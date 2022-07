Analyse-Les griefs politiques et le désespoir sont à l'origine de l'embuscade tendue par le parti 5 étoiles à Draghi en Italie.

Depuis qu'il a remporté 33% des voix lors des dernières élections nationales en 2018, le Mouvement 5 étoiles a fait partie de trois gouvernements, mais a hémorrogé la moitié de ses législateurs au profit de groupes rivaux et a vu son soutien populaire chuter d'environ deux tiers.

Tard mercredi, son chef Giuseppe Conte a annoncé que le parti ne participerait pas au vote de confiance du Sénat à l'égard du gouvernement de Mario Draghi, brisant l'unité fragile de la large coalition et jetant le doute sur l'avenir du gouvernement.

Draghi a facilement remporté le vote de confiance même sans 5 étoiles, mais le premier ministre a fait monter les enchères en déclarant qu'il ne gouvernerait pas sans son soutien, et s'est dirigé vers une consultation avec le chef de l'État pour savoir s'il devait rester en fonction.

Les relations entre l'ancien Premier ministre Conte et son successeur se détériorent depuis des mois, mais derrière ce geste se cache un mélange de griefs politiques, de calculs politiques et probablement un soupçon de désespoir, selon les politiciens et les analystes.

"Nous devrions examiner les motivations de Conte de deux points de vue : la politique et la politique", a déclaré Eugenio Pizzimenti, professeur de politique à l'université de Pise.

En termes de politique, Conte avait décidé qu'une "rupture" était nécessaire pour que 5-Star se taille une identité de gauche claire, abandonnant ses origines de mouvement de protestation post-idéologique qui rejetait les étiquettes de gauche et de droite.

En termes de politique, le parti s'est senti isolé car Draghi et ses partenaires de coalition ont largement ignoré ses positions en matière de politique économique et étrangère et ont démantelé, édulcoré ou critiqué publiquement nombre de ses politiques phares.

Il s'agissait notamment de subventions pour l'amélioration de l'habitat en vue d'économiser l'énergie, d'un programme visant à décourager l'utilisation d'argent liquide, de son programme d'aide à la pauvreté "salaire des citoyens" et, en politique étrangère, des livraisons d'armes à l'Ukraine auxquelles 5-Star s'oppose.

M. Conte a fait référence à certaines de ces questions dans son discours aux législateurs de 5-Star mercredi, et le sentiment de grief était clair chez plusieurs de ses politiciens au parlement le jour suivant.

"Pour certains partis au pouvoir, le seul objectif de ces 18 mois a été de démanteler toutes nos mesures", a déclaré Maria Castellone, leader de 5-Star au Sénat.

ÉCOLOGIE

Pour 5-Star, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la décision du gouvernement d'inclure parmi les mesures de la motion de confiance de jeudi la construction d'un énorme incinérateur d'ordures à Rome. 5-Star a un fort penchant écologique et s'est toujours opposé aux incinérateurs en faveur du recyclage.

"Dans le cas de l'incinérateur, nous avons proposé un compromis mais ils n'en ont même pas discuté avec nous", a déclaré Luca Carabetta, député 5-Star à la Chambre basse.

Toutefois, de nombreux commentateurs affirment que ces questions politiques n'étaient que des prétextes, ou du moins secondaires à la conviction de Conte que se décharger de la responsabilité de gouverner et entrer dans l'opposition était le seul moyen de relancer les chances électorales de 5-Star.

"Les dirigeants de 5-Star planifient cela depuis des mois pour mettre fin au gouvernement Draghi", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, un ancien dirigeant de 5-Star qui a quitté le parti le mois dernier, entraînant avec lui une soixantaine de ses législateurs.

"Ils espèrent lancer une campagne électorale de 9 mois pour améliorer leur position dans les sondages".

La leader de droite Giorgia Meloni a montré les avantages d'être dans l'opposition en temps économique difficile. Le soutien à son parti Frères d'Italie a bondi depuis qu'elle a refusé de prendre part au gouvernement d'"unité nationale" de Draghi il y a 17 mois, et il est désormais en tête des sondages d'opinion.

M. Pizzimenti, professeur à l'université de Pise, a déclaré que le déclin de 5 étoiles depuis son apogée anti-establishment était tel qu'il "n'existe plus vraiment" et est devenu l'instrument personnel de M. Conte, qui conserve des taux d'approbation élevés.

"5-Star a été paralysé dans le gouvernement Draghi et doit maintenant se donner une nouvelle identité", a-t-il déclaré.