Analyse - Les gestionnaires de fonds jouent le long jeu sur l'inflation.

Ces fonds achètent des obligations indexées sur l'inflation et des biens immobiliers, tout en prenant des paris à long terme sur la surperformance des actions, y compris celles des industries comme le bois et les terres agricoles.

"Le nouveau jeu en ville consiste à préserver le pouvoir d'achat du portefeuille", a déclaré Pascal Blanque, responsable de l'institut d'investissement d'Amundi, le plus grand gestionnaire de fonds européen, en faisant référence à la chasse aux actifs qui offrent des rendements égaux ou supérieurs à l'inflation.

La résurgence de l'inflation, après un long hiatus, a pris les banquiers centraux au dépourvu.

Mercredi, la Réserve fédérale devrait relever ses taux de 0,75 % supplémentaire pour atteindre une fourchette comprise entre 2,25 % et 2,5 %, la plus élevée depuis 2019. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait réaffirmer la détermination de la banque à ramener l'inflation à la cible, même si cela signifie une récession.

Les décideurs sont sur la bonne voie, si l'on en croit les marchés. Les indicateurs d'inflation basés sur le marché se rapprochent des objectifs de la banque centrale et 60 points de base ont été supprimés de la fixation du taux maximum de la Fed pour ce cycle .

Les prévisions d'inflation à long terme de la zone euro ont également reculé depuis mai.

Pourtant, de nombreux investisseurs se préparent à une période prolongée d'inflation "collante", un peu comme l'époque des années 1970 de faible croissance et de hausse des prix, et ne s'attendent pas à ce que l'inflation ralentisse pour atteindre les niveaux de 2 % visés par les banques centrales.

La dernière enquête mensuelle de BofA a révélé que l'inflation persistante était la plus grande crainte des gestionnaires de fonds gérant 800 milliards de dollars d'actifs.

PAS DE VOLCKER

Ces craintes sont principalement motivées par deux facteurs.

D'abord, que les banques centrales se heurtent aux effets inflationnistes de l'étroitesse des marchés des matières premières et de l'emploi, ainsi qu'aux coûts croissants du passage à une économie mondiale plus verte, que la politique monétaire conventionnelle peut moins contrer.

L'autre problème pourrait être les banques centrales elles-mêmes.

Avec une inflation plus de quatre fois supérieure à l'objectif, il est difficile de ne pas se remémorer Paul Volcker, le président de la Fed, qui a porté les taux à 20 % dans les années 1980, plongeant l'économie dans la récession mais terrassant une inflation à deux chiffres.

Rares sont ceux qui pensent que les banques centrales d'aujourd'hui partagent la détermination de Volcker à tuer l'inflation, ou qu'elles peuvent ignorer le coup porté aux économies, d'autant plus que l'explosion actuelle des niveaux d'endettement rend difficile pour les emprunteurs de supporter des taux nettement plus élevés.

"L'inflation sera beaucoup plus persistante que ne le prévoient les marchés... parce que la Fed n'ira pas jusqu'au bout (des hausses de taux)", a déclaré Alex Brazier, directeur adjoint du BlackRock Investment Institute.

Ancien membre du comité de politique financière de la Banque d'Angleterre, Brazier s'attend à ce que la Fed relève les taux à 3,5 %, mais un fort ralentissement de la croissance susciterait "une réponse plus nuancée".

Il en résultera une inflation de plus de 5 % l'année prochaine et de plus de 3 % en 2024, prédit-il, bien au-delà des prévisions médianes de la Fed de 2,6 % et 2,2 % de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle.

Ce point de vue sous-tend la recommandation à long terme de BlackRock pour les actions par rapport aux obligations d'État, avec une "sous-pondération" ferme pour la dette à plus longue échéance, car les investisseurs voudront une plus grande compensation pour l'inflation.

Jim Reid, responsable de la stratégie mondiale de crédit fondamental de la Deutsche Bank, estime que la Fed cessera de relever les taux avant qu'ils n'atteignent le territoire "restrictif" de 5 % nécessaire pour refroidir l'inflation, ce qui laissera des "affaires inflationnistes inachevées".

PAS D'ARGENT FACILE

Quelle que soit la façon dont les investisseurs choisissent de se protéger d'une inflation plus élevée, la croissance obstinément élevée des prix rendra probablement plus difficile la réalisation de rendements que la période d'argent facile des deux dernières décennies, lorsque l'inflation était faible et prévisible.

Chris Jeffery, responsable de la stratégie des taux et de l'inflation chez Legal and General Investment Management, prévoit une inflation de base américaine de 4 % l'année prochaine.

Outre l'immobilier, il achète des actions exposées au bois et aux terres agricoles ainsi que des Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), suite au récent repli des prévisions d'inflation.

"Vous n'avez pas besoin de trop compliquer les choses. Si vous cherchez à vous protéger de l'inflation, les TIPS ne sont plus excessivement chers", a déclaré Jeffery.

Certains des actifs qui ont enregistré de fortes performances dans les années 1970 brillent cette année.

Selon une étude de la Deutsche Bank, l'or, l'argent et le pétrole l'ont emporté dans les années 1970, avec des rendements annuels moyens corrigés de l'inflation d'environ 20 %, suivis par l'immobilier, l'aluminium, le nickel, le maïs, le soja et le blé.

La dernière enquête mensuelle de BofA montre que les transactions "longues" sur les matières premières et l'énergie sont les deuxièmes plus populaires en juillet.

M. Reid de la Deutsche Bank a déclaré que la surperformance des indices boursiers et obligataires au cours des dernières années était fondée sur une inflation faible et stable, mais cette stabilité des prix n'existe plus.

L'étude de Deutsche Bank oblige à des pertes réelles d'environ 1 % par an sur le S&P 500 jusqu'aux années 1970.

"Si vous pensez que cette ère (de faible inflation) est en train de s'inverser, il est très difficile de voir les actifs financiers se porter bien dans l'ensemble", a ajouté Reid.