Analyse-Les malheurs politiques et le marasme économique font que les actifs britanniques trouvent peu de preneurs.

Les actions, les obligations et la livre sterling britanniques ressentent toutes le malaise de cet été, et l'optimisme quant à l'amélioration des perspectives reste modéré après que Boris Johnson a déclaré qu'il allait démissionner de son poste de Premier ministre britannique.

Laura Foll, une gestionnaire de fonds qui se concentre sur le marché britannique, par exemple, dit qu'elle peut désigner de nombreuses sociétés britanniques dont les actions sont bon marché. Mais peu d'autres personnes voient les choses de cette façon, dit-elle.

"Nous trouvons des entreprises très faiblement valorisées par rapport à leur cours historique, mais cela n'aide pas le cours de l'action. Il n'y a tout simplement pas cet acheteur marginal", a déclaré la gestionnaire chez Janus Henderson Investors.

Quel que soit le successeur de Johnson, il devra faire face à un contexte économique très incertain qui semble plus difficile que dans d'autres pays développés, quelle que soit la façon dont la politique se déroule.

Même si certains investisseurs s'attendent à ce qu'un nouveau gouvernement déclenche des mesures de dépenses populistes pour renforcer le soutien, la marge de manœuvre est limitée étant donné la chaleur inflationniste de l'économie.

La livre, à son plus bas niveau depuis deux ans par rapport au dollar, a réagi à la démission de Johnson, suggérant qu'après des mois de scandales et d'instabilité, la politique britannique a perdu le pouvoir de choquer les marchés.

"La démission de Boris Johnson ne change pas grand-chose à la réalité macroéconomique du Royaume-Uni ou à la réalité du marché pour la livre", a déclaré Tim Graf, responsable de la stratégie macroéconomique EMEA chez State Bourse. "Le panorama toxique de l'augmentation des coûts des ménages... et le ralentissement de la croissance semblent devoir mettre à l'épreuve tout futur dirigeant."

Les investisseurs étrangers ont voté avec leurs pieds depuis le référendum britannique de 2016 pour quitter l'Union européenne, et cela ne s'est pas relâché. Au cours des six premiers mois de 2022, les investisseurs ont retiré un montant net de 11,3 milliards de livres des fonds d'actions britanniques, selon les données de Lipper, ce qui représente la plus grande sortie semestrielle jamais enregistrée.

En revanche, les fonds d'actions mondiales, également affaiblis par la hausse des taux d'intérêt, ont reçu des entrées nettes de 31,3 milliards de livres, selon Lipper.

Les sorties d'investisseurs sont une nouvelle particulièrement mauvaise à un moment où la force commerciale de la Grande-Bretagne s'est affaiblie. Elle a accumulé un déficit record de la balance des paiements au premier trimestre de l'année, soit 8,3 % du produit intérieur brut, un chiffre qui pourrait être révisé...

(Graphique : Compte courant du Royaume-Uni,

Le Fonds monétaire international prévoit que la Grande-Bretagne sera le plus mauvais élève économique du G7 en 2023.

"La situation économique du Royaume-Uni est assez effrayante. Je pense que nous allons avoir la pire performance du G7, peut-être même du G20, à l'avenir", a déclaré Mark Peden, directeur des investissements, actions mondiales, chez Aegon Asset Management.

"Je ne m'exposerais certainement pas du tout au consommateur britannique".

FLUX DE TIRAGE

Avec une inflation qui devrait atteindre 11 % en 2022, les consommateurs limitent effectivement leurs dépenses, avec des détaillants tels que le détaillant d'appareils électroménagers Currys et le supermarché Sainsbury qui ont averti cette semaine de la baisse de leurs ventes.

L'indice FTSE 100, riche en matières premières, a surperformé les marchés d'actions plus larges en 2022, mais l'indice FTSE 250, qui regroupe des sociétés plus petites et plus axées sur le Royaume-Uni, a chuté de 20 % - en ligne avec l'indice MSCI World.

Les fonds investis dans les sociétés britanniques à petite et moyenne capitalisation ont subi des sorties nettes de 3,2 milliards de livres depuis le début de l'année, selon Lipper, soit plus que toute autre année depuis au moins 2000.

Il y a maintenant des vents contraires pour le FTSE 100 aussi si la détérioration de la situation mondiale nuit aux prix des matières premières.

"S'il y a une récession mondiale, le FTSE en subira également les conséquences", a déclaré Salman Baig, gestionnaire de portefeuille chez le gestionnaire d'actifs Unigestion.

MARCHE SUR LA CORDE RAIDE

Face à une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies et à des taux d'intérêt en hausse, les investisseurs ont également délaissé les obligations britanniques cette année, selon les données d'eVestment - bien qu'il s'agisse d'une tendance observée à l'échelle mondiale, les investisseurs se retirant des actifs à revenu fixe.

(Graphique : PIB britannique,

Un nouveau gouvernement britannique pourrait mettre en œuvre des réductions d'impôts et des augmentations de dépenses pour stimuler la croissance et séduire les électeurs. Mais comme l'a averti jeudi l'Office for Budget Responsibility, le fardeau de la dette de la Grande-Bretagne pourrait plus que tripler au cours des 50 prochaines années pour atteindre 320 % du PIB annuel, à moins que les impôts ne soient augmentés.

Cela laisse la BoE dans une position peu enviable. Le gouverneur Andrew Bailey a déclaré que l'inflation britannique restera durablement élevée plus longtemps que dans d'autres économies, même si la dynamique économique ralentit.

Même après sa chute de 12 % depuis le début de l'année, les spéculateurs parient que la livre sterling va encore baisser, selon les données de positionnement de la Commodity Futures Trading Commission.

Sunil Krishnan, responsable des fonds multi-actifs chez Aviva Investors, a acheté des obligations d'État britanniques, croyant que la BoE va marquer une pause dans le relèvement des taux avant de s'approcher des niveaux de 3 % d'ici mars de l'année prochaine que le marché prévoit.

Chaque banquier central marche sur une corde raide en essayant de maîtriser l'inflation sans déclencher de récession, a déclaré Krishnan à Reuters, mais en Grande-Bretagne, cette corde raide est "encore plus étroite et plus bancale".