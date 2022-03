Analyse-Les experts en options voient dans le rebond des actions une occasion de se protéger contre la baisse.

L'indice de volatilité Cboe - une mesure basée sur les options de la volatilité prévue à 30 jours pour les actions américaines, que certains appellent la jauge de peur de Wall Bourse - est tombé à 22,81 mardi, son plus bas niveau en cinq semaines, deux semaines seulement après avoir clôturé à son plus haut niveau en un an.

Ce mouvement a coïncidé avec une reprise de l'indice S&P 500, qui a réduit de moitié ses pertes depuis le début de l'année, alimentée en partie par les assurances de la Fed selon lesquelles l'économie américaine est suffisamment forte pour supporter un resserrement plus agressif de la politique monétaire, la banque centrale luttant pour juguler une inflation galopante. L'indice est toujours en baisse d'environ 5 % pour l'année après avoir confirmé une correction le mois dernier.

Certains stratèges en options affirment que les récents gains pourraient être éphémères et conseillent aux clients d'acheter des couvertures contre la volatilité, qui sont devenues moins chères ces derniers jours alors que la demande de protection de portefeuille a diminué.

Les catalyseurs des futures éruptions de volatilité vont des craintes que le penchant faucon de la Fed n'entraîne l'économie dans une récession - une idée qui ébranle les marchés obligataires - à une plus grande incertitude géopolitique découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou appelle une "opération spéciale".

"En l'absence de demande d'achat de protection, le VIX va avoir tendance à s'adoucir... mais comme nous l'avons vu à la mi-février, cela peut changer en un battement de cœur", a déclaré Matthew Tym, responsable des opérations sur dérivés actions chez Cantor Fitzgerald. "Si je vois le VIX baisser d'un point ou deux de plus, je commence à penser que c'est le creux de la vague."

Ce sentiment a été repris par les stratèges de BoFA Global Research, qui pensent que les inquiétudes concernant une inflation élevée, un ralentissement de la croissance et une Fed faucon sont susceptibles d'alimenter davantage la faiblesse des marchés boursiers.

"Nous considérons l'action des prix axée sur le risque et la baisse du coût de la protection non pas comme un cri de ralliement, mais plutôt comme une occasion de recharger les couvertures", ont-ils écrit dans une note mardi.

Une option de vente sur l'indice S&P 500 qui permettrait de se prémunir contre une baisse de 10 % de l'indice jusqu'à la mi-juin coûte environ 30 % de moins qu'il y a une semaine, selon les données de Refinitiv.

Entre-temps, la moyenne mobile sur un mois des contrats de vente ouverts par rapport aux appels ouverts sur l'indice SPX, une mesure du positionnement défensif, est à son plus bas niveau depuis juillet 2020, selon les données de Trade Alert.

L'intense volatilité a incité certains investisseurs à réduire leur exposition aux actions ces dernières semaines, une raison possible pour laquelle la demande de couvertures a chuté.

Une enquête de BofA Global Research pour le mois de mars a montré que les niveaux de liquidités des gestionnaires de fonds étaient à leur plus haut depuis avril 2020, tandis qu'une mesure du positionnement en actions suivie par la Deutsche Bank a récemment glissé à son plus bas niveau depuis septembre 2020.

"Il y a tout simplement moins d'exposition à couvrir", a déclaré Ilya Feygin, stratège principal chez WallachBeth Capital.

Bien sûr, les analystes ont également noté que les fortes baisses du VIX ont souvent précédé une hausse à court terme des actions : le S&P 500 a historiquement rapporté 2,5 % et a été en hausse 77 % du temps après une baisse de cinq jours du VIX, a écrit Christopher Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group.

D'autres, cependant, soulignent que le VIX n'a clôturé sous sa moyenne de 18 que trois fois cette année et pensent qu'il est peu probable qu'il se calme bientôt.

La courbe du VIX reste assez plate jusqu'en novembre, ce qui suggère que les traders s'attendent à ce que les marchés restent agités pendant la majeure partie de l'année.

"Cela indique que la volatilité restera autour de son niveau actuel pendant un certain temps", a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés pour le Schwab Center for Financial Research.