La forte chute des obligations américaines depuis le début du mois d'avril incite certains investisseurs à envisager d'allouer davantage de fonds à la classe d'actifs afin d'obtenir des rendements plus élevés avant les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, une perspective qui reste l'hypothèse de base des investisseurs malgré la résilience de l'économie américaine.

Les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, ont grimpé en flèche ces dernières semaines après une série de données économiques solides et trois mois consécutifs d'inflation montrant un rebond des pressions sur les prix, ce qui a repoussé les attentes quant à la date à laquelle la Réserve fédérale commencerait à réduire ses taux. Le rendement de référence à 10 ans s'est approché des 5 %, un niveau atteint pour la dernière fois en octobre, pour la première fois en 16 ans.

Mais pour beaucoup, la baisse des prix des obligations est l'occasion d'augmenter ce que l'on appelle la duration - ou la sensibilité aux taux d'intérêt d'un portefeuille obligataire - parce que la banque centrale américaine a signalé que la prochaine évolution probable des taux d'intérêt sera une baisse. Les gestionnaires de fonds augmentent la duration en achetant des obligations sur l'ensemble de la courbe qui bénéficient le plus d'un mouvement des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations augmente.

"Nous sommes toujours dans le scénario d'une croissance économique forte et d'une Fed qui a tendance à assouplir sa politique. C'est un climat plutôt favorable", a déclaré Ashok Varadhan, coresponsable des services bancaires et des marchés mondiaux chez Goldman Sachs. Il s'attend à ce que les investisseurs délaissent les liquidités au profit de produits à revenu fixe à haut rendement tels que les prêts hypothécaires, le crédit et les marchés émergents.

Jim DeMare, président des marchés mondiaux chez Bank of America, a déclaré que les investisseurs voyaient une valeur relative dans les produits hypothécaires et titrisés, même s'il a mis en garde contre l'incertitude des marchés.

Greg Wilensky, responsable des titres à revenu fixe américains et gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors, a acheté des obligations d'entreprises et des obligations titrisées, en particulier dans la partie courte à intermédiaire de la courbe. "Après avoir réduit la duration de manière significative après la forte hausse du quatrième trimestre (de 2023), nous avons commencé à ajouter de la duration à mesure que les rendements augmentaient", a-t-il déclaré.

Les obligations se sont redressées à la fin de l'année dernière, lorsque l'inflation s'est ralentie et que la Réserve fédérale a signalé qu'elle avait probablement atteint un sommet dans ses hausses de taux d'intérêt, ce qui a encouragé les amateurs d'obligations qui avaient déjà investi dans les titres à revenu fixe à mesure que les rendements augmentaient.

Depuis lors, cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu : l'inflation ne bouge pas et les responsables de la Fed ont signalé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'urgence à adopter une politique monétaire moins restrictive. Certains d'entre eux sont même ouverts à une nouvelle hausse si l'inflation rebondit.

Depuis le début de l'année, les rendements des bons du Trésor ont été négatifs (moins 3,8 %), selon l'indice ICE BofA des bons du Trésor à 7-10 ans. Même les obligations d'entreprise de qualité, qui ont fait l'objet d'une demande massive cette année, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés que les bons du Trésor, plus sûrs, ont enregistré des rendements de moins 2,3 % depuis le début de l'année.

BAISSE DE CONFIANCE

Pourtant, alors que les rendements se rapprochent de 5 %, plusieurs investisseurs obligataires affirment qu'ils ne paniquent pas et qu'ils privilégient l'exposition aux taux d'intérêt, même si le maintien de ces positions pourrait être douloureux à court terme.

"Nous aimons le commerce de la durée et nous ne voyons pas les taux augmenter beaucoup plus", a déclaré Alex Morris, directeur des investissements de F/m Investments. "Il n'y a pas de mal à être un peu en avance sur ce marché, et en ce moment vous obtenez des rendements réels positifs parce que les taux d'intérêt nominaux sont suffisamment élevés pour que vous soyez payé pour faire ce marché, donc il n'y a pas de mal à rester là", a-t-il ajouté.

Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord.

Les investisseurs sont moins optimistes quant à la baisse de l'inflation, 38 % d'entre eux s'attendant à des rendements plus faibles au cours des 12 prochains mois, contre 62 % en décembre, selon une enquête menée par BofA Securities auprès des gestionnaires de fonds. Les allocations d'obligations ont enregistré ce mois-ci la plus forte baisse mensuelle depuis 2003, selon cette enquête.

Par ailleurs, les traders des contrats à terme liés aux taux directeurs de la Fed prévoyaient vendredi moins de deux réductions des taux d'intérêt en 2024, ce qui constitue la perspective la plus optimiste pour les taux d'intérêt depuis le début de l'année.

Le pic des rendements de l'année dernière a précédé un rallye obligataire soutenu par une baisse de l'inflation et par le fait que la Fed a fait savoir qu'il était temps de s'engager dans une direction plus dovish.

Cette fois-ci, après trois surprises consécutives à la hausse de l'inflation, la confiance en un relâchement des pressions sur les prix est plus faible, a déclaré Anthony Woodside, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe américains chez LGIM America.

"Il est un peu trop tôt pour allonger la durée", a-t-il déclaré.