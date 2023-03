Effrayés par une rafale de données économiques et inflationnistes américaines plus chaudes que prévu le mois dernier, les investisseurs relancent les stratégies commerciales qui parient sur un pic plus élevé des taux d'intérêt.

Le recalibrage des attentes en matière d'inflation a conduit certains investisseurs à parier sur un taux directeur de 6 %, voire plus. Les actifs à risque comme les actions et les obligations d'entreprises qui ont bénéficié d'un récit désinflationniste de plusieurs mois jusqu'à la fin du mois de janvier ont perdu leur élan, les traders cherchant maintenant à s'abriter dans des actifs plus sûrs comme les bons du Trésor ou les liquidités.

"Le mois dernier a été un peu un signal d'alarme", a déclaré Doug Fincher, gestionnaire de portefeuille chez Ionic Capital Management et co-gestionnaire de portefeuille d'un fonds négocié en bourse de protection contre l'inflation. "Les gens ne l'apprécient pas encore assez, mais nous constatons définitivement un regain d'intérêt pour les produits de type inflation", a-t-il ajouté.

Les paris sur une hausse plus agressive des taux par la Réserve fédérale ont gagné en traction sur les marchés monétaires. La probabilité que la Fed puisse augmenter les taux jusqu'à 6 % en septembre, date à laquelle les traders de contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient un pic des taux, s'élevait à plus de 13 % lundi, contre environ 8 % une semaine plus tôt, selon les données du CME Group.

Alfonso Peccatiello, directeur général de The Macro Compass, une société de stratégie d'investissement macroéconomique mondiale, a déclaré que des preuves anecdotiques provenant de clients du secteur des fonds spéculatifs montraient un "grand intérêt" pour les structures commerciales qui parient sur le fait que le taux directeur de la Fed atteindra 6 % ou plus d'ici décembre, et que les taux d'intérêt resteront supérieurs à 5 % d'ici juin prochain.

Ces transactions sont souvent mises en œuvre par le biais d'options, en particulier en pariant sur l'orientation du taux de financement au jour le jour décroché (SOFR) - avec un pari "oui ou non" sur un niveau supérieur à 6 % le principal facteur de rentabilité de la transaction, a déclaré Peccatiello.

La plateforme de négociation Tradeweb a déclaré avoir vu le volume quotidien moyen des swaps d'inflation - des produits dérivés utilisés pour couvrir le risque d'inflation - augmenter de 23 % en glissement mensuel en février.

Avec des prévisions d'inflation plus élevées qui font grimper les rendements des obligations à court terme plus haut que ceux à plus long terme, certains investisseurs hésitent à s'engager dans des échéances de dette à l'extrémité longue de la courbe de rendement du marché obligataire.

Anthony Woodside, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe américains chez LGIM America, a déclaré que la sous-pondération du crédit aux entreprises en faveur d'actifs sans risque tels que les bons du Trésor était une façon de jouer le thème "plus haut pour plus long" au cours des prochains mois.

"Alors que les rendements tout compris semblent attrayants, les écarts de crédit des entreprises semblent trop serrés étant donné que nous nous dirigeons probablement vers un ralentissement dans un contexte de politique monétaire restrictive", a-t-il déclaré, en faisant référence aux prévisions selon lesquelles le resserrement monétaire pourrait éventuellement déclencher un fort ralentissement économique.

En dehors des titres à revenu fixe, l'ajout d'une exposition aux matières premières pourrait être un moyen de tirer parti de la demande à l'origine de l'impulsion actuelle des économies mondiales.

"La Chine étant une source importante de demande, nous voyons un potentiel de pression à la hausse sur les prix du pétrole dans les trimestres à venir. Le cuivre peut en bénéficier pour des raisons similaires", a déclaré Woodside.

ANTICIPATION DE LA FED

Les investisseurs qui tentent de prévoir les mouvements de la Fed se concentreront sur le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès mardi, qui précède la prochaine réunion de fixation des taux de la Fed les 21 et 22 mars.

Les traders s'attendent largement à ce que la banque centrale augmente les taux de 25 points de base, bien que la probabilité d'une hausse de 50 points de base s'élevait à environ 30 % lundi, selon les données de CME Group.

L'année dernière, la Réserve fédérale américaine a relevé les coûts d'emprunt au rythme le plus rapide en 40 ans, mais elle a réduit sa hausse à un quart de point de pourcentage le mois dernier.

Sur le marché, les prix ont évolué dans l'attente de hausses de taux plus agressives, car les dernières données économiques reflètent un marché de l'emploi tendu et une inflation qui reste élevée, ravivant les craintes que la Fed ne doive recourir une fois de plus aux mêmes hausses massives des taux d'intérêt qui ont martelé les actions et les obligations l'année dernière.

Un indicateur des attentes en matière d'inflation, tel que le taux d'équilibre sur les titres du Trésor américain à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS), est passé de 2,12 % en janvier - le plus bas en près de deux ans - à environ 2,5 %, son plus haut niveau depuis novembre.

Graphique : Taux d'équilibre

Les rendements des obligations d'État américaines ont grimpé en flèche en février, le rendement de référence à 10 ans ayant atteint plus de 4 % la semaine dernière, son plus haut niveau depuis novembre. Les rendements à deux ans, qui reflètent plus fidèlement les attentes en matière de politique monétaire, ont gagné environ 70 points de base depuis le début du mois dernier, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2007, avant la crise financière.

"La Fed pourrait être contrainte d'aller jusqu'à 50 points de base lors de sa prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market si nous obtenons un autre rapport solide sur l'emploi", a déclaré Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, qui voit un taux terminal éventuellement supérieur à 6 %.

"La dynamique de l'économie est si forte qu'il faudra peut-être attendre 2024 avant que le taux des fonds fédéraux n'atteigne un sommet."