Analyse-Les plus grands marchés obligataires du monde reviennent à la mode alors que les craintes de récession s'intensifient.

Les coûts d'emprunt des gouvernements de l'Allemagne à la France et à l'Australie sont en forte baisse ce mois-ci, avec des rendements obligataires à 10 ans en baisse d'environ 50 points de base chacun en juillet et prêts à connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis au moins une décennie.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont glissé de quelque 80 points de base par rapport aux sommets de 11 ans atteints en juin, l'inflation élevée depuis des décennies ayant alimenté les attentes de hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Bien sûr, une inflation persistante signifie que tout le monde n'achète pas d'obligations et les données de vendredi montrant que l'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record ont déclenché de nouvelles ventes d'obligations.

Mais un changement semble s'opérer car les signes de ralentissement de la croissance économique suggèrent qu'un pic des taux d'intérêt officiels est proche. Cela signifie que les obligations d'État que les investisseurs ont boudées au cours du premier semestre 2022 retrouvent leur attrait.

Les rendements du Bund allemand sont prêts pour la plus grande baisse mensuelle depuis 2011 :

Les fonds obligataires ont enregistré des entrées d'une valeur de 3,6 milliards de dollars au cours de la semaine jusqu'à mercredi, les plus importantes depuis mars, selon l'analyse hebdomadaire des flux de BofA publiée vendredi.

Antoine Bouvet, stratège principal des taux chez ING, a déclaré qu'il ne serait pas surpris si le rendement du Bund allemand à 10 ans testait 0,5 % dans les mois à venir. Il était à 0,9 % vendredi et avait atteint près de 2 % en juin.

"Le vent a effectivement tourné, les obligations se comportent à nouveau comme des couvertures de récession", a déclaré M. Bouvet.

Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine s'est à nouveau contractée au deuxième trimestre. Les données de la zone euro de vendredi ont montré que le bloc résiste mieux que prévu, bien que la puissance allemande soit au bord de la contraction.

L'activité commerciale des principales économies s'affaiblit :

LE JEU À LONG TERME

Les investisseurs augmentent leur exposition à la dette à plus long terme en raison des inquiétudes concernant la croissance.

Flavio Carpenzano, directeur des investissements chez Capital Group, qui gère 2,6 trillions de dollars d'actifs, a déclaré qu'il avait commencé à augmenter la duration, qui représente la sensibilité aux mouvements des taux d'intérêt sous-jacents.

"Récemment, nous avons réduit la sous-pondération de la duration (positions) parce que l'Europe pourrait entrer en récession, et dans ce cas, nous voulons avoir des actifs de base comme les Bunds allemands", a-t-il déclaré.

"Dans cette optique, nous avons progressivement commencé à augmenter la duration par le biais d'obligations allemandes dans la partie de la courbe à 10 ans afin de protéger le portefeuille à la baisse."

Les rendements totaux, y compris les gains en capital et les paiements de coupon, des obligations autrichiennes à 100 ans sont en hausse de 33 % en juillet, selon les données de Refinitiv. Mais comme pour la plupart des dettes à très longue échéance, un investisseur qui aurait acheté au début de l'année 2022 serait en net recul depuis le début de l'année.

La Banque centrale européenne a augmenté ses taux de 50 points de base la semaine dernière et les marchés ont pleinement évalué un autre mouvement important en septembre. Ils attribuent maintenant une chance d'environ 42 % à une autre hausse d'un demi-point.

Les marchés tablent sur un taux d'intérêt américain maximal de 3,2 % d'ici la fin de l'année et sur des baisses de taux de 50 points de base en 2023. Juste avant que la Réserve fédérale ne relève ses taux de 75 points de base à la mi-juin, elle avait évalué les taux américains à un pic de plus de 4 % en 2023 et à une seule baisse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année prochaine.

Plus tôt cette semaine, la Fed a procédé à une nouvelle hausse des taux de 0,75 %.

Seema Shah, stratège en chef chez Principal Global Investors, a déclaré que la société avait augmenté son exposition aux bons du Trésor américain et à la dette d'entreprise de première qualité compte tenu des risques de récession.

"Nous prévoyons une récession en 2023 et pensons que la Fed commencera à réduire les taux vers la fin de l'année prochaine et il est donc difficile d'envisager une hausse soutenue des rendements obligataires américains", a-t-elle déclaré.

L'inversion des rendements américains est un signe avant-coureur de récession :

Les investisseurs ont déclaré que les perspectives pour les marchés obligataires périphériques de l'Europe, comme l'Italie, étaient plus compliquées, étant donné les inquiétudes concernant la croissance et l'instabilité politique.

M. Carpenzano de Capital Group a déclaré qu'il restait sous-pondéré en obligations italiennes.

D'autres ont déclaré que le mouvement de baisse des rendements obligataires n'était pas un pari à sens unique étant donné que la lutte contre l'inflation était loin d'être gagnée - la croissance des prix dans la zone euro a atteint un nouveau record de 8,9 % en juillet.

"J'ai l'impression que la remontée des taux est exagérée", a déclaré Tim Graf, responsable de la stratégie macro EMEA chez State Bourse.

"Les rendements des obligations allemandes à 10 ans à 0,9 %, compte tenu de l'inflation, ne sont pas quelque chose que je voudrais posséder", a-t-il ajouté, notant que les rendements des Bunds pourraient revenir vers 1,25-1,5 % d'ici la fin de l'année.