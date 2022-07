Analyse - Les joueurs macro se débattent avec l'inamovible Banque du Japon

Le Japon est maintenant le seul pays parmi les grandes économies à appliquer des taux d'intérêt proches de zéro, et les fonds spéculatifs et les chasseurs de momentum ont fait du foin en raison de la divergence croissante avec ses pairs qui augmentent les taux, ce qui a frappé le yen.

Alors que la devise atteint des profondeurs jamais vues depuis la fin des années 1990, les paris sur de nouvelles baisses sont réduits et les fonds se sont mis directement sur le chemin de la BOJ - pour vendre à découvert les obligations d'État qu'elle a promis de soutenir sans limite.

L'attrait est un profit inattendu, si la BOJ abandonne sa politique de contrôle de la courbe des rendements (YCC) et que les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans passent de leur plafond de facto de 0,25 % à la juste valeur estimée par Goldman Sachs à environ 0,60 % ou plus.

Pourtant, le prix pourrait être inconfortablement élevé tant que la BOJ reste inébranlable. Ses vastes achats d'obligations ont déformé un marché jusque-là calme et fait grimper en flèche le coût pour ceux qui restent dans un commerce surnommé le "faiseur de veuves" pour sa non-rentabilité notoire.

La BOJ a dépensé plus d'obligations en juin que jamais auparavant, son contrôle du marché a fait grimper les frais d'emprunt des courtiers pour les obligations au comptant les plus populaires jusqu'à 3 % par semaine et les contrats à terme sont devenus diaboliquement volatils.

"(Cela) rend les choses finalement intéressantes", a déclaré Ales Kounty, gestionnaire de portefeuille d'obligations mondiales chez Janus Henderson Investors à Londres.

"Mais le problème est qu'il y a beaucoup de positions à effet de levier, et ce niveau de volatilité va provoquer beaucoup de chocs de VaR", a-t-il ajouté, en faisant référence à la façon dont la valeur à risque, ou la taille de la perte potentielle sur la transaction, peut monter en flèche.

La Banque du Japon n'a donné aucun signe d'un changement de politique, le gouverneur Haruhiko Kuroda ayant même suggéré cette semaine qu'elle prendrait des mesures supplémentaires d'assouplissement monétaire si nécessaire.

Sa réunion de politique générale de la semaine prochaine ne devrait pas réserver de surprise, la banque réitérant son engagement à maintenir une politique ultra-libre. L'inflation japonaise reste relativement faible par rapport aux autres pays et l'économie tiède n'a toujours pas retrouvé ses niveaux pré-pandémiques.

TOURISTES

Le fonds de Kounty s'en tient à une stratégie consistant à utiliser des swaps de taux d'intérêt pour parier que la courbe de rendement artificiellement plate du Japon finira par s'accentuer, ce qui, selon lui, pourrait rapporter moins que de vendre à découvert des obligations mais peut être maintenu avec beaucoup moins de volatilité.

Certains signes indiquent toutefois qu'au moins certains investisseurs ont été effrayés par les fluctuations sauvages du marché obligataire récemment, ou par l'ampleur des achats de la BOJ, et ont commencé à s'éloigner.

Le rendement du cash à 10 ans est passé légèrement en dessous de l'objectif de la Banque du Japon ces derniers jours. La rotation sur le marché des contrats à terme, qui a été populaire auprès des vendeurs à découvert, s'est également fortement éloignée depuis la mi-juin. [JP/]

"Je pense que beaucoup de touristes en seraient sortis pour le moment", a déclaré Jimmy Lim, PDG et directeur des investissements chez Modular Asset Management, un fonds macroéconomique de 950 millions de dollars, qui a réduit une position courte sur les JGB depuis juin.

"Sur le plan de la valeur, vous n'aurez pas beaucoup de hausse à moins d'abandonner complètement les JGB", a-t-il ajouté, car si les décideurs politiques ne faisaient que quelques ajustements, la réaction serait moins dramatique.

"En attendant que cela se produise, vous perdez du report. Potentiellement, si cela se produit à un moment donné l'année prochaine... alors vous pourriez perdre 40% sur le portage et cela réduit votre gain."

QUI CLIGNE DES YEUX EN PREMIER ?

La pression des prix sur les vendeurs à découvert n'est qu'un des nombreux points de pression qui mettent à l'épreuve la résolution des deux côtés de l'échange.

Les investisseurs considèrent l'inflation, qui après des années a finalement atteint l'objectif de 2 % de la BOJ, et la baisse du yen comme des signes avant-coureurs du caractère insoutenable de l'orientation de la politique.

Mais ils sont également nerveux quant à la solidité de la défense par la BOJ d'une expérience politique dont elle a été la pionnière.

Le mois dernier, la BOJ a acheté un montant record de 16,1 trillions de yens (116 milliards de dollars) de JGB, selon un calcul de la Deutsche Bank basé sur les données de la BOJ - plus que le rythme mensuel d'achat de la Réserve fédérale pendant la majeure partie de 2020 et 2021.

Cela a poussé sa participation au marché obligataire au-delà de 50 %, ce qui draine des liquidités, tandis que certains achats ont également entraîné des tensions inattendues sur le marché à terme.

"La rareté des obligations peut s'aggraver, comme cela a été le cas, et certaines émissions peuvent devenir très spéciales, avec une escalade des coûts d'emprunt", a déclaré un gestionnaire de portefeuille d'une société mondiale de gestion d'actifs, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

Bien sûr, les frais d'emprunt élevés des JGB suggèrent également qu'il reste beaucoup d'intérêts à découvert.

BlueBay Asset Management a déclaré par l'intermédiaire d'une porte-parole qu'elle n'a pas récemment modifié son pari sur la capitulation de la BOJ et détient "une position courte en ce qui concerne les rendements japonais".

Mais avec les niveaux de prix où ils sont, il se pourrait que ce pari devienne moins important.

"Du point de vue des fonds spéculatifs, ils veulent toujours avoir quelque chose dans leurs portefeuilles qui sera performant si la Banque du Japon ajuste le contrôle de la courbe des taux à un moment donné", a déclaré David Beale, qui s'occupe des fonds macro chez Deutsche Bank à Singapour.

"Ils le feront au moment où le marché s'y attendra le moins".

(1 $ = 138,2900 yens)