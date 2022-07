Analyse : Les investisseurs meurtris cherchent refuge dans les actions américaines du secteur de la santé

Le secteur des soins de santé a été le plus performant de l'indice S&P 500 au cours du mois dernier, avec une hausse de près de 3 %, alors que le marché en général a légèrement baissé. Le groupe a perdu 8,7 % depuis le début de l'année, ce qui est moins grave que la chute de près de 20 % de l'indice de référence S&P 500 dans son ensemble.

Les stratèges de Goldman Sachs, Morgan Stanley et BofA Global Research font partie de ceux qui favorisent le secteur des soins de santé, étant donné que les activités des entreprises devraient mieux résister que d'autres en cas de ralentissement de l'économie.

"Nous avons le sentiment que c'est l'une des dernières opportunités de jouer la défense à un prix raisonnable", a déclaré Walter Todd, directeur des investissements chez Greenwood Capital en Caroline du Sud.

Greenwood surpondère les actions du secteur de la santé dans ses portefeuilles de grandes capitalisations, notamment les actions de Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific et Pfizer Inc.

Les performances des entreprises du secteur de la santé deviendront plus claires dans les jours à venir, au fur et à mesure que les rapports du deuxième trimestre seront publiés, à commencer vendredi par UnitedHealth Group Inc, la plus grande entreprise de santé américaine en termes de valeur de marché.

Les bénéfices du secteur des soins de santé - qui comprend les grands fabricants de médicaments, les sociétés d'équipement médical, les assureurs de santé et les sociétés de biotechnologie - ont surperformé au cours des dernières périodes de récession. Cela en fait une cible attrayante pour les investisseurs à la recherche d'actifs capables de résister à un éventuel ralentissement, alors que les craintes de récession augmentent dans un contexte de resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Par exemple, alors que les bénéfices globaux du S&P 500 ont chuté pendant neuf trimestres consécutifs au cours de la Grande Récession de 2007-2009, le secteur des soins de santé a affiché une croissance des bénéfices au cours de ces périodes, selon les données IBES de Refinitiv.

Au cours des 25 dernières années, les bénéfices par action du secteur ont augmenté de près de 10 % par an, contre 6,6 % pour le S&P 500, tout en produisant "une croissance annuelle beaucoup plus régulière par rapport au marché en général", selon Eric Potoker, stratège des actions américaines du secteur de la santé au sein du bureau CIO de UBS Global Wealth Management.

"S'ils ont des besoins en matière de soins de santé, c'est généralement l'un des derniers endroits où les gens vont se rationner", a déclaré Potoker.

Les soins de santé restent également relativement plus attrayants que d'autres actions dites défensives sur la base des mesures de valorisation standard.

Selon Refinitiv Datastream, les soins de santé se négocient à 15,7 fois les estimations de bénéfices futurs, contre une moyenne à long terme de 17,5 fois pour le ratio cours/bénéfice. Cela représente une décote de 10 %.

Pendant ce temps, d'autres secteurs défensifs se négocient à des primes par rapport à leurs évaluations historiques - avec les services publics à une prime de plus de 30% et les biens de consommation de base à une prime de 12%.

Contrairement aux actions du secteur de la santé, les services publics et les produits de consommation courante, à 19,4 fois et 20,1 fois respectivement, se négocient également au-dessus du ratio C/B de 16,1 fois de l'ensemble du S&P 500.

"Nous trouvons que d'autres secteurs traditionnellement défensifs, y compris les services publics et les produits de base, sont chers par rapport au marché en général", a déclaré Tony DeSpirito, responsable des investissements en actions fondamentales américaines chez BlackRock, dans ses perspectives d'actions pour le troisième trimestre, dans lesquelles il décrit "une opportunité sous-estimée dans les actions du secteur de la santé".

Bien sûr, si les investisseurs deviennent plus optimistes quant à l'économie, cela pourrait les amener à délaisser les actions du secteur de la santé pour des actions plus sensibles au cycle, comme les financières ou les industrielles.

Depuis des années, le secteur des soins de santé est également confronté aux inquiétudes persistantes des investisseurs concernant les changements réglementaires, en particulier en ce qui concerne les mesures américaines potentielles visant à maîtriser les prix des médicaments sur ordonnance, ce qui a créé un nuage sur les actions. Dans les mois à venir, les démocrates du Congrès américain pourraient essayer de faire passer un projet de loi sur le prix des médicaments, et "les actions biopharmaceutiques pourraient être volatiles si la législation progresse", ont déclaré les analystes de SVB Securities dans une obligation.