Analyse : Les négociateurs européens voient leurs options d'endettement se réduire alors que le risque de récession menace

L'incertitude économique mondiale et la volatilité des marchés déclenchées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, associées au resserrement monétaire de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre et aux attentes que la Banque centrale européenne fasse de même, ont rendu le financement des transactions plus coûteux et plus difficile d'accès, selon les banquiers et les analystes.

Plus de 390 milliards de dollars d'opérations de fusion et d'acquisition ont été annoncés en Europe depuis janvier, contre 365 milliards de dollars au cours de la même période de l'année dernière - soit presque le double des volumes de 2019, qui étaient de 199 milliards de dollars au cours de la même fenêtre pré-pandémique, selon les données de Refinitiv.

Si les banques ont accepté de fournir le financement nécessaire, certaines doivent adoucir les conditions pour trouver des créanciers prêts à prendre en charge des morceaux de leur dette.

"Il y a de nombreuses variables sur le marché et les investisseurs seront prudents jusqu'à ce que celles-ci se règlent et que l'écart entre les offres et les demandes se resserre, surtout en Europe", a déclaré Anthony Diamandakis, co-responsable mondial de la franchise des gestionnaires d'actifs de Citi.

"Nous ne voyons pas beaucoup de nouveaux engagements de dette en ce moment car le volume des opérations de fusion et d'acquisition semble léger."

Les rendements de la dette des entreprises mondiales ont grimpé de près de 200 points de base en moyenne cette année. Ceux des obligations à haut rendement libellées en euros ont doublé pour atteindre 5,5 %, selon les indices ICE BofA.

Les négociateurs affirment que les difficultés de financement n'ont pas signé l'arrêt de mort des nouvelles transactions et que, si les volumes de fusions et acquisitions sont actuellement faibles, ils pourraient encore se redresser plus tard dans l'année.

Mais entre-temps, certaines ventes de créances ont connu des difficultés.

En Grande-Bretagne, le rachat de la chaîne de supermarchés Morissons par le fonds de rachat américain CD&R, pour un montant de 7 milliards de livres (8,6 milliards de dollars), est l'opération la plus notable à avoir rencontré un obstacle, la syndication de sa dette ayant été retardée d'environ six mois.

Les banques chefs de file qui ont entièrement pris en charge le financement de Morrisons se retrouvent maintenant avec plus de 3 milliards de livres de dettes qui doivent encore être syndiquées, a déclaré une source familière avec les discussions.

Les banques - Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America et Mizuho - ont dû placer une partie de sa dette, d'une valeur d'environ 1 milliard de livres, avec une décote d'environ 10 % pour pouvoir la vendre à des créanciers privés, a précisé la source.

Goldman Sachs et CD&R ont refusé de commenter, tandis que Morrisons et les autres banques n'étaient pas immédiatement disponibles.

Les montages financiers des fusions et acquisitions sont généralement souscrits des mois à l'avance. Les banques d'investissement garantissent un certain taux d'intérêt aux acheteurs potentiels mais incluent également des dispositions dites "flexibles" dans les conditions de la transaction, leur permettant d'ajuster le prix final d'un certain montant si les marchés évoluent de manière significative.

Si ces dispositions ne suffisent pas à couvrir l'augmentation des taux du marché, la dette est syndiquée à de fortes décotes, les banques comblant la différence, ce qui peut entraîner une perte si elle dépasse leurs commissions.

SOUS SCRUTINIE

Les rachats à effet de levier ont fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux après la crise financière, car ils sont généralement financés en chargeant un montant important de dettes sur la société cible contre ses actifs.

En raison de leur ratio dette/fonds propres élevé, ils impliquent souvent l'émission d'obligations à haut rendement de qualité inférieure, souvent surnommées obligations de pacotille car elles présentent un risque de défaut plus élevé.

Mais l'argent fuit la classe d'actifs cette année ; les fonds de détail européens à haut rendement ont subi des sorties de 20 milliards de dollars, soit 6 % des actifs sous gestion, selon BofA citant les données de l'EPFR.

"Beaucoup d'investisseurs à haut rendement à taux fixe ont des liquidités aujourd'hui, mais s'inquiètent des sorties de fonds. Tant que cette inquiétude persistera, il sera difficile de fixer le prix de nouvelles transactions importantes", a déclaré Daniel Rudnicki Schlumberger, responsable du financement à effet de levier EMEA chez JPMorgan.

Les émissions mondiales d'obligations à haut rendement ont baissé de 77 % depuis le début de l'année, selon les données de Refinitiv, et les volumes européens ont baissé de près de 75 % par rapport à l'année dernière.

Après une fermeture de 10 semaines du marché européen du haut rendement, la plus longue depuis 2009, un pool de banques mené par HSBC et Barclays a lancé une vente d'obligations de 815 millions de livres en avril pour financer le rachat par Apollo du constructeur britannique Miller Homes.

Le prix d'une tranche en livres sterling a été fixé à une forte décote de 93,45 cents pour attirer les investisseurs, les banques proposant également un rendement plus élevé que celui indiqué au début de la commercialisation, a déclaré un chef de file.

HSBC a refusé de commenter, tandis que Barclays et Apollo n'étaient pas immédiatement disponibles.

De même, la société française de capital-investissement Ardian a opté pour une obligation de pacotille pour financer son achat de 1,1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) de la société italienne de médicaments Biofarma Group le 6 mai.

BNP Paribas et Nomura ont arrangé une obligation à taux variable de 345 millions d'euros pour financer le rachat de Biofarma et ont fini par accorder une importante décote ainsi que par renforcer les protections des investisseurs dans la documentation de l'obligation pour que l'opération soit conclue, selon un document consulté par Reuters.

Nomura a refusé de commenter, tandis que BNP Paribas et Ardian n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

L'incursion du fonds de rachat CVC Capital Partners dans une grande ligue de football européenne a également connu des difficultés, car la société de capital-investissement a financé un investissement de 1,99 milliard d'euros dans La Liga espagnole par le biais d'une vente d'obligations de 850 millions d'euros.

Goldman Sachs, qui a dirigé la vente d'obligations, a dû proposer de fortes réductions sur les deux tranches, selon un document de transaction vu par Reuters. CVC et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Alors que la plupart des financements M&A sont destinés au marché des prêts à effet de levier, qui s'est mieux comporté que les obligations de pacotille car les taux flottants proposent aux investisseurs une protection contre la hausse des taux, les ventes de prêts ont également ralenti. Les négociateurs disent que les banques sont devenues plus sélectives dans le financement des transactions.

"Vous voulez avoir une compréhension claire de tout problème de répercussion, comme l'exposition à l'énergie ou une baisse potentielle de la demande des consommateurs", a déclaré Simon Francis, responsable du financement par emprunt dans la région EMEA chez Citi.

"Il s'agit de s'assurer que vous avez une bonne compréhension de la manière dont les performances seront affectées par ce qui se passe dans le monde en général."

mélangez et assortissez".

Les créanciers privés tels qu'Ares, Blackstone et KKR tentent de combler le vide en appliquant des taux d'intérêt plus élevés pour fournir des liquidités aux acheteurs potentiels et sauver leurs transactions, selon les banquiers et les investisseurs.

La tendance gagne du terrain depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

"Tout financement par agrafes qui a été convenu par les banques avant la guerre en Ukraine devra probablement être réévalué", a déclaré Francis.

Cette année, la société américaine de capital-investissement Thoma Bravo a contourné à plusieurs reprises les banques traditionnelles et s'est tournée vers un groupe de créanciers privés comprenant Owl Rock Capital, Blackstone, Apollo Global et Golub Capital pour financer l'achat de 10,7 milliards de dollars de la société de logiciels d'entreprise Anaplan en mars.

La société d'investissement américaine axée sur la technologie a ensuite fait appel à Golub, Blackstone et Owl Rock en avril pour financer le rachat de SailPoint Technologies, société de cybersécurité cotée à New York, pour un montant de 6,9 milliards de dollars.

En Europe, les créanciers privés ont principalement opéré dans le cadre d'opérations dites hybrides, où le financement provient à la fois des marchés privés et publics.

Chris Munro, responsable du financement à effet de levier mondial chez BofA, a déclaré qu'un certain nombre de financements à venir pourraient être soutenus par des structures hybrides.

"Les banques sont toujours ouvertes aux affaires et à la souscription d'opérations, mais les conditions ont changé et les structures sont un peu plus conservatrices", a-t-il déclaré.

Pourtant, avec la méfiance des banques, les fonds de crédit privés sont prêts à étendre leurs gains.

"Nous passons à une phase de mix and match. Les fonds de crédit privés vont devenir très créatifs autour de certains de leurs financements", a déclaré Francis de Citi.