Analyse - Les marchés soupçonnent que le nouvel outil de la BCE pour faire face au stress obligataire pourrait imiter les anciens outils.

La BCE a promis mercredi un nouveau soutien et la conception d'un nouveau dispositif potentiel pour tempérer une déroute du marché qui a attisé les craintes d'une nouvelle crise de la dette sur la rive sud de la zone monétaire de l'euro.

Sa déclaration a fait glisser les coûts d'emprunt à 10 ans en Italie et en Grèce jusqu'à 40 points de base, la plus forte variation quotidienne depuis mars 2020 pour la Grèce. Dans une semaine où les rendements à travers le bloc ont atteint des sommets pluriannuels, la réaction immédiate a été celle du soulagement.

Pourtant, ce n'était pas vraiment la promesse que l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, a faite il y a presque exactement dix ans, signalant sa détermination à sauver l'euro de l'effondrement.

"J'espère qu'ils auront l'intelligence de concevoir (un nouvel outil) d'une manière qui ne soit pas trop stricte, en gardant la flexibilité par des achats", a déclaré Patrick Krizan, économiste principal chez Allianz.

"La plus grande erreur serait d'être trop engagée et de se mettre dans une camisole de force".

La BCE s'est déjà attirée des critiques pour avoir été trop complaisante face au risque que ses plans de relèvement des taux d'intérêt fassent grimper les coûts d'emprunt des nations financièrement plus faibles comme l'Italie trop haut par rapport à ceux de l'Allemagne, pays refuge.

Le bloc étant clairement confronté à ce problème de fragmentation, il est important que tout nouvel outil d'achat d'obligations de la BCE soit flexible, selon les investisseurs.

Ainsi, à l'instar du plan de relance d'urgence PEPP de l'époque de la pandémie, il devrait abandonner le principe de la clé de répartition du capital consistant à acheter des obligations en fonction de la taille des économies, pour acheter la dette des pays qui ont le plus besoin d'aide.

Graphique : Italie-Grèce-

L'une des suggestions est de créer un nouvel outil similaire au programme OMT (Outright Monetary Transactions), un outil inutilisé en temps de crise permettant l'achat illimité de la dette d'un pays.

Le principal point de friction du programme OMT original est l'obligation de souscrire à un renflouement de l'Union européenne, souvent assorti de conditions impopulaires.

"Le prix politique est assez élevé pour l'OMT actuel, donc la BCE ne peut pas le faire seule, il doit y avoir quelque chose du côté politique pour concevoir un OMT-light, qui permet à un pays d'être un peu protégé", a déclaré Krizan.

Les analystes ont déclaré qu'ils s'attendraient à ce qu'un programme de type OMT soit assorti de conditions, mais pas aussi strictes que celles du programme original.

En dehors des exigences budgétaires, "la taille sera tout, les échéances des obligations qu'ils examineront, ce sont les plus importantes", a déclaré Antoine Bouvet, stratège principal des taux de la banque ING.

Le programme OMT original était axé sur l'achat d'obligations à plus courte échéance.

Une autre option consiste à concevoir un ensemble de mesures présentant les caractéristiques du précurseur de l'OMT - le Securities Markets Programme (SMP), qui ne comprenait pas la conditionnalité stricte et formelle de l'OMT.

Le SMP avait pour avantage de permettre à la BCE d'acheter des obligations, sans ajouter aux mesures de relance déjà présentes dans le système, dans un processus que les économistes appellent la stérilisation.

Pour cette raison, le gouverneur de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau, a déclaré que les achats d'obligations pourraient à nouveau faire partie de la stérilisation.

La banque pourrait également acheter de la dette pendant un épisode de stress du marché, puis vendre progressivement lorsque les conditions s'améliorent, évitant ainsi d'augmenter la taille globale de son bilan, a déclaré M. Villeroy.

Le SMP n'a toutefois connu qu'un succès limité et a été clôturé avec une valeur de seulement 209 milliards d'euros, peu de temps après la promesse "whatever it takes" de Draghi en juillet 2012.

Pourtant, Piet Christiansen, analyste en chef à la Danske Bank, s'attend à quelque chose qui ressemble au SMP.

"Les achats stérilisés ont été notre ligne de base tout au long et je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre, parce que le programme SMP a été fait de manière à ne pas interférer avec l'orientation de la politique monétaire et la seule façon dont ils pourraient le faire est de stériliser les achats", a-t-il déclaré.

Ce qui est certain, c'est que la BCE a la puissance de feu nécessaire pour calmer les marchés frénétiques.

Le 18 mars 2020, lorsque l'épidémie de COVID-19 a envoyé les spreads obligataires italiens/allemands brièvement au-dessus de 300 points de base, la Banque d'Italie a intensifié ses achats d'obligations au nom de la BCE. Plus tard ce jour-là, la BCE a lancé son programme PEPP.

Les investisseurs ont exhorté la BCE à dévoiler rapidement des plans détaillés, prévenant qu'autrement le soulagement du marché obligataire s'estomperait.

"En fin de compte, les gens veulent voir de l'action", a déclaré Francois Savary, chef du bureau d'investissement Prime Partners.