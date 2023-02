Analyse-Les fluctuations du dollar augmentent les coûts de couverture pour les entreprises américaines.

La volatilité des devises a conduit l'indice J.P. Morgan VXY G7 en septembre à son plus haut niveau depuis plus de deux ans. La volatilité est toujours élevée à 10,1, au-dessus d'une moyenne de 8,34 sur 10 ans.

Les fluctuations monétaires ont touché des mastodontes comme IBM, qui a invoqué le taux de change pour annoncer une baisse de 3,5 milliards de dollars de son chiffre d'affaires en 2022 dans ses résultats du quatrième trimestre, tandis que Meta Platforms, la société mère de Facebook, a déclaré que son chiffre d'affaires de 32,2 milliards de dollars au dernier trimestre aurait été supérieur de 2 milliards de dollars sans les vents contraires des devises.

Au troisième trimestre 2022, les entreprises nord-américaines et européennes ont déclaré 47,18 milliards de dollars d'impact négatif des devises, soit 26 % de plus que la perte du trimestre précédent, selon le rapport trimestriel sur l'impact des devises de Kyriba publié mardi.

"La volatilité des devises est une préoccupation essentielle pour les PDG des entreprises et leurs chefs des finances, même si le (dollar) s'est affaibli par rapport à... d'autres devises auxquelles les entreprises américaines sont exposées", a déclaré Andy Gage, vice-président senior des solutions et conseils en matière de devises chez Kyriba.

Le dollar est en baisse de plus de 7 % par rapport à un panier de devises au cours des trois derniers mois, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 20 ans en 2022. Cela peut être une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent à regagner une partie des pertes de l'année dernière, mais "la volatilité reste particulièrement préoccupante alors que les organisations finalisent les rapports de fin d'année et préparent les orientations pour 2023", a déclaré Gage.

Un dollar fort signifie que les revenus gagnés à l'étranger par les entreprises basées aux États-Unis valent moins lorsqu'ils sont convertis et rend les biens américains moins compétitifs à l'étranger. Bien que le dollar ait réduit sa hausse, les stratèges s'attendent à davantage de girations sur les marchés des devises cette année, les banques centrales ajustant leurs politiques monétaires pour lutter contre l'inflation.

La volatilité, qui entraîne un élargissement des écarts entre les cours acheteur et vendeur et rend les opérations de couverture plus coûteuses, amène les entreprises à réévaluer leurs programmes de couverture.

RECHERCHER DES OPTIONS

Les entreprises utilisent généralement des contrats de change à terme pour verrouiller les taux de change futurs afin de minimiser les risques de change, ce qui leur permet de convenir d'un taux de change à l'avance.

Comme la Réserve fédérale a augmenté agressivement les taux américains, les points à terme ont augmenté sur de nombreuses paires de devises contenant de l'USD, a déclaré Amol Dhargalkar, associé directeur et président chez Chatham Financial.

Les données de Refinitiv montrent que le prix d'un forward EURUSD à trois mois est passé de 20,61 en janvier 2022 à 65,52 en décembre. Pour la livre sterling, il était de 23,77 contre -5,70 pour la même période.

"Il y a une psychologie et un désir de ne pas verrouiller les bas ou les hauts, selon la direction dans laquelle vous allez sur la devise", a déclaré Dhargalkar.

Certaines entreprises utilisent des options pour se protéger contre les pertes causées par les taux de change. Cela pourrait signifier qu'elles en profiteront si les fluctuations des devises jouent en leur faveur.

Abhishek Sachdev, PDG de Vedanta Hedging au Royaume-Uni, a déclaré que 30 % de plus de ses clients du marché intermédiaire utilisent des options qu'il y a un an.

Bien que la plupart des échanges d'options de change se fassent de manière bilatérale avec les banques, le volume des options de change cotées au CME Group a augmenté de 16 % en glissement annuel en 2022, ce qui représente une moyenne de plus de 42 000 contrats par jour ou l'équivalent de 4,4 milliards de dollars notionnels en échanges.

Les options ont leurs propres inconvénients, selon les sources. La volatilité a augmenté les coûts d'utilisation des options pour se couvrir, créant ainsi un obstacle à une adoption plus large, a déclaré Dhargalkar. Par exemple, la volatilité implicite d'une option EUR/USD à six mois à parité au début du mois de décembre était d'environ 9 % contre 6 % il y a un an, selon les données de Refinitiv, ce qui signifie que les entreprises payent plus cher les droits que leur confèrent les options.

DISPERSER LES PARIS

Une autre façon pour les entreprises d'essayer de minimiser les coûts de couverture est de répartir la gestion des devises sur un plus grand nombre de courtiers en dehors de leurs principales banques de compensation, selon les conseillers en couverture.

Alors que la plupart des opérations de change se font encore par l'intermédiaire des grandes banques, des sociétés tierces se sont emparées de niches de marché.

Le chiffre d'affaires d'Argentex Group, un courtier principal sans risque, a augmenté de 63 % depuis 2021, la volatilité du marché des changes ayant accru les besoins de couverture des entreprises. MillTechFX, une division du spécialiste indépendant des devises Millennium Global Group, a doublé le nombre de ses clients, ce qui a fait grimper ses revenus mensuels de plus de 130 % depuis août.

Bien que les fluctuations des devises se soient atténuées et que les coûts de couverture aient diminué, "la volatilité et l'inflation restent une préoccupation pour de nombreuses entreprises", a déclaré M. Gage de Kyriba.