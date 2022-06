Analyse-Les pilules d'avortement en vente libre ? Les experts voient des obstacles majeurs à l'élargissement de l'accès aux États-Unis

L'administration Biden envisage plusieurs options pour accroître l'accès aux avortements dits médicamenteux, qui peuvent être administrés à domicile, afin d'aider les femmes dans les nombreux États américains qui devraient limiter sévèrement ou interdire carrément les avortements à la suite du prochain arrêt de la Cour suprême.

La pilule, la mifépristone, est utilisée en combinaison avec un second médicament appelé misoprostol pour provoquer un avortement jusqu'à 10 semaines de grossesse et fait l'objet de restrictions importantes - elle n'est disponible que sur ordonnance d'un médecin certifié. Les militants du droit à l'avortement ont multiplié les appels pour que le médicament soit disponible pour tout le monde dans les pharmacies sans ordonnance.

Selon les experts médicaux et réglementaires interrogés par Reuters, le processus pourrait prendre des années. Les fabricants de médicaments devraient mener de nouvelles études montrant qu'un consommateur peut utiliser le produit en toute sécurité en se basant sur les instructions figurant sur son emballage, sans les conseils d'un médecin ou d'un autre prestataire.

Les deux sociétés qui fabriquent la pilule pour le marché américain n'ont montré aucun intérêt à le faire. Si elles choisissaient de mener la recherche, toute approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine deviendrait la cible de poursuites judiciaires de la part des opposants à l'avortement qui pourraient retarder la mise en œuvre pendant des années, disent-ils.

"La partie difficile que je vois est d'obtenir la preuve ou l'accord qu'aucun prescripteur n'est nécessaire du tout", a déclaré Susan Wood, ancienne commissaire adjointe pour la santé des femmes à la FDA.

"Personnellement, je ne vois pas cela se produire dans les deux prochaines années", a déclaré Mme Wood, aujourd'hui directrice du Jacobs Institute of Women's Health de l'Université George Washington.

La Cour suprême doit se prononcer sur une nouvelle affaire qui pourrait annuler l'arrêt historique Roe v. Wade qui a rendu l'avortement légal dans le pays en 1973. Le mois dernier, une fuite d'un projet de décision laissait entendre qu'une majorité de juges étaient favorables à l'annulation de la décision. Si cela devait arriver, près de la moitié des 50 États américains devraient interdire ou fortement restreindre la procédure - ce qui limiterait considérablement l'accès pour des millions de femmes.

LA PROCHAINE BATAILLE

L'accès aux pilules abortives devrait devenir la prochaine grande bataille, car leur utilisation est plus difficile à suivre. La FDA a déjà facilité la prescription de ces pilules par des médecins certifiés en assouplissant certaines restrictions.

L'agence permet désormais aux médecins certifiés pour prescrire la mifepristone de le faire après une visite de télésanté plutôt qu'en personne et les patients peuvent la recevoir par courrier, ce qui facilite la tâche des femmes dans les États américains qui restreignent déjà son utilisation.

La Maison Blanche a déjà envisagé de rendre les pilules abortives disponibles en ligne et dans les pharmacies à l'étranger, sur ordonnance. Cependant, la possibilité d'importation a déjà été restreinte par le Congrès dans le cadre d'une législation plus large sur la réglementation des médicaments.

Une désignation en vente libre faciliterait grandement l'accès des femmes enceintes à ces pilules dans les États qui cherchent à en restreindre l'utilisation. Par exemple, elles pourraient plus facilement être envoyées par courrier à une patiente de la part d'un ami ou d'un sympathisant dans un État où elles ne sont pas interdites.

Un porte-parole de la FDA a refusé de commenter si l'utilisation en vente libre des pilules abortives a été envisagée. Un porte-parole de Danco Laboratories, fabricant de la mifépristone, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de demander une autorisation en vente libre. GenBioPro, le deuxième fabricant de mifepristone pour le marché américain, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

SONT-ILS SÛRS ?

L'avortement médicamenteux implique deux médicaments, pris sur un jour ou deux. Le premier, la mifepristone, bloque l'hormone de maintien de la grossesse, la progestérone. Le second, le misoprostol, induit des contractions utérines.

Lorsqu'elles sont prises ensemble, les pilules interrompent la grossesse et provoquent des crampes et des saignements pour vider l'utérus, dans un processus similaire à une fausse couche.

Les activistes du droit à l'avortement affirment que ces pilules sont depuis longtemps sûres et efficaces, sans risque de surdose ou de dépendance. Dans plusieurs pays, dont l'Inde et le Mexique, les femmes peuvent acheter la mifépristone et le misoprostol sans ordonnance pour provoquer un avortement.

"L'avortement médicamenteux répond vraiment à tous les critères de la FDA pour un interrupteur en vente libre", a déclaré Antonia Biggs, professeur associé au département d'obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction de l'Université de Californie à San Francisco.

Une étude menée par Biggs et ses collègues a révélé que la majorité des participants comprendraient l'étiquette d'un médicament abortif en vente libre. Mme Biggs a déclaré qu'elle n'était pas en pourparlers avec les fabricants de médicaments au sujet de ses recherches.

L'Institut Charlotte Lozier et la Liste Susan B. Anthony, qui militent contre l'avortement, ont déclaré que la décision de la FDA d'assouplir les restrictions sur la mifepristone ignorait les données sur les complications et mettait les femmes en danger.

D'autres font référence à la lutte juridique qui a duré dix ans pour le Plan B en vente libre, une forme de contraception d'urgence prise dans les jours suivant un rapport sexuel pour éviter une grossesse. L'approbation pour les femmes de 18 ans et plus a été accordée en 2006 et pour l'utilisation par les femmes de tous âges en 2013.

"Il y avait un très fort soutien pour dire que vous n'aviez pas besoin d'un prescripteur", a déclaré Wood, qui a démissionné de la FDA en 2005 à cause du retard.

"Tout le monde sous le soleil était d'accord, à l'exception d'un petit groupe de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient une énorme influence politique."