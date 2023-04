Alors que les actions américaines testent le haut d'une fourchette qui se maintient depuis des mois, deux styles d'analyse très répandus semblent peindre des scénarios contradictoires quant à leur évolution future.

Les indicateurs techniques, tels que l'évolution du cours des actions, indiquent largement que les actions sont prêtes à poursuivre une hausse qui a permis au S&P 500 d'augmenter de 8 % depuis le début de l'année, selon les analystes qui les suivent. En revanche, de nombreux investisseurs qui s'intéressent aux données fondamentales voient des eaux troubles se profiler lorsqu'ils étudient des indicateurs tels que les bénéfices des entreprises et les valorisations.

Peu d'acteurs du marché s'appuient entièrement sur un style et aucune des deux approches n'est infaillible. Selon les investisseurs, la récente divergence illustre toutefois le large éventail de résultats auxquels les marchés sont confrontés cette année, alors qu'ils font face à une série de questions épineuses, allant d'une éventuelle récession à la question de savoir si les actions ont pris en compte une baisse attendue des bénéfices des entreprises.

"C'est la première année depuis longtemps que les techniciens divergent en quelque sorte des analystes fondamentaux ou macroéconomiques", a déclaré Mark Newton, responsable mondial de la stratégie technique chez Fundstrat Global Advisors.

"Tout le monde est très, très négatif", mais d'un point de vue technique, le marché semble bien orienté, a-t-il ajouté.

D'UN POINT DE VUE TECHNIQUE

Le S&P 500 a évolué dans une fourchette de 9,7 points de pourcentage depuis le début de l'année, sa fourchette la plus étroite pour des périodes comparables depuis 2017. Avec l'indice maintenant à 4 129,79 et 16% au-dessus de ses plus bas d'octobre, les techniciens voient des preuves qu'il peut étendre ses gains.

"Ce marché va probablement être plus fort que ce que beaucoup de gens pensent", a déclaré Craig Johnson, technicien de marché en chef chez Piper Sandler.

M. Johnson, qui vise un objectif de 4 625 pour le S&P 500 en fin d'année, est encouragé par le renversement des tendances baissières de nombreux indices boursiers américains. Autre signe haussier, les moyennes mobiles à 50 jours de plusieurs indices se négocient au-dessus de leurs moyennes à 200 jours, ce qui est un signe de vigueur à moyen terme.

(Graphique : Trend is a friend - )

De nombreux techniciens estiment également que la résistance du marché depuis le début de l'année est de bon augure pour les actions. Selon une analyse de Piper Sandler, l'indice S&P 500 a progressé 83 % du temps utile sur l'ensemble de l'année, avec un rendement moyen de 13,73 %, lorsqu'il n'est pas tombé au premier trimestre sous le niveau le plus bas de décembre de l'année précédente.

Paradoxalement, certains analystes techniques sont également encouragés par le degré de pessimisme qui subsiste sur le marché, estimant que les bonnes nouvelles peuvent inciter les investisseurs mis à l'écart à se tourner vers les actions - une dynamique qui a été à l'origine de plusieurs hausses importantes l'année dernière.

L'enquête de Bank of America (BoFA) auprès des gestionnaires de fonds mondiaux a révélé que le sentiment avait atteint son niveau le plus bas de l'année en avril, une évolution que la banque a qualifiée de "soutien contrarien aux actifs à risque". La mesure de la Deutsche Bank concernant le positionnement des actions pour différents types d'investisseurs est restée bien en deçà de la neutralité la semaine dernière.

"Le positionnement institutionnel général est toujours très baissier", a déclaré M. Newton de Fundstrat. "Pour moi, c'est un point très positif.

Cependant, tous les indicateurs techniques ne sont pas roses. Un récent rapport de JPMorgan a souligné que le marché n'était pas assez large, les gains de cette année étant principalement dus à une poignée d'actions de grande capitalisation.

PAS SI RAPIDE

De l'autre côté du spectre, l'optimisme n'est pas de mise non plus.

Patrick Kaser, responsable de l'équipe actions fondamentales chez Brandywine Global, prépare ses portefeuilles à une éventuelle récession américaine en réduisant l'exposition aux secteurs économiquement sensibles tels que les services financiers et l'industrie.

Alors que le marché a récemment eu tendance à se redresser en cas de mauvaises nouvelles économiques, dans l'espoir qu'elles amènent la Fed à réduire ses taux plus tôt, M. Kaser pense que les investisseurs finiront par voir dans la faiblesse des données la preuve de l'imminence d'une récession qui pourrait nuire aux actions.

"Le marché ne semble pas évaluer la baisse des bénéfices et l'augmentation du chômage qui accompagneraient une récession.

La première série de résultats d'entreprises du premier trimestre a été panorama, avec des rapports décevants de Tesla Inc et d'AT&T et des chiffres optimistes de plusieurs mastodontes financiers, dont Bank of America.

David Lefkowitz, responsable des actions pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management, s'inquiète des valorisations. Le S&P 500 se négocie à environ 18 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, alors que son ratio cours/bénéfice moyen à long terme est de 15,6 fois, selon Refinitiv Datastream.

"Le rapport risque/récompense n'est pas très bon", a déclaré M. Lefkowitz, qui vise un objectif de 3 800 pour l'indice en fin d'année.

(Graphic : Stocks get pricierier - )

L'enquête de BofA a montré que 86 % des investisseurs se préparent à la "stagflation", un mélange de faible croissance et d'inflation qui a déjà nui aux prix des actifs dans le passé.

Même certains investisseurs optimistes se préparent à une mer agitée alors que les marchés digèrent les bénéfices et attendent la réunion de la Fed des 1er et 2 mai.

Nancy Tengler, responsable des investissements chez Laffer Tengler Investments, a récemment renforcé ses positions dans des sociétés telles que Microsoft et Adobe.

"La situation pourrait être assez agitée", a-t-elle déclaré, en référence à la performance du marché jusqu'en mai. "Ensuite, nous entamerons la deuxième phase de la sortie de ce marché baissier.