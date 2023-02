Analyse-Les investisseurs envisagent des plans de bataille face au risque de conflit entre la Chine et Taïwan

Les gestionnaires de fonds disent qu'ils reçoivent davantage de questions de la part de leurs clients sur les probabilités d'une invasion de Taïwan par la Chine. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait effectué de transactions spécifiques liées à ce risque, leur exposition globale à la Chine a été réduite pour d'autres raisons géopolitiques, et Taïwan figure en bonne place dans les plans d'allocation d'actifs.

Taïwan est depuis longtemps un point sensible dans les relations entre les États-Unis et la Chine, qui ont été mises à rude épreuve ces dernières semaines après qu'un ballon espion chinois présumé a été abattu et que les États-Unis ont étendu un programme dans lequel leurs troupes aident à former les forces taïwanaises.

Les déclarations du président chinois Xi Jinping lors du Congrès du Parti communiste d'octobre, au cours duquel il a remporté un troisième mandat sans précédent, avaient déjà fait monter le niveau d'alerte après qu'il eut répété que la Chine poursuivrait le contrôle de l'île autonome et ne renoncerait jamais au droit d'utiliser la force.

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'est engagée à plusieurs reprises à maintenir la paix et à éviter toute provocation. Elle a proposé des pourparlers avec la Chine, mais a également déclaré que Taïwan se défendrait en cas d'attaque.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année dernière a également rendu les investisseurs plus méfiants vis-à-vis du risque de guerre, selon les analystes.

"En Europe, étant donné que certains investisseurs ont ... fait pas mal de pertes en Russie, du point de vue de la gestion du risque, ils ne peuvent pas se permettre si quelque chose tourne mal dans le détroit de Taiwan", a déclaré un analyste principal d'une société de fonds américaine, qui a refusé d'être nommé en raison de la sensibilité du sujet.

Il affirme que de nombreux clients ont demandé comment y réfléchir, et que c'est un risque que sa société surveille.

"Le risque n'a pas encore atteint le point où il faut vraiment prendre des mesures décisives, comme réduire l'exposition ici ou là", a-t-il déclaré.

Le Cross-Strait Risk Index de Goldman Sachs, qui évalue l'intensité du risque géopolitique entre Taïwan et la Chine continentale, a atteint un niveau record en août dernier après le voyage à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Il s'est modéré depuis.

"Nous sommes à des niveaux similaires à ceux d'il y a un an, après un pic après l'invasion russe en Ukraine. Toutefois, le niveau est relativement plus élevé que la moyenne en 2021", a déclaré Alvin So, stratège chez Goldman Sachs.

Les spreads sur les swaps de défaut de crédit à 5 ans taïwanais se maintiennent à 176 points de base depuis mars dernier, soit près de 30 pb de plus que là où ils étaient au début de l'année dernière.

"Les 12 à 18 derniers mois nous ont appris que nous ne pouvons rien prendre pour acquis en matière de géopolitique", a déclaré Will Malcolm, gestionnaire de portefeuille chez Aviva Investors.

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le plus haut diplomate du pays, Wang Yi, a déclaré que les "forces indépendantistes" de Taïwan étaient incompatibles avec la paix.

"Si nous voulons maintenir la paix dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer résolument à l'indépendance de Taïwan et nous devons maintenir résolument la politique d'une seule Chine", a-t-il déclaré lors de la Conférence sur la sécurité de Munich le 18 février.

FAIBLES CHANCES, CHOC ÉLEVÉ

"De manière réaliste, s'il y a finalement un conflit entre la Chine et Taïwan, je pense que les ramifications seront bien plus graves que de s'inquiéter nécessairement de savoir quelle société vous devriez détenir sur les marchés", a déclaré M. Malcolm. "Même si vous parquiez tous vos actifs aux États-Unis, vous seriez toujours très significativement exposé étant donné les profonds liens économiques directs et indirects avec la Chine et Taïwan."

Certains fonds ont réduit leur exposition à la Chine et recherchent plutôt des noms qui offrent une isolation des tensions géopolitiques.

Jordan Stuart, gestionnaire de portefeuille client chez Federated Hermes, dit avoir réduit l'exposition à la Chine l'année dernière tout en conservant quelques petites actions qui peuvent "passer sous le radar".

"Si les choses restent stagnantes ou s'aggravent, nous nous tournerons vers des valeurs plus industrielles et des cycles de dépenses d'investissement dans le cadre du commerce de délocalisation... au lieu de détenir des sociétés industrielles mondiales exposées à la Chine ou à d'autres pays", a-t-il déclaré. "Je vais aller vers des noms plus petits, plus domestiques, qui joueraient dans ce cycle de capex."

Une invasion chinoise de Taïwan provoquerait également d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des remous sur les marchés mondiaux, comme ceux provoqués par la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le détroit de Taïwan est une route majeure pour les navires transportant des marchandises de l'Asie de l'Est vers les États-Unis et l'Europe. Taïwan est également devenu un front de bataille clé dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des puces.

"La Chine n'aurait pas besoin d'envahir Taïwan ou de s'enflammer réellement pour provoquer des remous dans cette partie du marché", a déclaré M. Stuart. "Ce goulot d'étranglement peut provoquer des perturbations absolues dans l'économie mondiale. Je pense que c'est sous-estimé."