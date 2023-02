Analyse - Les investisseurs se méfient des actifs chinois alors que le risque politique augmente

Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 50 % au cours des trois mois précédant la fin janvier, mais les investissements étrangers entrants se sont modérés et l'analyse des courtiers attribue une grande partie du rallye aux fonds spéculatifs à la recherche de gains rapides.

Pour les investisseurs à plus long terme, l'explosion des frictions en conflit ouvert en Ukraine et la consolidation du pouvoir du président Xi Jinping en Chine ont donné à réfléchir alors que la concurrence sino-américaine se réchauffe également.

Plusieurs disent que le danger perçu d'un conflit à travers le détroit de Taiwan a augmenté. D'autres notent que la guerre en Ukraine a solidifié les alliances diplomatiques et commerciales, avec la Chine et l'Occident de plus en plus dans des camps opposés - tous ces éléments représentent de nouveaux risques pour parquer de l'argent dans la deuxième plus grande économie du monde.

"Pour l'investisseur américain, nous devons nous demander si nous permettons le développement économique d'un gouvernement adverse", a déclaré Kevin Philip, partenaire chez Bel Air Investment Advisors à Los Angeles, qui gère 9,5 milliards de dollars d'actifs pour plus de 350 familles, individus et fondations fortunés.

"Pour nos investisseurs qui pourraient avoir cette préoccupation, il y a beaucoup d'autres opportunités loin de la Chine."

RALENTISSEMENT DES FLUX D'ARGENT

Les flux d'argent impliquent que les autres se retiennent également et l'action des prix montre que des mois de gains deviennent agités et inconstants.

Les données mensuelles montrent que les investissements dans les fonds d'actions axés sur la Chine ont atteint un sommet de huit mois de 15,4 milliards de dollars en décembre, mais ont diminué à 4,3 milliards de dollars en janvier. Les mouvements d'argent via le programme Stock Connect qui permet aux étrangers d'accéder aux sociétés cotées en Chine continentale ont également ralenti ce mois-ci pour atteindre environ 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars), contre 64 milliards de yuans en janvier.

"Les gestionnaires de capitaux de longue durée sont quelque peu hésitants à déployer des capitaux frais pour travailler", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note basée sur des réunions d'investisseurs aux États-Unis et au Moyen-Orient, citant "un environnement géopolitique incertain entre les États-Unis et la Chine".

Cette réticence, malgré des rendements potentiels importants - le Shanghai Composite a augmenté de 15 % de fin octobre à fin janvier - suscite des questions plus profondes.

La préoccupation signalée par certains est de savoir si cela fait partie d'une baisse structurelle des actifs chinois, a déclaré Will Malcolm, un gestionnaire de portefeuille basé à Singapour chez Aviva Investors.

Son fonds est surpondéré en actions chinoises et a bénéficié de trois mois de gains. Mais il réduit maintenant cette position, citant la nécessité d'être "un peu plus perspicace" sur l'exposition aux différents secteurs du marché chinois.

Man Numeric, qui gère des actifs pour des fonds souverains, des plans de pension, des fondations et des dotations, a constaté que certains investisseurs institutionnels repensent leurs allocations malgré les opportunités proposées.

"Il y a certains clients qui considèrent le monde comme la Chine dans et hors de la Chine lorsqu'ils pensent aux marchés émergents", a déclaré le PDG Greg Bond.

L'HEURE DES ENCHÈRES ?

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt étranger pour la Chine. Les décideurs de l'étranger attendent peut-être simplement leur heure.

Le fabricant chinois de capteurs Hesai Group a levé 190 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis ce mois-ci.

Alice Shen, associée principale chez VanEck, gestionnaire de fonds basé à Sydney, affirme que la géopolitique est une préoccupation mais qu'il est difficile d'ignorer le poids de l'économie chinoise

"Pour naviguer à travers cela, nous préférons le marché onshore des actions A, qui est généralement plus à l'abri des chocs externes par rapport aux ADR et aux actions H", a-t-elle déclaré.

Kiyong Seong, stratège macroéconomique principal pour l'Asie chez Société Générale à Hong Kong, s'attend à ce que le ton change lorsque les données économiques commenceront à décrire une reprise robuste des dépenses et de la demande.

Cela pourrait attirer des liquidités en un rien de temps, mais le comportement des grands investisseurs jusqu'à présent suggère qu'un grand changement de sentiment sera nécessaire.

"La Chine va faire une grande offensive de charme pour essayer de faire revenir les investisseurs, mais je pense que les investisseurs sont hésitants", a déclaré le responsable des investissements d'un fonds de pension d'entreprise américain, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat car il n'est pas autorisé à discuter publiquement de la stratégie d'allocation.

"Si les gens n'étaient pas hésitants, avec certains des incidents qui se sont produits récemment sur le front géopolitique, vous auriez vu beaucoup plus de capitaux se précipiter en Chine... les gens sont juste un peu méfiants en ce moment."