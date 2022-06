Analyse-Les mines marines flottant entre les stocks de céréales de l'Ukraine et le monde

La mer Noire est cruciale pour le transport des céréales, du pétrole et des produits pétroliers. Ses eaux sont partagées par la Bulgarie, la Roumanie, la Géorgie et la Turquie, ainsi que par l'Ukraine et la Russie.

Les responsables du gouvernement ukrainien estiment que 20 millions de tonnes de céréales ne peuvent pas voyager depuis ce qui était le quatrième exportateur mondial avant l'invasion russe du 24 février.

Kiev et les dirigeants occidentaux accusent Moscou d'armer l'approvisionnement en nourriture en bloquant les ports ukrainiens. La Russie a déclaré qu'elle souhaitait que les sanctions occidentales soient levées dans le cadre de tout accord permettant aux exportations de circuler.

Mais même si un accord était conclu et que les ports ukrainiens pouvaient rouvrir, le danger des mines marines posées par l'Ukraine et la Russie bloquera les expéditions potentiellement pendant des mois, selon les responsables maritimes.

"Des mines marines ont été posées dans les approches des ports et certaines sorties de port sont bloquées par des barges et des grues coulées", a déclaré un porte-parole de l'Organisation maritime internationale, l'agence maritime des Nations Unies, l'un des nombreux organismes travaillant à l'établissement d'un passage maritime pour les approvisionnements en céréales.

"L'élimination complète des mines marines dans les zones portuaires prendrait plusieurs mois."

PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES

La production mondiale de céréales devrait être inférieure à la demande pour la saison 2022/23, selon le Conseil international des céréales.

La perte des cargaisons ukrainiennes va encore resserrer les stocks disponibles et est susceptible de faire grimper les prix des denrées alimentaires de base comme le pain, les pâtes et les nouilles et d'ajouter à l'inflation alimentaire, la faim dans le monde atteignant déjà des niveaux sans précédent.

On ne sait pas encore quels types de mines ont été posées à ce stade, selon les responsables maritimes occidentaux.

Un responsable du ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré à Reuters en mars que quelque 372 mines marines posées par la Russie étaient du type "R-421-75", qui ne sont ni enregistrées ni utilisées par la marine ukrainienne actuellement et qui ont été capturées par l'armée russe lors de l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

Le ministère russe de la défense a déclaré dans un communiqué en mars que l'Ukraine avait miné les approches des ports d'Odessa, d'Ochakov, de Chornomorsk et de Yuzhny avec 400 mines à ancre obsolètes.

L'agence de renseignement russe FSB a également déclaré en mars que des mines avaient dérivé dans la mer Noire après s'être détachées de câbles près des ports ukrainiens, ajoutant que les mines avaient été posées par les forces ukrainiennes. L'Ukraine a déclaré à l'époque que l'avertissement du FSB était erroné et qu'elle n'avait aucune information sur des mines dérivant en mer.

Vendredi, le responsable du ministère ukrainien des affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine avait placé des mines. "Nous avons installé des mines navales dans l'exercice de notre droit à l'autodéfense, comme le stipule l'article 51 de la Charte des Nations unies."

Les responsables russes à Moscou et à l'ambassade à Londres n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires vendredi.

Le 26 mai, le ministère russe de la défense a déclaré que le port de Marioupol avait été déminé et a exhorté les gouvernements étrangers à "exercer une influence efficace sur les propriétaires des navires dans le port de Marioupol afin de les déplacer vers leur lieu d'amarrage permanent".

Quelque 84 navires étrangers sont toujours bloqués dans les ports ukrainiens - dont beaucoup ont des cargaisons de céréales à bord.

Les plages d'Odessa sont fermées par des panneaux mettant en garde contre les mines. Certaines des munitions ont dérivé jusqu'en Turquie et en Roumanie.

"Il n'est pas sûr pour les navires d'entrer ou de sortir en ce moment. Tant que les mines ne seront pas nettoyées, la situation ne changera pas", a déclaré Guy Platten, secrétaire général de la Chambre internationale de la marine marchande, qui travaille également à l'ouverture de canaux maritimes.

Deux marins sont déjà morts et sept navires marchands ont été touchés par des projectiles - dont deux coulés - autour des côtes ukrainiennes, tandis que le marché de l'assurance de Londres a placé toute la région sur sa liste des risques élevés, ce qui signifie une flambée des coûts pour les expéditions.

"Les souscripteurs, pour leur part, auraient besoin d'une sorte d'assurance que cela a été fait dans une certaine mesure par des dragueurs de mines compétents", a déclaré Neil Roberts, responsable de la marine et de l'aviation à la LMA, qui représente les intérêts de toutes les entreprises de souscription sur le marché de l'assurance du Lloyd's de Londres.

DÉMINAGE DES MINES

Tout effort de déminage serait la plus grande tentative depuis la guerre Iran-Irak des années 1980.

Des renseignements sur les types de mines posées et leur emplacement seraient nécessaires dès le départ, a déclaré Gerry Northwood, un ancien capitaine qui a commandé des navires de guerre dans la Royal Navy britannique.

"Les chasseurs de mines devraient également être équipés de submersibles télécommandés pour localiser et détruire les mines", a déclaré Northwood, consultant auprès de la société de sécurité maritime MAST.

Bien que la mer Noire ne soit pas particulièrement soumise à des marées ou à de forts courants, les mines flottantes peuvent tout de même se déplacer sur des distances importantes pendant un certain temps, a déclaré Duncan Potts, ancien vice-amiral de la Royal Navy britannique.

"Ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il semble y avoir un certain nombre de mines flottantes et non attachées qui sont autant une menace pour vous que pour votre ennemi et qui sont imprévisibles", a déclaré M. Potts qui agit maintenant comme consultant auprès des gouvernements occidentaux.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi que de hauts responsables de l'ONU avaient eu des entretiens avec Ankara, Bruxelles, Kiev, Moscou et Washington au cours des dix derniers jours sur le passage en toute sécurité des céréales.

Un fonctionnaire de l'UE a déclaré que toute discussion sur ce que le bloc ferait spécifiquement pour aider au déminage était "très hypothétique", ajoutant que la Russie devait commencer à enlever les mines qu'elle avait placées.

"Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura pas de corridors maritimes", a déclaré le fonctionnaire à Reuters. "Nous ne ferons pas pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne ses défenses. Tout accord qui pourrait être conclu doit être acceptable pour l'Ukraine."

Des sources maritimes affirment qu'un accord serait également nécessaire pour déterminer quelles marines pourraient être utilisées pour effectuer les travaux qui seraient acceptables pour les sociétés commerciales et les assureurs en raison de la méfiance potentielle envers tout effort russe.