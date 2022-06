Analyse-Les interdictions d'exportation de produits alimentaires, de l'Inde à l'Argentine, risquent d'alimenter l'inflation

En avril, Modi avait déclaré publiquement que la démocratie la plus peuplée du monde était prête à combler en partie le vide laissé par l'Ukraine sur les marchés céréaliers mondiaux en augmentant ses exportations de blé, après cinq récoltes record consécutives. Traditionnellement, l'Inde n'exporte qu'une modeste quantité de blé, conservant la majeure partie de sa récolte pour la consommation intérieure.

Le 12 mai, le ministère indien du Commerce et de l'Industrie a déclaré qu'il s'apprêtait à envoyer des délégations dans neuf pays pour exporter un volume record de 10 millions de tonnes de blé au cours de cette année fiscale, soit une forte augmentation par rapport à la saison précédente.

Mais un barrage de données alarmantes a changé tout cela.

Tout d'abord, une révision à la baisse de la récolte de blé de l'Inde au début du mois de mai, suite à une vague de chaleur soudaine qui a réduit les rendements. Puis, le 12 mai, des données ont montré que l'inflation dans la nation de 1,4 milliard d'habitants avait atteint son plus haut niveau depuis près de huit ans en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, provoquée par la guerre en Ukraine.

Alarmé par la hausse de l'inflation, qui avait contribué à renverser le précédent gouvernement du parti du Congrès en 2014, le bureau de Modi a demandé au ministère du Commerce le 13 mai de "freiner" immédiatement les exportations de blé, selon un fonctionnaire du gouvernement, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la sensibilité de la question.

"Cela (les données sur l'inflation) a incité le gouvernement à publier un ordre à minuit" imposant une interdiction des exportations de blé, a déclaré une deuxième source.

La nouvelle de l'interdiction de l'Inde, qui est le seul grand exportateur de blé à cette période de l'année, a fait grimper les prix à terme du blé à Chicago de 6 % après la réouverture des marchés lundi.

Ni le bureau de Modi ni le ministère du Commerce n'ont répondu à une demande de commentaire.

L'Inde est l'un des 19 pays au moins qui ont introduit des restrictions à l'exportation de produits alimentaires depuis que la guerre en Ukraine a fait grimper les prix en flèche, entravant les flux commerciaux internationaux de plusieurs produits agricoles et déclenchant de violentes protestations dans certaines nations en développement.

Pour un graphique interactif, cliquez ici :

De Delhi à Kuala Lumpur, de Buenos Aires à Belgrade, les gouvernements ont imposé des restrictions, à un moment où les dommages économiques causés par la pandémie de COVID-19, combinés à des facteurs tels que les conditions météorologiques extrêmes et les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, avaient déjà fait grimper la faim dans le monde à des niveaux sans précédent.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU a déclaré en avril que le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë - lorsque leur incapacité à consommer des aliments adéquats met en danger leur vie ou leurs moyens de subsistance - avait déjà plus que doublé depuis 2019 pour atteindre 276 millions dans les 81 pays où il opère, avant le début du conflit en Ukraine.

La guerre - qui a perturbé les exportations de la Russie et de l'Ukraine, deux puissances agricoles - devrait augmenter ce nombre d'au moins 33 millions, principalement en Afrique subsaharienne, prévoit-elle.

En vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce, les membres peuvent imposer des interdictions ou des restrictions d'exportation de denrées alimentaires ou d'autres produits si elles sont temporaires et nécessaires pour soulager des "pénuries critiques".

Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, a déclaré à Reuters le mois dernier qu'il avait été en contact avec l'OMC et le Fonds monétaire international (FMI) pour expliquer que l'Inde devait donner la priorité à sa propre sécurité alimentaire, stabiliser les prix intérieurs et se protéger contre la thésaurisation.

Mais les restrictions à l'exportation risquent d'aggraver la hausse des prix alimentaires mondiaux : elles produiront un effet domino, car l'aggravation de la crise incitera d'autres pays à prendre des mesures similaires, a déclaré Michele Ruta, économiste principal au sein du département Macroéconomie, Commerce et Investissement du Groupe de la Banque mondiale.

De nombreux économistes affirment que la crise alimentaire mondiale est déjà plus grave que la dernière qui a atteint son apogée en 2008. Cette crise était due à des facteurs tels que les sécheresses, la croissance démographique mondiale, la consommation accrue de viande dans les principales économies en développement et l'utilisation accrue de cultures pour produire des biocarburants.

Les pénuries survenues à cette époque ont déclenché des protestations dans le monde entier, notamment en Afrique où la nourriture représente une proportion relativement élevée du budget des ménages.

Simon Evenett, professeur de commerce international et de développement économique à l'Université de Saint-Gall, a déclaré que les assurances données en 2008 par les organisations internationales aux gouvernements nationaux, selon lesquelles il y avait assez de nourriture pour tout le monde, ont quelque peu coupé l'herbe sous le pied de ceux qui poussaient à la limitation des exportations.

"Cette fois-ci, c'est plus difficile, car nous sommes confrontés à un problème d'approvisionnement en Ukraine et en Russie", a déclaré M. Evenett, ajoutant que l'ampleur des récoltes estivales dans les principaux pays producteurs de denrées alimentaires contribuerait à déterminer l'évolution de la situation au cours du second semestre de 2022.

L'Ukraine et la Russie ont représenté ensemble 28 % des exportations mondiales de blé, 15 % du maïs et 75 % de l'huile de tournesol au cours de la saison 2020/21, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Les prix alimentaires mondiaux se sont stabilisés à des niveaux élevés au cours des deux derniers mois, à l'approche des récoltes. Cependant, on observe déjà des signes inquiétants avec la sécheresse aux États-Unis qui devrait réduire la taille de la récolte de blé d'hiver tandis qu'en France, les cultures de blé ont été battues par la grêle, des vents forts et des pluies torrentielles ce mois-ci.

Le temps sec en Argentine - sixième exportateur mondial de blé - a bloqué les semis de la culture et alourdi les prévisions de production pour la saison 2022/23.

En outre, l'ambiance dans les forums internationaux tels que le G20 est désormais moins collaborative après des années de populisme et de tensions accrues entre les principaux acteurs géopolitiques, a déclaré Evenett.

"La situation actuelle est, à bien des égards, beaucoup plus troublante que celle de 2008 et regardez quels risques ont surgi alors pour la stabilité politique", a-t-il déclaré. "Nous aurons six à neuf mois très tendus devant nous".

LA CHUTE DES DOMINOS

Certains pays avaient déjà annoncé des restrictions d'exportation l'année dernière, compte tenu de l'étroitesse de l'offre alimentaire mondiale. Mais les dominos ont vraiment commencé à tomber après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, avec une flambée des prix mondiaux des céréales et des huiles végétales.

En mars, l'Argentine a augmenté les taxes sur ses exportations d'huile et de farine de soja et a imposé un plafond inférieur à celui de l'année dernière pour les nouvelles exportations de blé.

L'interdiction des exportations de blé par l'Inde est intervenue après que l'Indonésie, premier producteur mondial d'huile de palme, ait déjà restreint les exportations d'huile de palme - un ingrédient essentiel pour la cuisine et la pâtisserie - à partir du 28 avril, invoquant la nécessité de s'assurer que le pays dispose "d'approvisionnements abondants et abordables".

L'Inde est le premier importateur mondial d'huile de palme et l'Indonésie est l'un de ses plus importants fournisseurs. L'Indonésie a levé son interdiction le 20 mai.

La Malaisie a interdit le 23 mai l'exportation de poulets à partir du début du mois après qu'une pénurie mondiale d'aliments pour animaux, exacerbée par le conflit en Ukraine, ait perturbé la production de volaille et entraîné une forte hausse des prix pour l'une des sources de protéines les moins chères du pays.

La vague de restrictions à l'exportation affecte déjà près d'un cinquième des calories échangées dans le monde - c'est presque le double de l'impact de la dernière crise alimentaire mondiale de 2008, selon l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), un groupe de réflexion basé à Washington qui vise à réduire la pauvreté dans les pays en développement.

"Ces types de mesures ont tendance à provoquer un certain comportement de panique ou de thésaurisation du côté des acheteurs... qui accélère la flambée des prix", a déclaré David Laborde Debucquet, chercheur à l'IFPRI.

L'Union européenne - qui comprend plusieurs des plus grands importateurs mondiaux de denrées alimentaires en valeur - exhorte ses partenaires commerciaux à ne pas adopter de politiques protectionnistes.

"L'Union européenne maintient ses exportations alimentaires, et tout le monde devrait en faire autant", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans un discours prononcé ce mois-ci.

ASSURER L'APPROVISIONNEMENT NATIONAL

Avant même la guerre en Ukraine, le gouvernement argentin, aux prises avec une inflation intérieure dépassant désormais 60 %, a pris des mesures à la fin de l'année dernière pour endiguer la hausse des prix alimentaires locaux. Il a imposé des plafonds aux exportations de maïs et de blé, s'ajoutant à une interdiction antérieure des expéditions de bœuf.

Après l'invasion de la Russie, elle a pris des mesures supplémentaires, augmentant les taxes sur les expéditions d'huile et de farine de soja transformées.

L'Argentine est le premier exportateur mondial d'huile et de farine de soja, le deuxième fournisseur mondial de maïs et un exportateur clé de blé.

Une source du ministère argentin de l'Agriculture, qui a demandé à ne pas être identifiée car elle n'était pas autorisée à parler aux médias, a déclaré que la priorité du gouvernement était de sauvegarder les denrées alimentaires nécessaires à la consommation intérieure.

Les limites d'exportation établies fin 2021 ont contribué à protéger les meuniers et les consommateurs nationaux de la flambée des prix internationaux consécutive au conflit en Ukraine, a déclaré la source.

Mais Gustavo Idigoras, directeur de la chambre des transformateurs et exportateurs de céréales d'Argentine (CIARA-CEC), a déclaré que malgré les plafonds d'exportation et les taxes supplémentaires, le gouvernement avait eu du mal à endiguer l'inflation des prix alimentaires en Argentine, qui était déjà élevée avant le conflit en Ukraine.

Dans la région métropolitaine de Buenos Aires, le coût du pain a augmenté de 69 % en un an, celui de la viande de 64 % et celui des légumes de 66 %, ce qui a obligé les gens à modifier leur régime alimentaire et à rechercher des produits moins chers.

Edith Elizabeth Plou, 39 ans, commerçante à Buenos Aires, avait parcouru des kilomètres depuis son domicile pour venir au grand marché central de la capitale argentine afin d'obtenir des prix plus avantageux pour ses produits d'épicerie, qui ont connu une forte hausse l'année dernière.

"Je travaille huit heures et la vérité est que je pense souvent à trouver un deuxième emploi pour couvrir mes dépenses", a déclaré Plou.