Analyse - Les petites et moyennes entreprises vont stimuler le rebond des voyages d'affaires en 2023

Le copropriétaire de l'entreprise familiale Bob Dietz & Sons ne se réjouit pas de la hausse des tarifs mais prévoit de prendre l'avion pour des réunions et pour un salon professionnel en mars, malgré la hausse des coûts, l'incertitude économique et une récente vague d'annulations de vols.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer des machines lourdes, rien ne se compare au contact direct. "Vous voulez la toucher, vous voulez vous asseoir dessus, vous voulez la faire fonctionner", a déclaré Dietz. "Vous ne pouvez pas faire cela sur Zoom".

Les compagnies aériennes mondiales devraient renouer avec la rentabilité cette année pour la première fois depuis 2019, alimentées par la demande de voyages d'agrément, selon le groupe commercial IATA. La demande attendue des sociétés de services financiers et des petites et moyennes entreprises (PME) comme celle de Dietz aide également, selon les responsables du secteur et diverses enquêtes.

L'activité de réservation des PME a atteint 80 % des niveaux de 2019 au cours du troisième trimestre de 2022, soit 19 points de pourcentage de plus que les multinationales, selon American Express Global Business Travel (Amex GBT).

Bien que les voyageurs d'affaires réservent souvent des sièges en classe économique, les voyages d'affaires sont essentiels pour les compagnies aériennes car ils signifient plus de voyageurs fréquents et un appétit pour les tarifs premium à marge plus élevée.

Delta Air Lines a récemment déclaré qu'elle avait connu ses jours les plus élevés pour les réservations d'entreprise depuis le début de la pandémie, avec des ventes intérieures d'entreprise qui ont repris à 80 % des niveaux de 2019.

Les dirigeants de PME ont été parmi les premiers voyageurs d'affaires à reprendre l'avion après le marasme provoqué par la pandémie. Ils sont depuis devenus le segment à la croissance la plus rapide au sein des voyages d'affaires, selon Amex GBT.

"La reprise des PME a largement dépassé celle des multinationales", a déclaré Jeremy Quek, consultant chez Amex GBT.

Les dépenses liées aux voyages d'affaires à l'échelle mondiale devraient se redresser pour atteindre 80 % des niveaux de 2019 en 2023, contre 65 % en 2022, selon la Global Business Travel Association (GBTA).

L'Amérique du Nord devrait connaître le rebond le plus marqué avec des augmentations de croissance annuelle composée de 23,4 % pour atteindre 363,7 milliards de dollars d'ici 2026, selon la GBTA.

Selon les tarifs moyens payés par les clients GBT d'Amex sur les lignes intérieures américaines, le coût de la première et de la classe affaires a augmenté de 11 % au cours du second semestre 2022 par rapport à la même période en 2019, tandis que les prix des autocars ont augmenté de 4 %.

La forte demande de ces derniers mois, associée à des contraintes de capacité à l'échelle du secteur, telles que des retards de livraison d'avions et des pénuries de pilotes, ont permis aux compagnies aériennes américaines de relever leurs tarifs.

Dietz vole en économie premium pour les voyages courts, en classe affaires pour les vols plus longs, et prévoit de voyager tous les deux mois.

Il dit qu'il surveille si l'industrie peut éviter une répétition de la panne du système de l'Administration fédérale de l'aviation de ce mois-ci et de la panne des systèmes de Southwest Airlines Co le mois dernier, qui ont toutes deux bloqué des milliers de passagers.

"Notre temps est précieux", a-t-il déclaré, "je ne peux donc pas rester assis dans un aéroport".