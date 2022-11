Analyse-Les marchés chinois s'accrochent aux pailles de réouverture de l'économie

Les autorités n'ont rien dit sur l'assouplissement de la politique de taux zéro qui a fait de la Chine une aberration mondiale, en maintenant les infections à un niveau bas mais en malmenant la deuxième plus grande économie du monde. En effet, les annonces officielles ont soutenu l'approche du "zéro dynamique".

Près de trois ans après la première détection du coronavirus dans le centre de la Chine, le nombre de cas quotidiens a atteint vendredi son plus haut niveau depuis six mois. Le président Xi Jinping a approuvé l'approche stricte du COVID lors d'une importante réunion du Parti communiste le mois dernier et les médias d'État ont répété à plusieurs reprises que le COVID zéro était essentiel pour protéger la vie des gens.

Même le message non vérifié publié mardi sur les médias sociaux qui a déclenché l'exubérance du marché indiquait qu'un "Comité de réouverture" ne viserait pas à assouplir les restrictions avant mars.

Pourtant, les investisseurs se sont rués sur le marché, ajoutant plus de mille milliards de dollars à la valeur des marchés boursiers en un peu plus de quatre jours. L'indice de référence CSI300 a bondi de plus de 6 % cette semaine, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong est en hausse de près de 9 % - sa meilleure semaine en une décennie.

"La Chine va-t-elle ouvrir ou non ? C'est ce dont les investisseurs se soucient le plus en ce moment", a déclaré Qi Wang, PDG de MegaTrust Investment (HK).

"Je ne sais pas si la rumeur est vraie ou non. Mon opinion est que la Chine devra éventuellement (s'ouvrir)... en raison de la priorité accordée à la croissance économique."

Le bond des cours des actions et le rallye du yuan de vendredi ont été favorisés par des rapports selon lesquels les inspections américaines des audits des entreprises chinoises se sont terminées plus tôt que prévu et que Pékin travaille sur un plan visant à mettre fin à un système qui interdit les vols individuels pour avoir fait entrer des passagers infectés par le COVID.

Les investisseurs ont sauté sur les secteurs qui bénéficieraient de la réouverture, comme le tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Les géants de la technologie avec des cotations américaines ont mené la charge après les nouvelles de l'audit.

Chine, HK stocks market cap

L'ÉPREUVE DE L'HISTOIRE

Mais des têtes plus froides préviennent que la trajectoire de l'assouplissement des règles COVID en Chine ne ressemblera pas aux graphiques boursiers de cette semaine.

La réouverture de la COVID prendra probablement "une approche régulière et graduelle", similaire à la longue mais réussie libéralisation économique de la Chine, a déclaré Zhang Kaihua, un gestionnaire de fonds spéculatifs basé à Nanjing.

"Je ne pense pas que la Chine va dévier vers des ouvertures à l'occidentale car si c'est une erreur, la conséquence serait insupportable."

Il a rejeté les rumeurs de cette semaine comme une simple excuse pour gonfler des actions malmenées, disant que les dirigeants chinois ont besoin de temps pour "prendre la bonne décision qui résiste à l'épreuve de l'histoire."

Même après la reprise, l'indice CSI300 est en baisse de 24 % cette année.

Yin Peixin, directeur des investissements chez Shanghai Jianlong Asset Management Co. a déclaré : "Si nos dirigeants ne s'en tiennent pas à l'objectif zéro COVID, la Chine sera plongée dans une situation infernale."

Les infections feraient un bond, les systèmes médicaux s'effondreraient, il y aurait une grave pénurie de main-d'œuvre et l'inflation grimperait en flèche, a déclaré Yin.

Mais certains pensent que la Chine doit trouver un équilibre entre le contrôle du COVID et la croissance économique, qui subit une pression intense alors que le reste du monde s'ouvre et choisit de vivre avec le COVID.

"Il est vrai que le COVID zéro protège la vieille génération. Mais le COVID zéro a des coûts importants pour la jeune génération, donc je pense que la Chine fera un compromis après avoir considéré tous les facteurs", a déclaré Liqian Ren, un directeur chez WisdomTree Investments Inc.

Des signes croissants suggèrent que les restrictions du COVID sont déjà en train de devenir moins strictes qu'il y a plusieurs mois, même si le zéro COVID demeure, a déclaré Wang de MegaTrust. Les ouvertures à Hong Kong "montrent que la Chine veut vraiment rouvrir son économie", a-t-il dit.

Jason Lui, responsable de la stratégie pour l'Asie de l'Est chez BNP Paribas, a déclaré que le rallye ne pourra probablement pas être soutenu s'il n'y a pas d'annonce officielle sur la politique COVID dans les semaines à venir, étant donné d'autres vents contraires économiques.

"L'esprit de réouverture est bien compris par le marché, mais il faut des preuves concrètes et une annonce pour soutenir les mouvements du marché que nous avons vus la semaine dernière", a déclaré Lui.