Les obligations d'État italiennes, qui sont généralement parmi les premières à être abandonnées par les investisseurs paniqués lorsqu'une crise mondiale s'installe, ont été absentes du maelström déclenché par les récentes turbulences bancaires, et ont même surpassé les performances de leurs homologues européennes.

Les obligations italiennes, dont les rendements sont presque deux fois plus élevés que ceux de l'Allemagne, mieux notée, en compensation des prêts accordés à l'un des pays les plus endettés du monde, sont considérées comme un indicateur du risque en Europe du Sud.

Pourtant, alors que deux banques américaines se sont effondrées et que le Crédit suisse a été sauvé, les perspectives économiques et politiques plus favorables de l'Italie ont permis d'amortir la tempête. Les rendements des obligations italiennes à 10 ans ont baissé de 60 points de base depuis le début de l'année.

Les obligations italiennes ont rapporté 4,1 % depuis le début de l'année, contre 2,9 % pour l'ensemble des obligations d'État de la zone euro.

L'écart de 185 points de base par rapport à l'Allemagne, qui fait l'objet d'une grande attention, est bien inférieur aux pics observés lors des précédents épisodes de stress mondial et n'a pratiquement pas bougé par rapport aux niveaux de début mars.

"L'écart entre l'Italie et l'Allemagne ne tient pas vraiment compte du risque que quelque chose tourne mal", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire principal de portefeuilles de titres à revenu fixe chez Allianz Global Investors.

Les investisseurs se sont d'abord inquiétés des antécédents d'extrême droite et de la rhétorique enflammée de la Première ministre Giorgia Meloni lorsque son bloc a remporté les élections en septembre dernier.

Mais ces inquiétudes se sont atténuées à mesure que le ton de Mme Meloni s'est modéré depuis son entrée en fonction. Son budget, qui augmente les dépenses et les réductions d'impôts, a reçu le feu vert de l'Union européenne et l'économie s'est mieux comportée que prévu, avec un objectif de croissance pour 2023 qui devrait être révisé à 1 %, contre 0,6 % précédemment.

Toutefois, des risques se profilent à l'horizon. Tout d'abord, les perspectives de croissance s'assombrissent et l'Italie prévoit de réduire ses prévisions de croissance pour 2024 à 1,4 %, contre 1,9 % en novembre.

Cette estimation est revue à la baisse alors que Rome subit l'impact de la hausse des taux d'intérêt et peine à dépenser les fonds de relance post-COVID-19 de l'Union européenne, qui sont essentiels pour ses perspectives d'endettement.

L'UE a gelé une tranche de 19 milliards d'euros (20,50 milliards de dollars) en souffrance, demandant des éclaircissements sur les efforts déployés pour atteindre les objectifs nécessaires au déblocage des fonds, ce qui pourrait mettre à l'épreuve le sentiment des investisseurs.

Des retards importants dans la réalisation des objectifs nuiraient aux perspectives de croissance à moyen terme, ce qui aurait un impact négatif sur la note de crédit de l'Italie, selon Scope Ratings.

Des hausses de taux plus agressives de la part de la Banque centrale européenne pour freiner une inflation tenace pourraient également raviver les inquiétudes quant à la viabilité de la dette italienne, qui est la plus élevée de la zone euro après celle de la Grèce.

Martin Lenz, gestionnaire de portefeuille senior chez Union Investment, a déclaré que si les taux de la BCE passaient de 3 % à 4 %, au-delà des attentes du marché, et qu'ils restaient à ce niveau pendant un certain temps, ces inquiétudes pourraient réapparaître.

En outre, les turbulences bancaires ont accru les risques de récession au niveau mondial.

"Si une récession se profile, je m'attends à ce que les spreads s'élargissent plutôt qu'ils ne se resserrent", a déclaré Myles Bradshaw, responsable des stratégies globales mondiales chez J.P. Morgan Asset Management, qui sous-pondère les obligations italiennes.

GRAPHIQUE - Le spread de l'Italie se maintient dans la tourmente bancaire

RESTER FERME ?

Pour l'instant, les investisseurs ne bougent pas, les rendements juteux des obligations italiennes aidant le marché à bénéficier de flux importants vers les obligations mondiales et d'une reprise générale des actifs plus risqués.

La confiance dans l'outil anti-fragmentation de la BCE, l'instrument de protection de la transmission (IPT), contribue à cette situation. Dans le cadre de cet instrument, la BCE s'est engagée à acheter des obligations aux pays dont les écarts de taux se creusent sans qu'ils en soient responsables. Il reste à déterminer les conditions qui inciteraient la BCE à intervenir.

Le différentiel de taux d'intérêt de l'Italie a atteint plus de 500 points de base lors de la crise de la dette de la zone euro en 2011, et la stabilité actuelle de l'écart est un signe encourageant pour les décideurs politiques.

"C'est un bon signe pour l'Europe en général, car le stress bancaire se répercute normalement sur le stress souverain", a déclaré M. Bradshaw de JPMorgan.

L'écart a atteint plus de 300 points de base au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020, alimentant les inquiétudes sur la viabilité de la dette et l'exposition des banques locales à la dette souveraine.

Il s'est également creusé avant la première hausse des taux de la BCE en dix ans, en juillet dernier, puis lorsque le bloc de Meloni a remporté les élections, au moment même où les turbulences du budget et des fonds de pension britanniques ébranlaient les marchés.

Soutenant l'optimisme autour du gouvernement, aidé par l'inflation, la dette publique de l'Italie est tombée à environ 145 % du PIB en 2022, contre environ 155 % en 2020, par rapport aux niveaux d'avant la pandémie d'environ 134 %.

"Vous n'avez pas le bruit du côté politique, pas de raisons spécifiques au pays pour s'inquiéter en ce moment", a déclaré Oliver Eichmann, responsable des taux, revenu fixe EMEA chez DWS, qui favorise les obligations italiennes à court et à moyen terme. Il a ajouté que la viabilité de la dette n'était actuellement "pas un gros problème".

Avec 190 milliards d'euros de fonds en jeu, le gouvernement de M. Meloni, en pourparlers avec Bruxelles, ne devrait pas non plus risquer de se brouiller avec l'UE, selon les investisseurs.

"Il n'y a aucune raison à ce stade pour que l'Italie commence à se rebiffer", a déclaré Gareth Hill, gestionnaire de fonds chez Royal London Asset Management, qui a réduit de moitié sa sous-pondération des obligations italiennes en mars, en pariant sur le fait que les écarts ne se creuseront pas autant que l'année dernière.

GRAPHIQUE - Ratio dette/PIB de l'Italie