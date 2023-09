Si la Corée du Nord fournit des obus d'artillerie et d'autres armes à la Russie pour la guerre en Ukraine, cela pourrait aider les forces du Kremlin à épuiser leurs stocks de munitions qui s'amenuisent, mais il est peu probable que cela change le cours du conflit, selon des analystes militaires.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie mardi pour rencontrer le président Vladimir Poutine, et des responsables américains ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les deux parties concluent un marché d'armes.

La Corée du Nord disposerait d'un important stock d'obus d'artillerie et de roquettes compatibles avec les armes de l'ère soviétique, ainsi que d'un historique de production de ce type de munitions.

La taille de ces stocks et leur dégradation au fil du temps sont moins claires, tout comme l'ampleur de la production en cours, mais ces stocks pourraient contribuer à reconstituer ceux qui ont été gravement réduits en Ukraine, a déclaré Joseph Dempsey, chercheur en matière de défense à l'Institut international d'études stratégiques.

"Si l'accès à ces stocks peut prolonger le conflit, il est peu probable qu'il en change l'issue", a-t-il ajouté.

L'Ukraine et la Russie ont toutes deux utilisé des quantités massives d'obus et se sont tournées vers leurs alliés et partenaires du monde entier pour reconstituer leurs stocks de munitions.

Selon les estimations d'un responsable occidental, la Russie a tiré entre 10 et 11 millions d'obus l'année dernière en Ukraine.

Parmi les munitions que les États-Unis ont fournies à l'Ukraine figurent des obus dotés de capacités avancées, tels que l'Excalibur, qui utilise un guidage GPS et des ailettes de direction pour atteindre des cibles d'une taille de 3 mètres à une distance de 40 km.

Selon Siemon Wezeman, de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, l'offre de la Corée du Nord sera probablement moins sophistiquée, mais l'accès à ces stocks augmenterait considérablement les capacités de la Russie à court terme, tandis que les chaînes de production nord-coréennes seraient utiles à plus long terme.

Presque aucune de ces munitions n'est "avancée" : elles alimenteraient l'artillerie russe traditionnelle de type barrage, mais ne fourniraient à la Russie aucune munition de précision", a-t-il ajouté.

Pour disposer de stocks minimaux pour l'ensemble de son artillerie de calibre 100 mm-152 mm, la Corée du Nord devrait stocker au moins des millions d'obus, selon M. Wezeman, et le simple fait de reconstituer les stocks de munitions tirées lors d'exercices ou de démonstrations nécessiterait d'importantes capacités de production.

La Maison Blanche a déclaré que la Russie souhaitait acheter "littéralement des millions" d'obus d'artillerie et de roquettes à la Corée du Nord.

LA QUANTITÉ PLUTÔT QUE LA QUALITÉ

Les tirs d'artillerie massifs ont joué un rôle clé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale". Certains analystes considèrent l'artillerie comme le "roi de la bataille", malgré l'importance accordée aux armes plus voyantes et de haute technologie.

"Utilisée correctement, l'artillerie peut briser la volonté et la cohésion de l'ennemi, offrant ainsi une opportunité significative de s'emparer à la fois du terrain et de l'initiative", a déclaré Patrick Hinton, membre de l'armée britannique au Royal United Services Institute, dans un rapport récent.

Toutefois, il est plus compliqué de simplement lancer des obus sur l'ennemi, et les barrages d'artillerie russes ont échoué à plusieurs reprises à déloger les Ukrainiens retranchés, a-t-il écrit.

M. Hinton a déclaré à Reuters que la question de la qualité des obus d'artillerie nord-coréens pourrait avoir un impact si les défauts sortaient des tolérances acceptées.

"Des munitions mal fabriquées auront des performances incohérentes - les comportements en vol peuvent être affectés, ce qui réduira la précision ; des fusibles de mauvaise qualité peuvent conduire à un fonctionnement prématuré ; la durée de conservation peut être réduite si le contenu est mal fabriqué", a-t-il déclaré. "Tous ces éléments doivent être fabriqués selon des spécifications élevées, faute de quoi ils risquent de ne pas atterrir là où ils sont censés le faire, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques.

Les performances de l'artillerie et des équipages nord-coréens sont suspectes depuis que l'armée nord-coréenne a tiré environ 170 obus sur l'île sud-coréenne de Yeonpyeong en 2010, tuant quatre personnes.

Selon un rapport du projet 38 North, basé à Washington, plus de la moitié de ces obus sont tombés dans les eaux entourant l'île, tandis qu'environ 20 % de ceux qui ont touché l'île n'ont pas explosé.

Un taux d'échec aussi élevé suggère que certaines munitions d'artillerie fabriquées par la Corée du Nord ont souffert d'un mauvais contrôle de la qualité lors de la fabrication ou de mauvaises conditions et normes de stockage, selon le rapport.

Avec de très grandes quantités de munitions, le manque de précision et les quelques obus ou roquettes ratés n'auraient pas beaucoup d'importance pour les Russes, selon M. Wezeman.

"En revanche, si les munitions coréennes sont d'une qualité si médiocre qu'elles ne sont pas sûres pour les soldats russes, cela aurait de l'importance - il y a eu des indications que de tels problèmes de qualité se posent avec les munitions coréennes", a-t-il ajouté.