Analyse-Les gains progressifs de la Russie sur le champ de bataille sont dus à de nouvelles tactiques.

"Rester dans des positions réduites en pièces pendant de nombreux mois juste pour le plaisir d'y rester n'a pas de sens", a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la grande région, à la télévision ukrainienne vendredi.

Avec 90 % des bâtiments de la ville industrielle endommagés, la plupart de ses 100 000 habitants partis depuis longtemps et une valeur stratégique limitée au-delà d'une usine chimique tentaculaire, la ville ne semble pas avoir beaucoup de valeur.

Mais sa capture, si et quand elle sera officiellement confirmée, sera probablement saluée par la Russie comme la preuve que le passage de ses premières tentatives infructueuses de "guerre éclair" à une offensive plus lente, qui s'appuie davantage sur le pilonnage à longue portée que sur le combat rapproché, porte ses fruits.

Sievierodonetsk serait la plus grande ville ukrainienne que la Russie ait capturée depuis qu'elle a pris le port de Mariupol le mois dernier.

"Nos militaires ont changé de tactique", a déclaré un responsable du gouvernement russe.

"Ils savent comment s'y prendre maintenant. Oui, c'est lent, mais la stratégie fonctionne et cela signifie beaucoup moins de pertes", a déclaré le fonctionnaire, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à s'exprimer sur le sujet.

Konrad Muzyka, un analyste militaire basé en Pologne, a déclaré que le changement tactique signifiait que Moscou pouvait engager moins de troupes dans les offensives, alors que des suggestions occidentales non confirmées indiquent que la Russie connaît des problèmes d'effectifs.

"Quoi qu'ils aient fait, cela fonctionne pour eux", a déclaré Muzyka.

"Une autre chose est que nous ne savons pas ce qui se passe avec les Ukrainiens ; leurs effectifs, leurs pertes et ainsi de suite. De leur point de vue officiel, tout est rose. Mais ce n'est certainement pas le cas."

Moscou qualifie son invasion, qui a débuté le 24 février, d'"opération militaire spéciale" visant à libérer le territoire contrôlé par des nationalistes ukrainiens qu'elle dit hostiles aux russophones et désireux de faire entrer Kiev dans l'OTAN, ce que la Russie dit ne pas pouvoir accepter.

L'Occident et l'Ukraine accusent la Russie de mener une guerre d'agression injustifiée visant à stopper la dérive légitime de Kiev vers l'ouest et accusent le Kremlin de tenter de recréer certaines parties de l'Empire russe.

L'APPROCHE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La chute de Sievierodonetsk ne laisserait qu'une seule autre implantation importante dans la région ukrainienne de Louhansk hors du contrôle de la Russie et de ses mandataires - la ville jumelle voisine de Lysychansk, qui se trouve de l'autre côté de la rivière Siverskyi Donets et sur un terrain élevé, ce qui la rend plus difficile à écraser.

Luhansk est l'une des deux régions qui composent la zone plus large de Donbas dont la capture par les forces russes au nom des séparatistes mandataires est présentée par Moscou comme l'un de ses principaux objectifs.

Les analystes ukrainiens affirment que Kiev oblige la Russie à payer un prix élevé pour sa progression rampante.

Le temps que les défenseurs de Sievierodonetsk ont passé à tenir bon a ralenti les efforts russes ailleurs et a absorbé les ressources limitées de Moscou, disent-ils.

"Nos forces ont dû se retirer et effectuer une retraite tactique parce qu'il n'y avait essentiellement plus rien à défendre là-bas", a déclaré Oleksander Musiyenko, un analyste militaire basé à Kiev.

"Il n'y avait plus de ville là-bas et, deuxièmement, nous ne pouvions pas leur permettre (aux forces ukrainiennes) d'être encerclées. Tout pourrait être bien pire si les troupes russes avaient pu prendre Sievierodonetsk en l'espace d'une journée il y a trois semaines", a-t-il déclaré.

Un analyste militaire basé à Moscou qui a refusé d'être nommé, citant les lois de censure en temps de guerre de la Russie, a comparé les combats autour de Sievierodonetsk à la Première Guerre mondiale, affirmant que les forces russes n'avaient avancé que d'environ 100 mètres par jour au cours du dernier mois.

Les objectifs de la Russie à ce stade du conflit visent moins à gagner des territoires, a-t-il suggéré, qu'à infliger un maximum de pertes.

"La stratégie de la Russie est une approche de la Première Guerre mondiale consistant à briser ses adversaires. Cela pourrait fonctionner - il y a des preuves que le moral des Ukrainiens est un problème", a déclaré l'analyste.

Si, comme cela semble probable, la Russie continue avec la même tactique, son offensive contre l'Ukraine, qui affirme qu'elle vient de prendre livraison de nouvelles armes américaines à longue portée conçues pour l'aider à doubler l'artillerie russe, pourrait se prolonger.

La Russie est toujours confrontée à des obstacles majeurs dans sa campagne de contrôle de Donbas, car l'Ukraine contrôle toujours près de la moitié de la région de Donetsk, l'autre région qu'elle vise, y compris les villes lourdement fortifiées de Sloviansk et de Kramatorsk, toutes deux plus grandes que Sievierodonetsk.

L'attention de la Russie devrait maintenant se tourner rapidement vers la ville de Lysychansk, de l'autre côté de la rivière, où les forces ukrainiennes ont des positions lourdement fortifiées, dernière grande partie de la région de Louhansk qu'elle ne contrôle pas.

"Nous devons comprendre qu'ils (la Russie) vont probablement essayer d'attaquer la ville de deux ou trois côtés", a déclaré Musiyenko.