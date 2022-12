Analyse - Les investisseurs boursiers américains font face à des craintes de récession alors qu'ils disent adieu à 2022

Alors qu'il ne reste qu'une poignée de jours de bourse en 2022, l'indice de référence S&P 500 est en baisse de 19,8 % depuis le début de l'année et se dirige vers sa plus forte baisse annuelle depuis 2008, alors que la Réserve fédérale met en place son cycle de resserrement de la politique monétaire le plus agressif depuis des décennies pour lutter contre l'inflation galopante.

Alors que l'inflation n'est pas encore maîtrisée, l'attention de Wall street se porte sur la conséquence potentielle des hausses de taux de la Fed : un ralentissement économique en 2023.

Les entreprises qui prévoient au moins une légère récession comprennent BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, Barclays et Oxford Economics. Les gestionnaires de fonds interrogés dans le cadre d'une enquête de BofA Global Research ont désigné une profonde récession mondiale et une inflation élevée persistante comme les plus grands risques pour le marché, 68 % d'entre eux prévoyant un ralentissement probable au cours de l'année prochaine.

Les inquiétudes liées à la récession se répercutent également sur les prix des actifs, alors que la courbe des taux du Trésor est inversée depuis début 2022, un signal qui a précédé les ralentissements passés.

"Le consensus est assez clair sur le fait qu'il y aura une récession en 2023", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services. "La question est de savoir dans quelle mesure le marché a déjà escompté une récession, et c'est là que ça devient un peu plus épineux."

Les craintes que la Fed maintienne sa position faucon ont contribué à faire chuter le S&P 500 de 1,45 % jeudi.

Le National Bureau of Economic Research, l'arbitre officiel des récessions, les déclare généralement a posteriori, et la croissance constante de l'emploi cette année rend moins probable qu'une récession ait déjà commencé.

Si une récession commence l'année prochaine, les actions pourraient être prêtes pour une nouvelle chute : Un marché baissier n'a jamais atteint son niveau le plus bas avant le début d'une récession, selon les données historiques.

"Si nous ne sommes pas en récession maintenant mais que nous allons vers une récession, cela signifierait qu'un nouveau test des planchers d'octobre et une rupture de ceux-ci sont tout à fait possibles au cours du premier semestre de l'année", a déclaré Ed Clissold, stratège américain en chef chez Ned Davis Research.

Le S&P 500 a marqué un plus bas de clôture de 2022 à 3 577,03 en octobre, soit un peu plus de 6 % en dessous de son niveau actuel.

Les actions se comportent mal pendant les ralentissements économiques, le S&P 500 ayant chuté en moyenne de 29 % pendant les récessions depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Truist Advisory Services. En octobre, l'indice a perdu un peu plus de 25 % par rapport à son record de clôture du 3 janvier.

Les actions pourraient également connaître un mouvement plus important que d'habitude l'année prochaine. Le S&P 500 a toujours oscillé d'au moins 10 % dans un sens ou dans l'autre au cours de l'année suivant une baisse de 15 % ou plus, selon Bespoke Investment Group.

GRAPHIQUE : Rendement du S&P 500 autour des récessions (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/YEAREND/klvygglnzvg/chart.png)

DES BÉNÉFICES SURESTIMÉS ?

Les investisseurs évaluent également dans quelle mesure le ralentissement de la croissance a été pris en compte dans les bénéfices des entreprises.

Le consensus des analystes prévoit que les bénéfices de l'indice S&P 500 augmenteront d'environ 5 % en 2023, et qu'ils afficheront au moins un léger gain d'une année sur l'autre pour chaque trimestre de l'année prochaine, selon Refinitiv IBES.

Pourtant, les bénéfices chutent d'un taux annuel moyen de 24 % pendant les récessions, selon Clissold, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour les bénéfices en cas de ralentissement.

"Les actions suivent généralement les bénéfices", a déclaré Matt Peron, directeur de la recherche chez Janus Henderson Investors. "Si les hausses de taux mettent environ un an à circuler dans le système, nous sommes encore à six mois des vraies dents."

L'une des surprises pourrait être de savoir si les prix à la consommation, qui ont augmenté moins que prévu en novembre pour un deuxième mois consécutif, se tassent assez rapidement pour permettre à la Fed d'arrêter de relever les taux aussi tôt que Wall street le prévoit.

Alors que de nombreux investisseurs pensent que les taux atteindront un pic au milieu de l'année 2023, les décideurs politiques ont déclaré plus tôt ce mois-ci que le taux d'intérêt de référence devra augmenter l'année prochaine à un niveau plus élevé que prévu pour refroidir les prix à la consommation.

"L'attention du marché se déplace des préoccupations relatives à l'inflation vers les préoccupations relatives à la croissance", a déclaré Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones. "S'il y a des chocs inflationnistes imprévus, cela fera dérailler le récit."

Néanmoins, les stratèges interrogés par Reuters le mois dernier s'attendent à ce que le S&P 500 termine l'année 2023 à 4 200, soit environ 10 % au-dessus des niveaux actuels.

Cela pourrait se produire si une récession survenait au début de 2023 et se terminait rapidement. En moyenne, les marchés baissiers ont atteint leur niveau le plus bas quatre mois avant la fin d'une récession, selon M. Clissold, de Ned Davis.

Si une récession se termine avant la fin de 2023, "d'ici à ce que nous entrions dans la seconde moitié de l'année, nous pourrions envisager un nouveau marché haussier", a-t-il déclaré.