Analyse-Les investisseurs se tournent vers les marchés émergents alors que les planètes s'alignent pour la fin du marché haussier du dollar.

L'indice MSCI International Emerging Market Currency est en hausse de près de 5 % par rapport à son niveau le plus bas et a enregistré sa meilleure progression mensuelle depuis environ sept ans en novembre, car les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale ralentira bientôt le rythme de ses hausses de taux d'intérêt ont renforcé les arguments des investisseurs qui parient sur les devises des marchés émergents.

Les signes d'un revirement plus large du sentiment à l'égard du dollar sont visibles dans la baisse de 8 % du dollar par rapport à un panier de devises de marchés développés depuis ses sommets de septembre. Sur les marchés à terme en novembre, les traders spéculatifs sont passés à une position courte nette sur le dollar américain pour la première fois en 16 mois, selon les calculs de Reuters basés sur les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine.

"Les planètes s'alignent pour un marché baissier du dollar", a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie des titres à revenu fixe et des devises chez Amundi US.

Les monnaies des marchés émergents ont surperformé leurs homologues des marchés développés cette année, l'indice MSCI des monnaies des marchés émergents ayant baissé de 5 % depuis le début de l'année, tandis que les pairs du G10 du dollar ont perdu près de deux fois plus.

GRAPHIQUE : Devises des marchés émergents

Outre la possibilité d'un ralentissement des hausses de la Fed, les investisseurs ont cité les attentes d'un assouplissement par la Chine de sa politique stricte de confinement COVID-19 et les rendements comparativement riches que l'on trouve dans de nombreux pays EM comme raisons d'ajouter des positions dans les devises des marchés émergents.

Upadhyaya d'Amundi se concentre sur les devises des pays émergents à haut rendement qui ont des comptes courants équilibrés et des déficits budgétaires plus faibles, notamment le real brésilien, le sol= péruvien et la roupie indienne.

Certains marchés émergents proposent des rendements intéressants, même corrigés de l'inflation. Par exemple, le rendement corrigé de l'inflation des bons du Trésor américain à 10 ans est de 1,08 %, contre 6,07 % pour l'équivalent brésilien.

SURVEILLANCE DE LA CHINE

Les investisseurs se sont réjouis de la perspective d'un changement dans la politique COVID-19 de la Chine, après que de rares manifestations de rue aient augmenté la pression sur les officiels pour assouplir certaines règles. La Chine - la deuxième plus grande économie du monde et un consommateur clé des matières premières produites par de nombreux pays émergents - devrait annoncer un nouvel assouplissement de ses restrictions COVID dès mercredi, selon des sources.

Le yuan chinois est en hausse d'environ 5 % par rapport au dollar depuis fin octobre et a enregistré vendredi sa meilleure performance hebdomadaire par rapport à la devise américaine depuis au moins deux décennies, tandis que l'indice Hang Seng a augmenté de 27 % en novembre, son meilleur mois depuis octobre 1998.

"Je pense que le chat est sorti du sac. Ils ne peuvent pas revenir à leur politique purement restrictive de zéro COVID", a déclaré Jack McIntyre, un gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global.

McIntyre a augmenté son exposition à certaines devises asiatiques, notamment le baht thaïlandais et le ringgit malaisien. La devise thaïlandaise a augmenté de 8 % en novembre, tandis que le ringgit s'est apprécié de 6 %.

Certains investisseurs pensent qu'il est peut-être trop tôt pour parier sur un retournement durable du dollar. Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière qu'il était temps de ralentir le rythme des prochaines hausses des taux d'intérêt, la banque centrale pourrait augmenter les taux plus que prévu alors qu'elle lutte contre la pire inflation depuis des décennies.

Dans le même temps, des signes d'inflation tenace dans les données sur les prix à la consommation américains de la semaine prochaine pourraient relancer les paris sur la politique de faucon de la Fed et stimuler le dollar.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base la semaine prochaine, après une série de hausses de 75 points de base.

À l'inverse, le resserrement des banques centrales dans le monde risque également de déclencher une récession mondiale, un scénario qui, selon certains, pourrait nuire aux devises des marchés émergents et favoriser le dollar.

Un ralentissement mondial "créerait une offre de valeurs refuges et limiterait la capacité de la plupart des devises sensibles au cycle à se reprendre face au dollar", a déclaré Aaron Hurd, gestionnaire de portefeuille senior, devises, chez State Street Global Advisors.

D'autres, cependant, parient que la réouverture de la Chine est de bon augure pour certaines devises des marchés émergents.

Carlos Fernandez-Aller, responsable du trading Global FX et EM Macro chez Bank of America, voit une éventuelle réouverture de la Chine stimuler le baht thaïlandais, qui, selon lui, bénéficiera d'une augmentation du tourisme.

Les analystes de la Société Générale, quant à eux, ont déclaré qu'un assouplissement des restrictions COVID de la Chine pourrait soutenir le rand sud-africain, prévoyant un gain de 18 % en termes de rendement total pour la devise de l'exportateur de matières premières l'année prochaine.

"L'amélioration des fondamentaux, des valorisations et des facteurs techniques plaide en faveur d'une meilleure performance des devises des pays émergents au cours de l'année prochaine", écrit-elle dans un récent rapport.