion, que la Russie appelle une "opération militaire spéciale".

Pourtant, environ 80 entreprises ont maintenu une présence, même si elles ont suspendu les nouveaux investissements et les nouvelles entreprises commerciales. Nombre d'entre elles sont des sociétés de consommation et des sociétés pharmaceutiques qui affirment que se retirer nuirait considérablement à la population russe. Certaines s'inquiètent également des répercussions juridiques pour leurs employés dans le pays en cas de représailles du gouvernement russe.

"Les entreprises pensent qu'elles ne peuvent pas facilement abandonner les petites entreprises russes et les consommateurs qui comptent sur elles", a déclaré Bruce Haynes, co-président mondial de la communication de crise de la société de relations publiques SVC+FGH, qui a conseillé les entreprises sur leur retrait de Russie.

Les géants des biens de consommation tels que PepsiCo Inc, Procter & Gamble Co et Nestlé SA ont déclaré qu'ils maintiendraient une présence en Russie pour fournir des articles de base pour la nutrition et l'hygiène, tels que le lait et les couches.

Avec l'augmentation du nombre de victimes et de réfugiés du conflit en Ukraine, la pression s'accentue pour se retirer complètement de la Russie.

"À moins d'un revirement de situation que nous ne voyons pas actuellement, la pression (pour se retirer) va s'accentuer", a déclaré Aron Cramer, directeur général de BSR, qui conseille les entreprises sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG).

Katie Denis, responsable des communications et de la recherche à la Consumer Brands Association, un groupe commercial qui compte Pepsico, Coca-Cola et P&G parmi ses membres, a déclaré que ses membres, dans l'ensemble, ne soutenaient pas les actions de la Russie en Ukraine, mais que le peuple russe non impliqué ne devrait pas avoir à en souffrir.

Des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer Inc, l'allemand Bayer AG et Eli Lilly ont déclaré qu'elles cesseraient leurs activités non essentielles en Russie, mais qu'elles prévoyaient de continuer à fournir des médicaments pour des maladies telles que le diabète et le cancer. Ils ont fait remarquer que les médicaments sur ordonnance ont été exclus des sanctions internationales parce qu'ils répondent à un besoin humanitaire essentiel. Cependant, ces derniers jours, même ces produits ont fait l'objet d'un examen minutieux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté cette semaine les sociétés pharmaceutiques à se joindre aux conglomérats qui se retirent complètement de Russie. Sonnenfeld, dont la liste a été saisie par les militants des droits de l'homme pour faire pression sur les entreprises mondiales afin qu'elles quittent la Russie, a également appelé à un tel mouvement.

Certaines sociétés pharmaceutiques bénéficient du soutien de leurs actionnaires. Josh Brockwell, par exemple, un cadre de la société d'investissement Azzad Asset Management, a déclaré qu'il soutenait la décision de Pfizer de continuer à approvisionner la Russie. "Je ne pense pas que le peuple doive souffrir pour les actions du gouvernement (russe)", a-t-il déclaré.

De nombreuses sociétés pharmaceutiques basées aux États-Unis affirment qu'elles ne fabriquent pas de médicaments en Russie, mais certains homologues européens, dont Bayer et la société suisse Novartis SA, maintiennent des usines de fabrication dans le pays.

SAISIE DES BÉNÉFICES DE LA RUSSIE

Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie pourrait saisir les actifs des entreprises qui abandonnent leurs opérations dans le pays. Les procureurs russes ont également averti certaines entreprises occidentales que leurs employés pourraient faire l'objet d'arrestations s'ils arrêtaient la production de biens essentiels, a déclaré une personne au fait de la question.

Le directeur du marketing de British American Tobacco, Kingsley Wheaton, a déclaré à Reuters la semaine dernière que le fait d'abandonner ses activités ou d'arrêter la vente ou la fabrication de ses produits serait considéré par la Russie comme une faillite criminelle qui pourrait exposer son personnel dans le pays à des poursuites.

D'autres défis auxquels sont confrontées les entreprises de consommation toujours actives en Russie sont le traitement des transactions dans le cadre des sanctions bancaires et l'obtention de matières premières, a déclaré Jack Martin, un gestionnaire de fonds chez Oberon Investments, qui a des participations dans Unilever, Diageo, Burberry, GSK, Eli Lilly et Nike.

"La prime de risque liée à l'investissement dans des sociétés qui font des affaires en Russie a augmenté", a déclaré Martin.

Les entreprises tentent de trouver des moyens d'apaiser toutes les parties. Novartis, Bayer, Pfizer et Eli Lilly, par exemple, ont déclaré qu'ils mettraient de côté pour l'aide humanitaire tous les bénéfices provenant des ventes en Russie.

Certaines entreprises restent en Russie tout en cherchant des parties pour acheter ou reprendre leurs opérations locales. M. Wheaton de British America Tobacco a déclaré que sa société essayait de le faire "rapidement". Les parties intéressées pourraient inclure son distributeur russe depuis 30 ans, a déclaré M. Wheaton.

De nombreuses entreprises s'inquiètent également de ce qu'il adviendrait de leurs installations en leur absence. Une usine alimentaire abandonnée, par exemple, pourrait être réaffectée par la Russie pour approvisionner les troupes combattant en Ukraine.

Certains investisseurs veulent que les entreprises réfléchissent à la manière dont elles pourraient financer indirectement la guerre en payant des impôts. Hannah Shoesmith, directrice de l'engagement chez le gestionnaire d'actifs Federated Hermes, a déclaré à Reuters la semaine dernière que les entreprises doivent "réfléchir attentivement" aux taxes qu'elles paient au gouvernement russe et si les produits et services qu'elles fournissent valent ce risque.

Les entreprises qui ont quitté la Russie peuvent avoir du mal à récupérer leurs biens et leurs actifs une fois qu'ils sont expropriés. Tiffany Compres, associée du cabinet d'avocats FisherBroyles, a déclaré que les entreprises peuvent poursuivre la Russie dans des instances internationales telles que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, mais ces affaires peuvent traîner pendant des années et la Russie ne peut pas être obligée de payer.

"Même si la société gagne la plainte, la Russie a la réputation de ne pas payer", a déclaré M. Compres.