Analyse : Les investisseurs de détail chinois, de la génération Z aux retraités, ne participent pas au rallye boursier

Le démantèlement de trois années de la politique chinoise stricte du zéro COVID a relancé les paris sur une reprise économique rapide et fait grimper la bourse de 13% en trois mois. Mais les investisseurs particuliers sont hantés par les purges réglementaires, la volatilité et les pertes depuis 2021.

Avec 212 millions d'investisseurs particuliers, soit l'équivalent de la population du Brésil, le conservatisme de l'armée de détail chinoise a des répercussions sur la viabilité de la reprise. Les transactions des investisseurs individuels de détail ont représenté environ 60 % du chiffre d'affaires total des actions A à la fin de 2022, a déclaré en novembre le président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Yi Huiman.

Ma, un Shanghaien d'une quarantaine d'années, fait partie des dégoûtés.

"J'ai demandé autour de moi quelles actions et quand je devrais acheter au cours du dernier mois, dans les groupes WeChat, auprès de mes amis investisseurs en actions vétérans et sur les médias sociaux", a déclaré Ma, qui préfère utiliser son nom de famille.

"Mais je n'ose pas encore entrer sur le marché. La volatilité au jour le jour m'inquiète car je n'ai pas beaucoup d'argent de côté à investir. Les pertes de l'année dernière ont été si lourdes."

Le redressement du marché national des actions A depuis novembre a été stimulé par le retour des flux de capitaux étrangers qui parient sur le rebond de la deuxième plus grande économie du monde.

Mais les données montrent que pratiquement aucun compte d'investisseur n'a été ouvert et que le financement sur marge auquel les investisseurs particuliers ont généralement recours a atteint un plateau. Une hausse de l'épargne des ménages suggère également qu'ils sont devenus prudents.

Le marché des actions A a enregistré 844 800 nouveaux investisseurs en janvier, soit environ 36 % de moins que l'augmentation enregistrée un an plus tôt, selon le China Securities Depository and Clearing.

Sans cette offre de détail, l'indice CSI 300, l'indice des valeurs vedettes de l'action A, n'a augmenté que de 17 % depuis la fin octobre, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises, coté à Hong Kong, a augmenté de 44 %.

Winnie Wu, stratège en actions chinoises chez BofA Securities, estime qu'il est possible de réaliser de nouveaux gains sur les actions, mais si la prudence des investisseurs persiste, "dans le scénario de l'ours, le marché pourrait être volatile".

Les investisseurs particuliers attendent des signaux politiques plus clairs, a déclaré Lei Meng, stratège actions Chine chez UBS Securities.

"Certains investisseurs surveillent la force et le rythme de la reprise économique cette année tout en attendant les signaux politiques des deux prochaines sessions", a déclaré Meng, faisant référence au rassemblement parlementaire annuel en mars au cours duquel Pékin dévoile les objectifs économiques.

RECHERCHE DE PERSPECTIVES PLUS FAVORABLES

Qu'il s'agisse de la "génération Z" ou des retraités, les investisseurs se disent optimistes mais ne prévoient d'investir davantage que lorsque les perspectives économiques s'amélioreront.

Li, un investisseur d'une quarantaine d'années, déclare : "Je n'ai pas l'intention d'investir en bourse pour le moment. L'argent pourrait y entrer, mais pourrait ne jamais en ressortir".

D'autres resteront fidèles à leurs habitudes d'achat, comme Sun, la trentaine, qui a déclaré qu'elle s'en tiendrait à son plan d'investissement automatique actuel et ne modifierait pas ses placements en 2023.

Des vues trop optimistes sur l'immobilier et l'assouplissement des réglementations technologiques sont également des raisons pour lesquelles les investisseurs doivent être prudents, préviennent les analystes.

"Nous nous attendons à ce que la reprise de la croissance perde un peu de son élan au cours du second semestre de cette année", a déclaré Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

Soulignant l'aversion au risque, les dépôts des ménages chinois ont augmenté d'un montant record de 17,8 trillions de yuans (2,61 trillions de dollars) en 2022, dépassant de loin la croissance de 9,9 trillions de yuans en 2021.

Zhou, un investisseur quinquagénaire basé à Shanghai, privilégie les certificats de dépôt aux actions car ils sont moins risqués et moins volatils. "Nous ne pouvons pas mettre tous les œufs dans le même panier", a-t-il déclaré.

Toutefois, les dépôts excédentaires finiront probablement par se retrouver sur le marché des actions lorsque les ménages deviendront moins averses au risque, a déclaré Wei He, économiste spécialiste de la Chine chez Gavekal Dragonomics.

"Les liquidités qui dorment dans les dépôts bancaires sont donc plus susceptibles de revenir dans les actifs financiers que dans une consommation supplémentaire", a-t-il déclaré.

(1 $ = 6,8201 yuans chinois)