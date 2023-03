Depuis son arrestation en décembre pour des accusations de fraude, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et ses avocats ont laissé entendre qu'une partie de sa défense consisterait à chercher à se distancier des opérations quotidiennes de la bourse de cryptomonnaies aujourd'hui en faillite.

Mais les nouvelles accusations portées contre lui et un troisième ancien membre de son cercle rapproché au cours des dernières semaines pourraient compliquer cette stratégie, selon certains experts.

Le 23 février, les procureurs fédéraux de Manhattan ont dévoilé de nouvelles accusations qui semblent remettre en cause certaines des déclarations publiques de M. Bankman-Fried depuis l'effondrement de FTX, et ont ensuite révélé le plaidoyer de culpabilité et la coopération de l'ancien chef de l'ingénierie de la bourse, Nishad Singh.

Gary Wang, ancien responsable de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, ancienne directrice générale du fonds spéculatif Alameda Research de Bankman-Fried, avaient déjà plaidé coupables et coopèrent actuellement.

M. Bankman-Fried avait déjà plaidé non coupable d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda.

L'ancien milliardaire de 31 ans et ses avocats ont laissé entendre qu'ils tenteraient de rejeter la responsabilité sur Mme Ellison et de contester son témoignage attendu lors du procès du 2 octobre.

Il est courant que les accusés contestent la crédibilité des témoins qui coopèrent, arguant souvent qu'ils sont motivés pour mentir et impliquer d'autres personnes dans le but d'obtenir la clémence.

Il est plus difficile de le faire lorsque plusieurs témoins pointent du doigt la même personne, selon les experts.

L'accusé va dire : "Non, c'est vous qui l'avez fait, vous êtes le plus responsable, et maintenant vous essayez de me faire porter le chapeau", a déclaré Rebecca Mermelstein, ancienne procureure fédérale de Manhattan.

Les porte-parole de Bankman-Fried et du bureau du procureur de Manhattan ont refusé de faire des commentaires.

UN POINT DE VUE TRÈS DIFFÉRENT

Lors de l'audience de plaidoirie en décembre, Mme Ellison a admis qu'elle et Bankman-Fried avaient conspiré pour tromper les créanciers d'Alameda, Alameda accordant des prêts secrets à Bankman-Fried que le fonds spéculatif dissimulait ensuite dans ses bilans.

Bankman-Fried a semblé contredire ces propos dans un billet de blog daté du 12 janvier, affirmant qu'il ne dirigeait pas Alameda et qu'on lui avait dit - sans préciser par qui - que ses bilans étaient exacts.

L'avocat de la défense de Bankman-Fried, Mark Cohen, a également contesté une autre déclaration de Mme Ellison aux procureurs : selon le juge de district américain Lewis Kaplan, elle leur a dit que Bankman-Fried avait donné pour instruction aux employés de FTX qu'il était "préférable de ne pas avoir de documents" parce qu'ils pouvaient être utilisés comme preuves.

"Nous avons une vision très différente de ce qui s'est passé", a déclaré M. Cohen lors de l'audience du 16 février. "C'est pour le procès, votre Honneur, mais ce n'est pas ce qui s'est passé.

L'avocat d'Ellison n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

En dévoilant les nouvelles accusations dans un acte d'accusation complémentaire, les procureurs ont rejeté l'idée que Bankman-Fried était dans l'ignorance des crimes de ses anciens collègues. Les procureurs ont déclaré qu'il avait ordonné à Ellison de tromper les créanciers sur l'argent emprunté par Alameda et qu'il était resté le "décideur ultime" d'Alameda bien qu'il ait quitté son poste de PDG.

"L'acte d'accusation complémentaire semble conçu pour réduire à néant les défenses qu'il a présentées en public", a déclaré Mark Kasten, avocat chez Buchanan Ingersoll & Rooney à Philadelphie.

Il complique également la défense de Bankman-Fried parce qu'il contient des références à un message électronique que Bankman-Fried a reçu d'Ellison, ainsi qu'à des messages entre lui et Singh, qui est désigné dans l'acte d'accusation sous le nom de CC-1. Les procureurs ont décrit la conversation entre les deux hommes comme un complot visant à dissimuler un projet de dons illégaux à des campagnes politiques.

Au-delà du contenu de ces messages, le simple fait que les procureurs les aient en leur possession pourrait être troublant pour Bankman-Fried, car les déclarations contemporaines d'un accusé peuvent rendre plus difficile la réfutation des témoignages, selon les experts.

Malgré ces obstacles, les experts estiment que M. Bankman-Fried contestera probablement le fait qu'il savait que d'anciens membres de son cercle rapproché enfreignaient la loi, a déclaré M. Kasten.

"Il devra encore attaquer les témoins du gouvernement", a déclaré M. Kasten, résumant une défense possible : "Oui, il était le visage public de la société, mais il faisait confiance à ses confidents pour diriger l'entreprise, et il pensait qu'ils le faisaient légalement".