Les investisseurs craignent de plus en plus que les parlementaires ne parviennent pas à trouver un accord dans les semaines à venir, ce qui pourrait entraîner une volatilité des actions à l'approche d'une échéance importante.

Bien que les inquiétudes liées au relèvement du plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, soient apparues depuis un certain temps sur les marchés du Trésor, les marchés des actions ont été moins effrayés, le S&P 500 s'accrochant obstinément à un rallye qui lui a permis de gagner 6 % depuis le début de l'année.

Sur le marché des options, toutefois, les inquiétudes sont vives, car certains analystes estiment que la date dite "X", à partir de laquelle le gouvernement n'est plus en mesure de payer toutes ses factures, pourrait se situer dans la première moitié du mois de juin.

Alors que la plupart des investisseurs s'attendent toujours à ce que les parlementaires évitent une impasse de type 2011, certains se couvrent désormais contre la volatilité qui pourrait résulter de négociations serrées ou d'un échec, déclenchant ce que les analystes de la Deutsche Bank ont déclaré comme étant potentiellement "l'événement déterminant du marché de l'été".

"C'est un sujet qui retient de plus en plus l'attention", a déclaré Alex Kosoglyadov, directeur général des produits dérivés d'actions chez Nomura.

L'inquiétude est visible dans une mesure de l'asymétrie du S&P 500 - un indicateur de la demande relative d'options de vente par rapport aux options d'achat - qui a atteint son plus haut niveau en un an, en partie à cause de certaines transactions importantes qui seraient payantes si la volatilité des actions augmentait dans les mois à venir, a déclaré M. Kosoglyadov.

Les options d'achat confèrent le droit d'acheter le titre sous-jacent à un prix fixe à l'avenir, tandis que les options de vente confèrent le droit de le vendre à un prix fixe. (Graphique : Vue Skew, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/gkplwalelvb/chart.png)

Parallèlement, la structure à terme de la volatilité - une courbe montrant l'évolution des attentes concernant les futures fluctuations des marchés boursiers - montre que les contrats à terme de juillet pour l'indice de volatilité Cboe (VIX), souvent appelé "la jauge de la peur de Wall street", se négocient 1,2 point de plus qu'en juin, soit l'écart le plus important de tous les deux mois entre juin et décembre.

Les acteurs du marché ont également attiré l'attention sur une transaction unique effectuée la semaine dernière, au cours de laquelle un acheteur a acheté pour 16 millions de dollars d'options VIX qui seraient payées si la volatilité montait en flèche en juin, comme une protection probable contre les turbulences liées au plafonnement de la dette.

"Bien que l'issue la plus probable soit une résolution, comme le veut l'histoire, nous pensons que les marchés pourraient se concentrer de plus en plus sur le risque si la résolution est retardée jusqu'à la onzième heure", a déclaré Max Grinacoff, stratège en produits dérivés d'actions chez BNP Paribas.

Pour l'instant, "les gens commencent à s'en préoccuper", a ajouté M. Grinacoff.

Les parlementaires républicains qui contrôlent la Chambre des représentants des États-Unis seront mis à l'épreuve dans les prochains jours pour rassembler les 218 voix nécessaires à l'adoption d'un plan visant à réduire les dépenses tout en relevant le plafond de la dette, ce qui, espèrent-ils, permettra de relancer les discussions avec le président Joe Biden.

La proposition a peu de chances d'être adoptée par le Sénat, contrôlé par les démocrates, et la Maison Blanche a déclaré mardi que M. Biden y opposerait son veto si elle arrivait sur son bureau.

Mardi, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a averti que si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette publique, ce qui entraînerait un défaut de paiement, cela déclencherait une "catastrophe économique" qui ferait grimper les taux d'intérêt pendant des années.

EN TEMPS UTILE

Au cours de la dernière décennie, les impasses législatives sur le plafond de la dette ont été largement résolues avant qu'elles ne se répercutent sur les marchés. Cela n'a pas toujours été le cas : En 2011, une impasse prolongée a incité Standard & Poor's à abaisser pour la première fois la note de crédit des États-Unis, ce qui a fait vaciller les marchés financiers.

Les inquiétudes de cette année surviennent à un temps utile pour les actions, les investisseurs digérant une recrudescence des inquiétudes bancaires du mois dernier, le ralentissement des bénéfices des entreprises et les craintes que les augmentations agressives des taux de la Réserve fédérale n'aient mis l'économie sur la voie d'une récession.

Phil Orlando, stratégiste en chef pour les actions chez Federated Hermes, considère qu'un éventuel fiasco sur le plafond de la dette est l'un des facteurs susceptibles de contribuer à sa prévision de voir le S&P 500 retomber à 3 500 cette année, ce qui le placerait à quelque 14 % en dessous de son niveau actuel.

"Vous allez avoir toutes ces pressions fondamentales - et puis nos amis à Washington ne seront pas capables de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire avec le plafond de la dette", a-t-il déclaré.