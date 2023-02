Analyse-Les investisseurs recherchent des actifs non corrélés, car ils craignent un retour de la volatilité.

L'an dernier, la flambée des taux d'intérêt a provoqué une rare dégringolade des actions et des titres à revenu fixe, mettant à mal les stratégies de diversification traditionnelles telles que le portefeuille 60/40 et suscitant une demande pour des investissements visant à offrir des rendements non corrélés aux marchés plus larges.

Tant les actions que les obligations ont rebondi jusqu'à présent cette année. Pourtant, certains acteurs du marché sont convaincus que la lutte de la Réserve fédérale contre l'inflation maintiendra la volatilité des marchés et allouent des fonds à des investissements dits alternatifs.

"Compte tenu de tout ce que nous voyons en ce moment, l'environnement macroéconomique actuel n'est pas le plus favorable aux actions", a déclaré Chung Ma, directeur général du Portfolio Solutions Group du Virginia Retirement System, qui supervise environ 100 milliards de dollars.

VRS a augmenté son allocation aux commodity trading advisors, ou CTA - des fonds qui cherchent à exploiter les tendances de prix dans une série de classes d'actifs - de 20 à 25 % au cours de l'année dernière. Le fonds prévoit d'avoir entre 300 et 500 millions de dollars dans ces stratégies d'ici la fin de l'année.

Idéalement, de tels investissements génèrent un "flux de rendements qui peuvent vous donner une conduite plus douce", a déclaré Ma.

Les CTA et les fonds de managed futures font partie de plusieurs types d'investissements alternatifs qui ont explosé au milieu de la volatilité de l'année dernière, faisant passer leurs actifs de 348 milliards de dollars au début de 2022 à 362 milliards de dollars, selon l'indicateur BarclayHedge Fund Flows.

Bon nombre de ces stratégies ont enregistré des gains impressionnants. L'indice SG Trend, qui suit les rendements des 10 plus grands fonds de managed futures, a augmenté de 27,35 % l'année dernière, contre une baisse de 19,4 % pour le S&P 500.

Ces types de rendements ne sont toutefois pas typiques, et la performance des CTA a été plus discrète sur des marchés moins volatils. L'indice SG Trend a enregistré un gain annuel moyen de 6,52 % depuis 2000, contre un rendement total de 7,94 % pour le S&P 500.

"Ce n'est pas une panacée, cela ne fonctionne pas tout le temps", a déclaré Maria Vassalou, co-CIO des solutions multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management. "Mais dans des périodes comme celle de l'année dernière ... le suivi des tendances a tendance à bien fonctionner."

Les investisseurs baissiers affirment que les marchés vont probablement rester agités. Le rapport sur l'emploi américain de la semaine dernière a renforcé les attentes quant au niveau auquel la Fed devra augmenter les taux pour refroidir l'économie, un message renforcé par le président de la Fed, Jerome Powell, mardi.

Le S&P 500 est en hausse de 6,73 % depuis le début de l'année et les rendements des bons du Trésor à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix, sont en baisse de 16 points de base.

"Bien que les tendances exactes puissent changer, un environnement macro volatil persiste probablement cette année", a déclaré Jordan Brooks, principal et co-responsable du groupe Macro Strategies chez AQR, qui supervise environ 100 milliards de dollars. Le fonds Managed Futures Strategy HV de la société a enregistré un rendement de 50 % en 2022.

Les investisseurs se tournent également vers les marchés du crédit privé, où ils espèrent générer des revenus réguliers, éviter la volatilité et se couvrir contre l'inflation en prêtant à des entreprises privées.

Les marchés privés ont levé 216,9 milliards de dollars en 2022, ce qui porte les actifs à 1,4 billion de dollars en juin 2022, contre 311 milliards de dollars en 2010, selon le fournisseur de données Preqin.

Candice Bangsund, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille pour la répartition mondiale des actifs chez Fiera Capital, un gestionnaire d'actifs basé à Montréal dont les actifs s'élèvent à environ 118 milliards de dollars, a augmenté les allocations aux stratégies de crédit privé, ainsi qu'à l'immobilier et aux infrastructures.

Mme Bangsund s'attend à ce que les investissements rapportent entre 5 % et 8 % par an dans "ce que nous prévoyons être un environnement macroéconomique en récession et potentiellement plus volatile", a-t-elle déclaré.

Une étude réalisée par State Street en 2023 a révélé que 68 % des investisseurs prévoient d'augmenter leur allocation aux marchés privés au cours des deux ou trois prochaines années.

Les investisseurs sur les marchés de crédit privés assument leur part de risque. La société d'investissement alternatif Blackstone a vu une vague de rachats de son fonds d'investissement immobilier non coté de 69 milliards de dollars l'année dernière, en raison d'inquiétudes quant à sa lenteur à ajuster les valorisations dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Vassalou, de Goldman Sachs, pense que les corrélations entre les classes d'actifs reviendront probablement à la normale en 2023, ce qui facilitera la diversification des investisseurs en actions et en obligations.

D'autres affirment que la volatilité pourrait ne pas se résorber aussi rapidement. Erik Knutzen, responsable des investissements multi-actifs chez Neuberger Berman, pense que l'inflation restera relativement élevée, ce qui pèsera sur les actions et les obligations si la Fed maintient une politique monétaire stricte. Il a constaté une plus grande demande de la part des clients pour des investissements non corrélés au cours des derniers mois.

"Le nouvel environnement pour un certain nombre d'années à venir est susceptible d'avoir une inflation structurelle plus élevée", a-t-il déclaré. "Dans cet environnement, les actions et les obligations seront probablement plus corrélées."