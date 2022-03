Analyse-Les investisseurs se tournent vers l'Amérique latine dans un contexte de guerre en Europe, mais les risques demeurent.

Les risques sont spécifiques à chaque pays et proviennent principalement de l'exposition aux élections ou d'une nouvelle flambée de l'inflation, selon les analystes.

Les marchés boursiers d'Amérique latine, mesurés en dollars, surperforment les économies plus importantes de près de 25 points de pourcentage cette année, l'indice MSCI Latam étant en hausse de 11 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice des pays développés est en baisse de près de 13 %.

Depuis le début de l'année, les flux étrangers vers les portefeuilles d'actions et d'obligations de l'Amérique latine ont totalisé environ 18 milliards de dollars jusqu'en février, tandis que le reste de l'Amérique latine a attiré un montant net de 7,5 milliards de dollars.

L'invasion ukrainienne, qualifiée d'"opération spéciale" par Moscou, a renforcé l'aversion au risque dans toute l'Europe émergente, mais pourrait contribuer à la surperformance actuelle de l'Amérique latine.

"Au milieu de toute la volatilité actuelle, l'Amérique latine peut avoir quelques opportunités. Certains marchés peuvent être positivement impactés par la hausse des prix des matières premières, et aussi par un volume plus important de flux d'investissement par les gestionnaires de portefeuille des marchés émergents", a déclaré Alfonso Eyzaguirre, PDG de JPMorgan Chase Amérique latine et Canada.

Il a ajouté que les restrictions d'investissement en Russie, en Ukraine et dans les pays voisins peuvent augmenter le poids de l'Amérique latine dans les portefeuilles des marchés émergents.

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi une interdiction des importations de pétrole et d'autres produits énergétiques russes, et le baril de pétrole a atteint cette semaine son prix le plus élevé depuis la mi-2008.

Les monnaies régionales ont également enregistré de meilleures performances cette année. Les quatre devises les plus performantes des marchés émergents par rapport au dollar sont celles du Brésil, de la Colombie, du Pérou et du Chili. Outre les hausses des prix du pétrole et des denrées alimentaires, les mouvements des devises ont renforcé l'effet d'entraînement régional.

"Le principal impact sur l'Amérique latine provient de l'évolution des prix des matières premières, qui semble avoir soutenu des devises comme le real brésilien et le peso colombien. Dans la mesure où il y a des bénéficiaires plus clairs de ces mouvements des prix des matières premières, ce sont les exportateurs de pétrole comme la Colombie", a déclaré William Jackson, économiste en chef des marchés émergents chez Capital Economics.

"Mais la hausse des prix des produits de base aura un coût dans toute la région - elle est susceptible de faire grimper l'inflation, et les banques centrales sont susceptibles de relever les taux d'intérêt de manière plus agressive."

Le cycle de relèvement des taux qui a débuté en Amérique latine avant le virage faucon de la Réserve fédérale a également stimulé la performance des obligations en termes relatifs.

Même si les spreads souverains et quasi-souverains se sont élargis dans l'ensemble des ME, les marchés émergents d'Amérique latine ont connu un élargissement de 72 points de base cette année, tandis que l'Asie est plus large à 92 pb, l'Afrique à 161 pb et l'Europe à 778.

"Mon opinion générale est que si vous êtes un taureau fondamental à long terme, il faut probablement que ce soit le Chili", a déclaré Boris Schlossberg, directeur général de FX chez BK Asset Management.

"Si vous cherchez un rebond à court terme, ou un retournement vraiment fort, c'est le Brésil. Et l'Argentine a une position à long terme ici sur le boom des matières premières - elle est tellement détestée par tout le monde, et est fondamentalement tellement survendue, qu'il y a peu de risque de baisse à ce stade."

Selon lui, les actions brésiliennes, déjà en hausse de 7 % en termes locaux depuis le début de l'année et de près de 20 % en dollars, "seront probablement les plus sensibles à la hausse".

Mais l'incertitude politique, ainsi que l'aversion générale au risque, pourraient entraver la surperformance de la région.

L'élection du Congrès colombien, qui aura lieu ce week-end, donnera une idée plus précise des chances de réussite de la course à la présidence de mai, qui, jusqu'à présent, indique un fort mouvement vers la gauche.

Des attentes similaires existent pour l'élection du Brésil en octobre, tandis que le Chili doit ratifier la réécriture de la constitution faite par une convention majoritairement de centre et de gauche.

"Le Latam reste une région difficile à allouer de manière structurelle étant donné plusieurs événements de risque idiosyncratiques tels que les élections à venir en Colombie et au Brésil, les tensions politiques intérieures au Pérou et une réécriture de la constitution au Chili", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une obligation client lundi.

"Au Mexique, la monnaie et les taux locaux sont susceptibles d'être impactés négativement par une Fed plus faucon et des pressions inflationnistes plus fortes."